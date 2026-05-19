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Yaco Eskenazi celebra el casting de Victoria’s Secret de Natalie Vértiz: “Ya eres un angelito”

El exchico reality se mostró orgulloso y emocionado por los agigantados pasos que da su pareja en su vida profesional

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Yaco Eskenazi celebra el casting de Victoria’s Secret de Natalie Vértiz: “Ya eres un angelito”
Yaco Eskenazi celebra el casting de Victoria’s Secret de Natalie Vértiz: “Ya eres un angelito”

Yaco Eskenazi expresó públicamente su orgullo tras conocerse que su esposa, la modelo Natalie Vértiz, recibió una invitación para participar en el casting internacional de Victoria’s Secret, uno de los eventos más prestigiosos de la industria de la moda. El conductor de televisión peruano compartió la noticia en sus redes sociales y dedicó un mensaje cargado de admiración hacia la exMiss Perú, que ahora aspira a convertirse en la primera modelo peruana en desfilar para la reconocida marca.

La noticia impactó a la comunidad digital cuando Natalie Vértiz anunció ante sus seguidores que había sido convocada al proceso de selección global de Victoria’s Secret en Estados Unidos. A través de sus perfiles oficiales, la modelo difundió un video de su primera audición internacional, donde reflejó su entusiasmo y agradecimiento por esta oportunidad.

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Yaco Eskenazi, conocido por su rol como conductor y su pasado en realities, reaccionó rápidamente al anuncio.

Una mujer de cabello largo oscuro, vestida con un top corto negro y shorts, posa sonriendo con los brazos flexionados frente a una pared clara
Natalie Vertiz posa orgullosa tras recibir un 'callback' para el casting de Victoria's Secret, celebrada efusivamente por su pareja Yaco Eskenazi.
Reposteó el video de su esposa en sus propias redes y escribió: “Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso. Te amo y para los EV ya eres un angelito, mai lo”, dejando ver el respaldo incondicional que ofrece a la madre de sus hijos en cada paso de su carrera.

El mensaje, acompañado de imágenes del casting, despertó reacciones de apoyo entre los seguidores de la pareja.

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Natalie Vértiz muestra su invitación al casting de Victoria’s Secret en Estados Unidos

El lunes, Natalie Vértiz utilizó Instagram y TikTok para compartir con sus seguidores un momento clave en su carrera. En un breve video, la exMiss Perú mostró el mensaje oficial de la organización de Victoria’s Secret, donde se le confirma su pase a la siguiente etapa del proceso de selección para el desfile anual de la marca, que este año se realizará en varias ciudades de Estados Unidos.

En el mensaje recibido por la modelo se lee: “Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”. Estas palabras, publicadas por la propia Natalie, reflejan el reconocimiento internacional que ha alcanzado tras años de trabajo en el mundo de la moda y la televisión.

Las redes sociales explotaron de emoción luego de que Natalie Vértiz revelara que audicionará para el prestigioso desfile de Victoria’s Secret 2026. IG.

La reacción de Vértiz no se hizo esperar y, junto al video, escribió un mensaje breve y emotivo: “¡Está pasando!”, acompañado de emojis de emoción y corazones. La publicación generó una ola de comentarios de apoyo, tanto de fanáticos como de colegas del espectáculo y familiares.

La convocatoria de Victoria’s Secret representa un hito para la carrera de Natalie, quien ha participado en campañas y certámenes de belleza desde su coronación como Miss Perú. Este nuevo paso la posiciona entre las modelos latinoamericanas que buscan abrirse camino en una de las pasarelas más codiciadas del mundo.

El proceso de selección internacional de Victoria’s Secret involucra a modelos de diferentes partes del mundo, que participan en audiciones presenciales en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami. Ser considerada para esta convocatoria sitúa a Vértiz en una posición privilegiada y la acerca a convertirse en una de las pocas modelos peruanas en alcanzar esa plataforma.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.
Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.

Mientras la expectativa crece en redes sociales, la comunidad de seguidores de Natalie Vértiz continúa manifestando su apoyo a la modelo, quien ha dejado claro su entusiasmo por aprovechar cada oportunidad profesional. El casting presencial de Victoria’s Secret se perfila como el siguiente gran paso en su trayectoria, avalado por el respaldo de su familia y el reconocimiento de miles de seguidores.

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