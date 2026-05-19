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PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

El exmandatario relató que la conversación con la lideresa de Fuerza Popular incluyó agradecimientos por el indulto a Alberto Fujimori y referencias a errores del pasado

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Poder Judicial reafirma investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski
Pedro Pablo Kuczynski relató que Keiko Fujimori le ofreció disculpas durante un encuentro reciente, donde ambos abordaron temas personales y políticos

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) confirmó este lunes que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le ofreció disculpas durante la reunión que sostuvieron la semana pasada, en el contexto de la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

“Ella fue la que más habló de mea culpa”, declaró a Canal N, y añadió que desde su lado también ofreció discupas por las críticas emitidas hacia Fujimori durante la campaña electoral en la que ambos compitieron y que lo llevó a la Presidencia.

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Kuczynski, quien mantuvo una fuerte rivalidad política con la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori, precisó que el congresista Alejandro Cavero facilitó el encuentro y que la conversación incluyó asuntos relacionados con el pasado, el presente y el futuro.

Según relató, la candidata le expresó su gratitud por el indulto otorgado a su padre, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado a las autoridades peruanas no ejecutarlo.

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La candidata de Fuerza Popular agradeció al expresidente por el indulto concedido a su padre, Alberto Fujimori
La candidata de Fuerza Popular agradeció al expresidente por el indulto concedido a su padre, Alberto Fujimori

“Yo dije algunas palabras de que la campaña, de repente, de mi lado había sido (críticas)”, comentó. Sobre su voto para la segunda vuelta, Kuczynski evitó manifestar por quién se inclina, aunque sí explicó los criterios que guiarán su decisión.

“Tiene que ser una persona que tiene una visión del Perú que va a poner orden aquí y que no tiene una versión de resentimiento y de cambiar las cosas buenas que tenemos”, señaló, aludiendo al lema utilizado por la lideresa de Fuerza Popular.

Seguidamente, criticó la propuesta de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y rival de Fujimori en el balotaje, de cambiar los tratados de libre comercio, lo que consideró como “absolutamente suicida y ridículo”.

Kuczynski, hoy con 87 años, derrotó a la aspirante en el balotaje de 2016 en una campaña llena de pullas y acusaciones que, tras conocerse los resultados finales, llevaron a la candidata a señalar que pensaba aplicar su plan de Gobierno desde el Congreso, que su partido dominó con mayoría absoluta.

Diversos opositores, analistas y expertos consideran que ese episodio desencadenó la crisis política e institucional que, en la última década, llevó al país a tener ocho presidentes, la mayoría destituidos por el Parlamento.

Kuczynski destacó que en la reunión ambos reconocieron errores cometidos durante campañas anteriores
Kuczynski destacó que en la reunión ambos reconocieron errores cometidos durante campañas anteriores

La semana pasada, el Poder Judicial dispuso archivar una investigación por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir que permanecía abierta contra Kuczynski por presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña de 2011.

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el archivo tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar improcedente una acusación similar contra Fujimori, también por la presunta financiación irregular de sus campañas presidenciales.

Kuczynski, quien estuvo bajo arresto domiciliario durante tres años, enfrenta otros procesos por lavado de activos y colusión relacionados con el caso Odebrecht, vinculados a su gestión como ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La política, por su parte, buscará por cuarta vez la Presidencia esta vez frente Sánchez, luego de que obtuvieran el 17,18 % y el 12,03 % de los votos, respectivamente, en los comicios del pasado 12 de abril.

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