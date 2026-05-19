Magaly Medina defiende a Verónica Linares tras hablar de la separación de Federico Salazar y Katia Condos: “No creo que haya malicia”

Magaly Medina comenta el clip donde Verónica Linares afirma que sabía sobre los problemas entre Federico Salazar y Katia Condos desde hace tiempo. La conductora analiza si hubo malicia en sus palabras. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Verónica Linares sobre la separación de Federico Salazar y Katia Condos continúan generando repercusión en el mundo del espectáculo. Esta vez fue Magaly Medina quien decidió pronunciarse para aclarar lo dicho por la periodista, luego de que muchos interpretaran sus palabras como una supuesta confirmación de problemas más profundos dentro del matrimonio.

Todo comenzó durante una entrevista de Verónica en el podcast conducido por Edson Dávila, popularmente conocido como “Giselo”. En medio de la conversación, el conductor le consultó directamente si le había dado pena enterarse de la separación entre Federico y Katia, una de las parejas más sólidas y reservadas del medio televisivo peruano.

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“¿Te dio pena cuando te enteraste que se separaron Federico Salazar y Katya Condos?”, preguntó Giselo durante la entrevista. La respuesta de Linares tomó por sorpresa a muchos y rápidamente se viralizó en redes sociales debido al tono misterioso de sus palabras.

Magaly Medina aclara polémica frase de Verónica Linares: “No ha dicho ni A, ni B o Z”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No, es que yo sé muchas cosas de hace mucho tiempo”, respondió la periodista. Ante ello, el conductor insistió intentando profundizar en el tema. “¿No te dio pena?”, volvió a preguntar mientras el público reaccionaba sorprendido. Posteriormente, el propio Edson Dávila lanzó un comentario que incrementó aún más las especulaciones alrededor de la relación.

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“Verónica Linares asegura que ella ya tenía información privilegiada. O sea, tú ya sabías”, comentó. Sin embargo, Linares evitó entrar en detalles y dejó claro que no tenía intención de revelar información privada sobre la pareja. “No, yo no voy a hablar de eso”, respondió entre risas.

Magaly Medina aclara polémica frase de Verónica Linares: “No ha dicho ni A, ni B o Z”. Captura: Magaly TV La Firme.

Véronica Linares no dio detalles de la exrelación

Aunque el intercambio duró apenas unos segundos, las declaraciones fueron suficientes para que muchos usuarios en redes sociales interpretaran que Verónica conocía aspectos delicados o conflictos internos dentro del matrimonio desde hace bastante tiempo.

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Frente a toda la polémica generada, Magaly Medina decidió comentar el tema en su programa y defendió públicamente a la periodista, asegurando que sus palabras estaban siendo sacadas de contexto y malinterpretadas.

“Vayamos con algo que no sé si se le escapó a la Verónica Linares en una entrevista sobre la relación entre Katia y Federico, porque yo creo más bien que esto ha sido malinterpretado”, comenzó diciendo la popular “Urraca”. Tras analizar el video completo, Magaly sostuvo que el comentario de la figura de América TV no tendría ninguna intención maliciosa ni buscaría alimentar rumores sobre la separación.

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Magaly Medina aclara polémica frase de Verónica Linares: “No ha dicho ni A, ni B o Z”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Claro, lo que ella dice es: ‘Yo ya sabía cosas hace mucho tiempo’. Lógicamente, es amiga de Federico, trabaja al costado de él, todas las madrugadas empiezan a trabajar juntos durante varias horas”, explicó.

La conductora de espectáculos consideró completamente normal que, después de tantos años trabajando juntos, exista una relación de confianza entre ambos periodistas, lo que habría permitido que Federico Salazar compartiera algunos aspectos personales con su compañera de conducción.

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“Lo lógico es que entre dos compañeros haya cierta confidencialidad, cierto trato donde ya es tu amigo y por supuesto, al llegar en las mañanas, o en los lapsos, los cortes comerciales, conversen o toquen temas personales”, señaló Magaly.

La periodista incluso profundizó en cómo las emociones personales suelen reflejarse inevitablemente en el ambiente laboral, especialmente cuando se comparte tantas horas al día con otra persona.

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Magaly Medina defiende a Verónica Linares en su programa, mientras se proyecta una imagen de Linares junto a un presentador y un recuadro de Federico Salazar y Katia, en el centro de la polémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Porque no todos los días uno viene a trabajar de buen humor, no todos los días uno viene a trabajar feliz, contento y que la vida nos está sonriendo. Cuando hay problemas en casa, generalmente nuestro ánimo no está igual”, comentó.

Para Magaly Medina, es justamente esa convivencia laboral diaria la que explicaría por qué Verónica Linares dijo conocer “muchas cosas” desde hace tiempo, sin que eso signifique necesariamente que tenga información escandalosa o comprometedora.

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“Entonces, la persona que está a tu lado, que es ella al lado de Federico, sin duda alguna, la confianza de tantos años que ya existe entre ellos seguramente hizo que algunas cosas le contara, algún detalle”, añadió.

La conductora insistió en que las palabras de Verónica no deben interpretarse como una insinuación negativa ni como una revelación oculta sobre el matrimonio de Federico Salazar y Katia Condos.

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Verónica Linares sorprende con fuerte revelación sobre la ruptura de Federico Salazar y Katia Condos. YouTube: Edson Pa' Que Más.

“Por eso ella dice: ‘Yo sé mucho, o sea, yo sé cosas hace mucho tiempo’. O sea, es lo más lógico. No ha dicho ni A, ni B o Z, como se está queriendo malinterpretar”, afirmó.

Magaly Medina también resaltó el perfil reservado y discreto que siempre ha mostrado Verónica Linares respecto a temas íntimos, tanto propios como de las personas cercanas a ella. “Ella es como muy discreta cuando responde preguntas respecto a su vida íntima, su vida personal, a la gente que conoce”, sostuvo.

Finalmente, la conductora concluyó que lo único que realmente puede inferirse de las palabras de Verónica Linares es que el matrimonio entre Federico Salazar y Katia Condos ya atravesaba dificultades desde hace algún tiempo, algo que terminó desencadenando en la separación de la pareja.

“Más que nada hay que interpretarlo, creo yo, como es lo más lógico, que sí sabía que en ese paraíso que todos pensábamos que era el matrimonio de Federico y Katya, pues había problemas. Había problemas que al final desencadenaron en una separación”, sentenció.

Magaly Medina aclara polémica frase de Verónica Linares: “No ha dicho ni A, ni B o Z”. Captura: Magaly TV La Firme.