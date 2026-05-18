Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere es conocerlo a él, no una imitación de Pedro Castillo”

Keiko Fujimori criticó a Roberto Sánchez por imitar la imagen y el discurso de Pedro Castillo, incluyendo el uso del sombrero típico en campaña

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó este lunes que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y su rival en el balotaje, adopte el estilo del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) al ponerse el sombrero que le entregó para hacer campaña.

En diálogo con la prensa, la candidata afirmó que Sánchez ha procurado “imitar toda la hoja de ruta y el libreto” del exjefe de Estado, actualmente condenado a prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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“Se equivoca y pierde autenticidad porque creo que la gente lo que quiere es conocerlo a él, no conocer una imitación de Pedro Castillo”, expresó.

Fujimori también respondió sobre la reciente propuesta de Sánchez de elevar la remuneración mínima vital a 1.500 soles. “Hemos escuchado muchas medidas populistas, irresponsables también, como querer bloquear las agroexportaciones o intervenir en el Banco Central de Reserva, sacar a Julio Velarde”, dijo.

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Fujimori calificó de populistas e irresponsables las propuestas económicas de Sánchez, como elevar la remuneración mínima vital y modificar la política del Banco Central de Reserva

“Por eso son tan importantes los debates, porque va a permitir que la población pueda sacar mejores conclusiones de este intercambio de ideas”, abundó en referencia a los debates de cara a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Agregó que, según los temas que se aborden en el debate, presentarán a sus técnicos. “Los técnicos que hemos visto hoy son los mismos que acompañaron a Pedro Castillo”, indicó al referirse al exministro Pedro Francke y al excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, recientemete incorporados al equipo de Sánchez.

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El balotaje será una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentarse la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), que ha perdido las tres últimas elecciones, y Sánchez, que compite en nombre de Castillo, quien venció a la candidata hace cinco años.

Estas elecciones fueron las más multitudinarias de la historia de Perú al congregar a 35 candidatos presidenciales, en medio de un amplio rechazo de la población peruana por su clase política. Esto ha llevado a que los votos blancos y nulos supongan el 16,84 % de votos emitidos, al sumar 3.418.321, una cifra superior a la obtenida por cualquier otro aspirante en la contienda.

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El balotaje reeditará la disputa de 2021, ahora entre Fujimori y Sánchez, en un contexto de amplio rechazo social a la clase política y alta proporción de votos blancos y nulos

Durante las últimas semanas, los 60 jurados electorales especiales establecidos en todo el país tuvieron que revisar más de 5.000 actas impugnadas por distintas inconsistencias, lo que obligó a recontar votos en algunos casos, en extensas audiencias públicas para dirimir las observaciones presentadas por los partidos.

Resultados

El conteo oficial determinó que Fujimori fue la candidata más votada de las elecciones del pasado 12 de abril, con el 17,19 %, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por Sánchez, con el 12,03 %, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91 %, al sumar 1.993.905 votos.

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Los resultados fueron proclamados en una ceremonia que comenzó a las 07:30 horas de este domingo, con la asistencia de los miembros del pleno del JNE, autoridades nacionales, integrantes de misiones de observación electoral internacional y personeros (representantes legales) de los partidos políticos participantes.