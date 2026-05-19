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‘Gato’ Cuba feliz tras divorcio de Ale Venturo: “Si no estoy contigo, me quedo solo”

La empresaria reveló que deportista celebró la firma de su divorcio y contó que estaba “más emocionado” que ella

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Tras superar un divorcio y las dudas, Ale Venturo y Rodrigo 'El Gato' Cuba confirman su amor y anuncian planes de matrimonio, listos para sellar su relación. ATV/ Magaly TV La Firme.

El futbolista Rodrigo Cuba y la empresaria Ale Venturo atraviesan una de las etapas más sólidas y románticas de su relación. Luego de varios años juntos, la pareja no solo se muestra más enamorada que nunca, sino que ahora también comienza a hablar abiertamente sobre la posibilidad de llegar al altar, especialmente después de que Ale lograra oficializar su divorcio, un trámite que llevaba tiempo resolviendo y que finalmente llegó a su fin.

La noticia fue revelada durante una reciente entrevista para Magaly TV La Firme, donde ambos aparecieron relajados, sonrientes y dejando ver la complicidad que han construido con el paso de los años.

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Fue precisamente en ese espacio donde Ale sorprendió al contar cuál fue la reacción del ‘Gato’ Cuba cuando se enteró de que el divorcio ya era oficial. “Firme el divorcio y fue a contarle a todos, estaba más emocionado que yo creo”, relató entre risas la empresaria.

Rodrigo Cuba se declara a Ale Venturo y deja abierta la posibilidad de matrimonio. Captura: Magaly TV La Firme.
Rodrigo Cuba se declara a Ale Venturo y deja abierta la posibilidad de matrimonio. Captura: Magaly TV La Firme.

Se casan

El comentario dejó en evidencia el entusiasmo del futbolista, quien desde hace tiempo acompaña a Ale Venturo en este proceso legal. De hecho, la relación entre ambos comenzó cuando la empresaria ya había iniciado los trámites de divorcio a mediados del 2024, por lo que Rodrigo Cuba vivió de cerca cada etapa del procedimiento.

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Consultado sobre la razón de su evidente emoción, el deportista explicó que no esperaba que el proceso finalmente pudiera resolverse tan pronto debido a que existían algunos inconvenientes legales que retrasaban todo.“Me sorprendió porque estaba medio entrampada la cosa”, comentó el popular ‘Gato’.

Precisamente, uno de los temas que más llamó la atención durante la entrevista fue la conversación sobre un eventual matrimonio entre ambos. Aunque Ale Venturo admitió sentirse algo avergonzada al hablar de bodas y celebraciones grandes, dejó claro que sí ha imaginado cómo sería ese momento especial.

Rodrigo Cuba se declara a Ale Venturo y deja abierta la posibilidad de matrimonio. Captura: Magaly TV La Firme.
Rodrigo Cuba se declara a Ale Venturo y deja abierta la posibilidad de matrimonio. Captura: Magaly TV La Firme.

Soy bastante rochosa para esos temas. No podría hacer ese baile del centro. Haría algo sencillo en la playa”, confesó entre sonrisas. Por su parte, Rodrigo Cuba sorprendió al mostrarse completamente dispuesto a dejar en manos de su pareja todos los detalles de una futura boda, asegurando incluso que ella tiene mejor gusto para organizar ese tipo de eventos.

Yo considero que el matrimonio es más para la novia que para el novio. Todo lo tendría que elegir ella; además, ella tiene mejor gusto que yo”, expresó el futbolista.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba, vestidos de novia y novio, se toman de la mano y sonríen bajo un arco floral en su ceremonia de boda al aire libre.
Ale Venturo y Rodrigo Cuba, sonrientes y de la mano, celebran su unión en una emotiva ceremonia nupcial rodeados de sus seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes desde hace tiempo especulan con la posibilidad de que ambos formalicen aún más su relación. A diferencia de otros momentos mediáticos que vivió Rodrigo Cuba en el pasado, esta vez el futbolista luce más estable, tranquilo y completamente enfocado en su vida familiar junto a Ale Venturo.

Durante la entrevista también quedó en evidencia el fuerte vínculo emocional que existe entre ambos. Lejos de mostrarse distante o reservado, el deportista aprovechó las cámaras para dedicarle unas palabras llenas de amor a la empresaria, dejando ver que su relación ha madurado considerablemente con el paso de los años. “Te amo mucho. No hay forma; si no estoy contigo, me quedo solo”, le dijo Rodrigo Cuba a Ale Venturo frente a cámaras.

Un hombre arrodillado con un anillo de compromiso frente a una mujer sonriente y emocionada, en un entorno de jardín con luz dorada del atardecer.
Ale Venturo reacciona con emoción mientras Rodrigo Cuba le entrega el anillo de compromiso durante una romántica propuesta de matrimonio al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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