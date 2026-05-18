Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Descubre los detalles de la polémica relación que ha capturado la atención, donde la diferencia de edad y la opinión familiar son los principales obstáculos. ATV/ Magaly TV La Firme.

La relación entre Melcochita y Heydi Amado continúa generando controversia en el espectáculo peruano. Esta vez, la polémica tomó un giro aún más delicado luego de que el padre de la joven de 22 años apareciera públicamente para rechazar el romance de su hija con el humorista de 89 años y expresar su incomodidad por la manera en que se habría iniciado el vínculo sentimental entre ambos.

Durante la reciente edición de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina presentó un informe sobre la mediática relación y reveló las declaraciones del padre de Heydi, Miguel Amado, quien dejó clara su postura frente al romance.

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El padre de Heydi no ocultó su indignación al hablar sobre el tema y calificó la relación de su hija con el reconocido cómico peruano como una situación inaceptable para él.

El padre de Heydi Amado expresa su desaprobación por la relación de su hija con Melcochita, mientras ella reafirma su autonomía en las decisiones personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Padre de Heydi cuestiona cómo nació el romance con Melcochita

“Que para mí esto es una payasada y yo no estoy de acuerdo en nada de esto. Obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo lo que está pasando? ¿Tú como papá estarías de acuerdo con todo lo que está pasando? Te pregunto”, manifestó visiblemente incómodo.

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Sin embargo, más allá de la diferencia de edad, uno de los aspectos que más incomoda a Miguel Amado es la manera en que se habría desarrollado el romance. Según explicó el informe de Magaly TV, Heydi llegó hace aproximadamente dos años y medio a vivir a la casa de Melcochita y de Monserrat Seminario, expareja del humorista. Durante ese tiempo, convivieron como una familia y compartieron distintos momentos cotidianos.

“El señor Miguel Amado, de cuarenta y seis años, es el suegro de Melcochita. Para él es inconcebible, no solo por la diferencia de edad, sino que no puede creer que el comediante haya metido a su casa a Heidi para tratarla como una hija y tres años después la convierte en su enamorada”, relató el informe.

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El comediante Melcochita expresa su amor y defiende su relación sentimental a pesar de la notable diferencia de edad con su pareja.

Fue precisamente ese detalle el que provocó una de las declaraciones más contundentes del padre de la joven. Miguel Amado cuestionó duramente la actitud de Melcochita y aseguró que jamás miraría de otra manera a la hija de alguien que le abrió las puertas de su hogar.

“Si yo voy a tu casa y tú me abres la puerta, así me la haya abierto tu esposa, yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás. Si yo la miro, esa niña la miro como una hija”, expresó.

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El programa también recordó que, según contó Monserrat Seminario anteriormente, Heydi incluso la llamaba “mamá” cuando convivían en la misma casa. Ese contexto incrementó aún más las críticas y el desconcierto del padre de la joven.

Melcochita posa sonriente junto a la joven señalada como su pareja y otra mujer, después de romper su silencio y declarar: "Dejen que hablen" sobre los rumores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina respalda la postura del padre de Heydi

Finalmente, Magaly Medina también dio su opinión personal sobre la polémica y aseguró comprender completamente la postura del padre de Heydi Amado.

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“El que su hija se fuera a vivir a la casa de Melcochita y de Monserrat, y que ahí surgiera este vínculo, esta química que ha terminado con ellos dos, él saliendo de su casa, dejando a Monserrat, ella también abandonando esa casa en la que vivía y los dos yéndose a vivir juntos como una pareja sentimental. Por supuesto, creo que hay que darle la razón al papá”, señaló la conductora.

Magaly ironiza sobre relación de Melcochita y Heydi Amado: “¿En qué momento pasó esto?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, añadió que para muchos padres resulta difícil aceptar una situación así debido a la diferencia de edad y al contexto en el que nació el romance.

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“Sin duda alguna es el padre y eso no es lo que quiere para su hija. A él le parece muy mal el proceder de Melcochita. Para muchos padres, pues, que un adulto de esa edad enamore a una chica tan joven a la que su mujer había metido a la casa para que esté con las niñas, es algo irrespetuoso, algo que no se debe hacer, porque acá el adulto, el mayor de edad, el experimentado, era Melcochita”, concluyó Magaly Medina.

El padre de Heydi Amado expresa su desaprobación por la relación de su hija con Melcochita, mientras ella afirma que toma sus propias decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)