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Elecciones 2026: Cancillería afina detalles para el envío de material de la segunda vuelta al extranjero

El canciller Carlos Pareja aseguró que los consulados recibirán todos los insumos con suficiente anticipación para instalar las mesas

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El Ministerio de Relaciones Exteriores garantiza que los consulados recibirán los insumos con la anticipación necesaria (Créditos: TVPerú)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alista los detalles logísticos para garantizar la llegada oportuna del material electoral a distintas países del mundo, de cara a la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 07 de junio. El Ministerio de Relaciones Exteriores aguarda la llegada de las cajas electorales, que serán despachadas a los consulados en los cinco continentes para asegurar la participación de los peruanos residentes en el exterior.

El voto en el extranjero representa a más de 1,2 millones de ciudadanos, lo que equivale al 4,4 % del padrón nacional, según cifras oficiales. La influencia de este grupo puede ser decisiva, ya que en procesos recientes la diferencia entre candidatos se resolvió con los últimos conteos.

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El canciller Carlos Pareja Ríos aseguró, en declaraciones a los medios, que el proceso logístico está completamente organizado y que los consulados recibirán todos los insumos con la anticipación necesaria para instalar las mesas electorales en el horario establecido, según se observa en el video compartido por TVPerú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores espera la llegada de las cajas electorales para su envío inmediato a diferentes países - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
El Ministerio de Relaciones Exteriores espera la llegada de las cajas electorales para su envío inmediato a diferentes países - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Las autoridades destacaron que, a diferencia de la primera vuelta, los principales problemas logísticos quedaron solucionados. En la fase anterior, la designación de locales en el extranjero presentó dificultades porque muchas escuelas debían estar disponibles para actividades regulares al día siguiente de la votación. Para esta segunda vuelta, la coordinación entre la ONPE y la Cancillería permitió reservar espacios apropiados y evitar improvisaciones.

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En la primera vuelta, el ausentismo entre los peruanos en el exterior alcanzó el 80 %, ya que solo uno de cada cuatro electores acudió a votar, según el registro oficial. Pareja Ríos hizo un llamado a los miembros de mesa y a todos los ciudadanos habilitados para que organicen su traslado y lleguen temprano a los locales.

“Quiero incentivar a todos los votantes peruanos en el extranjero a que salgan a votar, que se organicen con tiempo, porque muchos de ellos viven lejos de donde están los consulados. Los miembros de mesa pueden tener la seguridad de que, si llegan puntualmente y temprano, las mesas podrán abrir en el momento que está establecido”, señaló.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)
El Ministerio de Relaciones Exteriores espera la llegada de las cajas electorales para su envío inmediato a diferentes países - Créditos: Andina.

Así votaron los peruanos en el extranjero en la primera vuelta

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, bajo la presidencia de Maruja Hermoza Castro, realizó una sesión pública donde oficializó los resultados luego de resolver todas las actas observadas. Esta entidad cumple un rol específico en el proceso electoral, ya que se encarga de procesar y certificar los sufragios emitidos por peruanos en todos los continentes.

Según el informe final de la ONPE, con la totalidad de actas procesadas, la votación en el exterior arrojó los siguientes resultados:

  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 76.881 votos (24,9 %)
  • Keiko Fujimori17,0 %
  • Carlos Álvarez11,8 %

El postulante de Renovación Popular se ubica como la primera opción para los peruanos residentes en el exterior y logra una diferencia amplia respecto a los demás aspirantes.

Por su parte, según las cifras oficiales, de un padrón de1.192.224 electores, solo411.077 ciudadanos acudieron a votar, lo que refleja una participación considerablemente baja:

  • 74.792 votos en blanco (18,2%)
  • 28.323 votos nulos (6,9%)

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