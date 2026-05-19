La impactante revelación sobre el sentir del plantel de Universitario con Héctor Cúper: “Se han sentido nuevamente jugadores de fútbol”

El exarquero contó la charla que tuvo con un jugador de la 'U' acerca del trabajo físico en los primeros días del cuerpo técnico argentino. (Video: L1 MAX / Al Límite)

La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes marcó un punto de inflexión desde el sábado 16 de mayo, cuando el argentino comenzó a trabajar con el plantel principal. Apenas iniciado el proceso, el entrenador transmitió un mensaje enfocado en el desafío inmediato: revertir el rumbo del equipo tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, con la intención de fortalecer lo físico y lo mental.

José Carvallo, exreferente del equipo, compartió detalles de las primeras impresiones del grupo frente a los cambios implementados por el nuevo comando técnico. En su análisis del empate sin goles ante Atlético Grau, remarcó el impacto del contexto en el programa Al Límite: “No tenías ni una referencia (sin Alex Valera), le costó muchísimo más el partido. Es por el estilo de juego, pero igual, es claro que la ‘U’ está en un mal momento”.

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Durante su intervención, el exarquero admitió que la llegada del ‘Cabezón’ representa una oportunidad para recuperar la confianza perdida. “Por eso que la llegada de Héctor Cúper es buena porque yo creo que toda esa experiencia que tiene él la va a transmitir hacia los jugadores y va a tratar de recuperarlos en lo que es la confianza. Porque hoy lo que más necesita el jugador de la ‘U’ es confianza”.

En relación con los trabajos físicos bajo la conducción del preparador físico Zacarías Gaggero, Carvallo reveló que varios integrantes del plantel notaron una transformación inmediata en la intensidad y calidad de las prácticas. “He conversado con algún excompañero del equipo y me dice que se han sentido nuevamente jugadores de fútbol con el preparador físico. La intensidad que le está metiendo es muy buena, porque no les daban las piernas”, indicó.

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La impactante revelación sobre el sentir del plantel de Universitario con Héctor Cúper. - créditos: Universitario

El periodista Gustavo Peralta contrastó este panorama con lo ocurrido durante la pretemporada dirigida por Javier Rabanal. “Es lo que uno sentía o se veía, es que no sienten que trabajaron como correspondía en el tema físico”. Carvallo complementó la observación al asociar el número de lesiones musculares con la falta de una base sólida en la preparación: “Eso se nota con las lesiones, no solamente con el rendimiento en la cancha. Tú cuando no haces una buena pretemporada... ¿Cuántos desgarros ha tenido Universitario en estos cinco meses?”.

Ante la consulta sobre si el receso por el Mundial 2026 podría beneficiar al equipo, Carvallo fue claro: “Sí, va a tener tiempo y eso es oro para un entrenador”.

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La experiencia y la metodología del preparador físico de Héctor Cúper

El perfil de Zacarías Gaggero sobresale por su trayectoria en el fútbol sudamericano y su paso por instituciones de alto nivel. Antes de sumarse al proyecto de Héctor Cúper, trabajó en equipos como Huracán, Xolos de Tijuana, Defensa y Justicia, Olimpo, Atlético Atlanta, Barracas Central y Deportivo Madryn. Su etapa más reconocida fue en Boca Juniors, donde integró los cuerpos técnicos de Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, participando en la obtención de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Argentina 2022.

Las indicaciones de Héctor Cúper a los jugadores de Universitario en entrenamiento en Campo Mar. (Video: Esto Es La U)

La formación de Gaggero va más allá de la preparación física tradicional. Es coach ontológico y deportivo, lo que le permite integrar el entrenamiento mental a su método. En sus propias palabras, “si la cabeza no te acompaña, el rendimiento no aparece”. Gaggero sostiene que el verdadero cambio sucede “cuando te animas a mirar hacia adentro, a reconocer tus emociones, tus creencias, tus bloqueos y transformar”.

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El preparador físico busca acompañar tanto a deportistas de élite como a quienes desean explorar su potencial desde una perspectiva integral. “Muchos entrenan tu cuerpo, ahora te invito a que vengas a entrenar tu mente”, expresa Gaggero, enfatizando la importancia del bienestar emocional como base del alto rendimiento.

La estructura del cuerpo técnico, encabezada por Cúper e integrada por su hijo Santiago y Carlos Amodeo, está orientada a utilizar el receso como una oportunidad para consolidar una preparación física y mental en Universitario acorde a las exigencias del torneo local y continental. El objetivo inmediato es estabilizar el rendimiento del plantel y reducir la incidencia de lesiones, un aspecto que fue motivo de preocupación en el pasado reciente.

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