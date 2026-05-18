Perú

Keiko Fujimori invita a Rafael López Aliaga pese a su rechazo: “Cuando quiera dialogar, las puertas estarán abiertas”

La lideresa de Fuerza Popular manifestó su apertura a conversar con todas las agrupaciones políticas, aunque dijo entender la negativa del líder de Renovación Popular a un acercamiento

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Keiko Fujimori reiteró la disposición de Fuerza Popular para dialogar con todas las fuerzas políticas, incluyendo Renovación Popular, pese a la negativa de Rafael López Aliaga
Keiko Fujimori reiteró la disposición de Fuerza Popular para dialogar con todas las fuerzas políticas, incluyendo Renovación Popular, pese a la negativa de Rafael López Aliaga

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que su partido mantiene la disposición para dialogar con todas las fuerzas políticas, incluyendo a Renovación Popular, agrupación encabezada por Rafael López Aliaga, quien ha reiterado su negativa a establecer algún tipo de acercamiento.

“No estoy negando la posibilidad de diálogo con nadie. Las puertas del diálogo están abiertas para todos. En lo personal he saludado a varios candidatos presidenciales. Los futuros senadores y diputados de nuestro partido ya conversan con otros representantes”, declaró durante un encuentro con la prensa.

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Al ser consultada sobre la conversación con Renovación Popular, evitó brindar detalles, aunque manifestó que los temas a tratar versan sobre “la futura agenda del Perú, que tiene que ver con orden, con seguridad, con crecimiento económico, con educación y con salud”.

“Hay muchas coincidencias y yo creo que eso es saludable. Respeto la postura del señor Rafael López Aliaga, pero en el momento que él quiera dialogar, las puertas del partido siempre, siempre van a estar abiertas”, añadió.

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Rafael López Aliaga volvió a rechazar un acercamiento con Fujimori y la criticó públicamente por reunirse con Pedro Pablo Kuczynski
Rafael López Aliaga volvió a rechazar un acercamiento con Fujimori y la criticó públicamente por reunirse con Pedro Pablo Kuczynski

En la víspera, el exalcalde de Lima afirmó que no se reunirá con la candidata pues no tiene “nada que hablar” con ella y la cuestionó por haberse reunido con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien estuvo al frente del país entre julio de 2016 y marzo de 2018.

En cambio, afirmó que comparte puntos en común con representantes de otros partidos. “Con el señor Alfonso López Chau tengo excelente relación. Es exrector de la UNI. Tiene gente de buen nivel. Con Ricardo Belmont también tengo una excelente llegada”, expresó en diálogo con Latina TV.

Sobre equipo de Sánchez

Fujimori también fue interrogada en la misma rueda de prensa sobre la reciente propuesta de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y su rival en el balotaje, de elevar la remuneración mínima vital a 1.500 soles.

“Hemos escuchado muchas medidas populistas, irresponsables también, como querer bloquear las agroexportaciones o intervenir en el Banco Central de Reserva, sacar a Julio Velarde. Por eso son tan importantes los debates, porque va a permitir que la población pueda sacar mejores conclusiones de este intercambio de ideas”, expresó en referencia a los debates rumbo a la segunda vuelta.

En las elecciones del 12 de abril, Fujimori obtuvo el primer lugar con 17,19 % de los votos, seguida de Sánchez y López Aliaga, según el conteo oficial
En las elecciones del 12 de abril, Fujimori obtuvo el primer lugar con 17,19 % de los votos, seguida de Sánchez y López Aliaga, según el conteo oficial

Añadió que, dependiendo de los temas a tratar en el debate, presentarán a sus técnicos. “Los técnicos que hemos visto hoy son los mismos que acompañaron a Pedro Castillo”, afirmó en alusión al exministro Pedro Francke y al excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, ahora incorporados al equipo de Sánchez.

El conteo oficial determinó que Fujimori fue la candidata más votada de las elecciones del pasado 12 de abril, con el 17,19 %, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por Sánchez, con el 12,03 %, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91 %, al sumar 1.993.905 votos.

Los resultados fueron proclamados en una ceremonia que comenzó a las 07:30 horas de este domingo, con la asistencia de los miembros del pleno del JNE, autoridades nacionales, integrantes de misiones de observación electoral internacional y personeros (representantes legales) de los partidos políticos participantes.

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