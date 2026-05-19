Perú

Qué se celebra el 19 de mayo en el Perú: el país conmemora fechas históricas y sociales

La efeméride reúne hitos nacionales e internacionales, desde figuras como Manuel Lorenzo de Vidaurre, hasta iniciativas ambientales y jornadas mundiales que promueven la solidaridad y la ética en diferentes ámbitos

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La fecha marca efemérides relevantes, desde el natalicio de una figura clave en la independencia nacional hasta la conmemoración de hechos ambientales y jornadas globales centradas en la solidaridad y el deporte ético (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 19 de mayo reúne acontecimientos históricos, ambientales y sociales relevantes para el Perú y el mundo. La fecha recuerda el nacimiento de Manuel Lorenzo de Vidaurre, influyente jurista y figura clave del Perú republicano, así como la Guerra de Tarija en tiempos de la Confederación Perú-Boliviana.

También se conmemora la declaración del Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial como área natural protegida en Cañete.

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A nivel internacional, se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, que promueve la solidaridad para salvar recién nacidos, y el Día Mundial del Juego Limpio, enfocado en valores éticos y respeto deportivo.

19 de mayo de 1773 - nació Manuel Lorenzo de Vidaurre, precursor reformista y jurista clave del Perú republicano

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Formado en San Marcos y ligado a las ideas ilustradas, Manuel Lorenzo de Vidaurre destacó como reformista, intelectual y figura decisiva del Perú independiente. (Galería de Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Palacio Nacional de Justicia. Lima-Perú)

Manuel Lorenzo de Vidaurre nació el 19 de mayo de 1773 en Lima y se convirtió en uno de los juristas, políticos y ensayistas más influyentes del proceso de independencia y formación republicana del Perú.

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Formado en San Marcos y marcado por las ideas de la Ilustración, defendió inicialmente reformas dentro del dominio español antes de apoyar abiertamente la independencia.

Fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú y también presidió el Congreso Constituyente de 1827. Su producción intelectual y jurídica contribuyó a sentar las bases del sistema legal republicano. Vidaurre destacó además por su pensamiento crítico y su intensa actividad política e intelectual.

19 de mayo de 1838 – la Confederación Perú - Boliviana enfrentaron a la Confederación Argentina en la guerra de Tarija

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El conflicto por Tarija enfrentó a fuerzas de la Confederación Perú-Boliviana y Argentina en una etapa de inestabilidad regional y disputas estratégicas fronterizas. (Historia Militar Peruana)

La Guerra de Tarija fue un conflicto desarrollado entre 1837 y 1839 en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana y las tensiones políticas en Sudamérica.

El enfrentamiento involucró a fuerzas de la Confederación y tropas argentinas que disputaban el control de la región de Tarija, territorio estratégico ubicado en el sur boliviano. La guerra estuvo marcada por incursiones militares, enfrentamientos fronterizos y alianzas regionales impulsadas por intereses políticos y comerciales.

Aunque el conflicto no produjo grandes cambios territoriales, sí profundizó la inestabilidad en la región durante el periodo de la Confederación liderada por Andrés de Santa Cruz, en medio de una compleja etapa de reorganización política sudamericana.

19 de mayo de 1980 - el Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial es declarado como área protegida

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El Estado peruano declaró área protegida al bosque de Nuevo Imperial para proteger el agua agrícola, evitar inundaciones y preservar biodiversidad costera. (Valdría Sánchez)

El 19 de mayo de 1980 fue declarado el Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial, ubicado en la provincia de Cañete, Lima, como área natural protegida del Perú. Su creación tuvo como objetivo principal conservar los suelos, evitar inundaciones y garantizar el abastecimiento de agua para la agricultura del valle de Cañete.

Este ecosistema de bosque ribereño alberga diversas especies de aves, reptiles y mamíferos en medio del desierto costero.

Administrado por el SERNANP, el área también impulsa actividades de conservación, investigación ambiental y proyectos turísticos orientados a preservar uno de los refugios ecológicos más importantes de la región.

19 de mayo - Día Mundial de la Donación de Leche Humana<b> </b>

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La conmemoración destaca el valor de la leche materna donada como herramienta esencial para salvar vidas y reforzar la nutrición infantil hospitalaria. (Magnific)

El Día Mundial de la Donación de Leche Humana se celebra cada 19 de mayo para promover la importancia de la leche materna donada en la alimentación de bebés prematuros y recién nacidos de alto riesgo.

La fecha fue establecida en 2010 durante el Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana realizado en Brasilia. Esta conmemoración busca reconocer el gesto solidario de las madres donantes, impulsar la lactancia materna y fortalecer los bancos de leche.

La leche humana donada mejora la nutrición y supervivencia de neonatos hospitalizados, convirtiéndose en una herramienta clave para la salud pública y el cuidado infantil.

19 de mayo - Día Mundial del Juego Limpio

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La jornada promovida por Naciones Unidas busca fortalecer el fair play y combatir prácticas como el dopaje y la discriminación en el deporte mundial. (Magnific)

El Día Mundial del Juego Limpio se celebra cada 19 de mayo por iniciativa de las Naciones Unidas para promover la ética, la inclusión y el respeto en el deporte y la sociedad.

La fecha busca reforzar los principios del fair play, entendidos como el cumplimiento de las reglas, la tolerancia y la competencia honesta entre deportistas.

También impulsa la lucha contra el dopaje y fomenta el cuidado de la salud física y mental de los atletas. La conmemoración destaca que el verdadero valor del deporte no solo radica en ganar títulos, sino en competir con integridad, solidaridad y respeto hacia rivales, árbitros y aficionados.

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