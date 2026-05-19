“Faltan buses”: pasajeros del Metropolitano denuncian demoras, peleas y unidades a alta velocidad

Un reportaje desde el Terminal Naranjal muestra la caótica realidad de los usuarios del Metropolitano. Largas colas, falta de unidades y demoras constantes generan un ambiente de frustración y descontento, que incluso deriva en peleas entre los pasajeros. Exitosa.

El grave accidente ocurrido este lunes 18 de mayo en el distrito de Miraflores, donde un triple choque dejó alrededor de 40 personas heridas, volvió a encender las alarmas sobre el estado del sistema de transporte público en Lima y, especialmente, sobre el funcionamiento del Metropolitano, uno de los servicios más utilizados por miles de ciudadanos cada día.

Mientras las imágenes del impacto continúan generando preocupación entre la población, en distintas estaciones ya se percibe un ambiente de tensión, frustración y temor entre los pasajeros que dependen diariamente de este medio de transporte para movilizarse por la capital.

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Uno de los puntos donde el malestar se hizo evidente fue el terminal Naranjal, ubicado en el distrito de Independencia. Hasta ese lugar llegaron reporteros para recoger las impresiones de los usuarios luego del accidente registrado horas antes en Miraflores. Lo que encontraron fue un panorama marcado por el descontento y las constantes quejas contra el servicio.

“Información en vivo desde el terminal Naranjal, en el distrito de Independencia. A raíz del grave accidente ocurrido el día de hoy en Miraflores, este triple choque que ha encendido las alarmas y ha dejado un saldo de cuarenta heridos, hemos llegado a principales estaciones para poder buscar el sentir de los ciudadanos que día a día se exponen y utilizan este sistema de transporte masivo”, se escuchó en el reporte de Exitosa difundido desde la zona.

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Un bus del Metropolitano muestra su parabrisas completamente destrozado y el frontal dañado tras un accidente en Miraflores que dejó al menos 40 heridos y reavivó el debate sobre la seguridad de la flota. (Canal N)

Estación Naranjal colapsó

La escena en el terminal reflejaba largas filas, pasajeros apurados y usuarios visiblemente incómodos por las demoras. Según relataron varios ciudadanos, el problema principal continúa siendo la falta de buses, especialmente durante las noches y en las llamadas horas punta, donde la cantidad de personas supera ampliamente la capacidad del servicio.

“Nosotros estamos aquí en el terminal Naranjal y el panorama es de total frustración. Hemos conversado con varios usuarios y la queja es unánime: faltan buses. Nos reportan que el servicio es sumamente lento para la enorme cantidad de pasajeros que se concentran a diario”, señaló la reportera durante su enlace en vivo.

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En medio del caos, uno de los usuarios tomó la palabra y explicó cómo la deficiente programación de unidades viene afectando a miles de personas desde hace años. El pasajero, quien aseguró ser usuario del Metropolitano desde sus inicios, pidió a las autoridades y operadores del sistema una solución inmediata para evitar que el problema continúe agravándose.

Un triple choque de buses del Metropolitano en la estación Angamos de Lima resultó en 46 personas heridas, con daños significativos a los vehículos y la infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios de Metropolitano indignados

“Como sugerencia, tal vez les diría que programen bien sus vehículos, ¿no? Ya que muchas veces no llegan a tiempo o hay mucho personal esperando en las estaciones. Y eso a veces ocasiona un problema”, expresó inicialmente.

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Sin embargo, el ciudadano fue más allá y describió situaciones de tensión y violencia que asegura haber presenciado dentro de las estaciones debido a las extensas esperas y el hacinamiento que se forma diariamente.

“Yo soy usuario desde que empezó hace muchos años el Metropolitano. Sin embargo, he visto que muchas veces en las noches se acumula demasiado a las personas y al demorarse ya demasiado, comienzan a haber riñas, disputas y ya pues se ocasiona mucha violencia”, relató con evidente preocupación.

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El pasajero incluso detalló escenas de enfrentamientos físicos entre usuarios desesperados por subir a los buses en medio de la congestión.

“He visto peleas, enfrentamientos, o sea, por cosas inútiles, ¿no? Y eso nada más que todo. Que programen bien sus carros para que lleguen a tiempo. Gracias”, agregó.

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Las declaraciones rápidamente reflejaron el sentir de muchos ciudadanos que diariamente deben soportar largas esperas, estaciones abarrotadas y buses completamente llenos. Para miles de limeños, el Metropolitano representa la única alternativa viable para llegar a sus centros de trabajo, universidades o viviendas, por lo que cualquier falla en el servicio termina impactando directamente en su rutina diaria.

Imágenes revelan la magnitud del daño en los vehículos del Metropolitano, con parabrisas destrozados y asientos arrancados, tras el reciente accidente en Miraflores, Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero las críticas no se concentran únicamente en la escasez de unidades. Según el reporte difundido en horas de la noche, también comenzaron a surgir denuncias relacionadas con la velocidad a la que circulan algunos buses del sistema, una preocupación que tomó mayor fuerza tras el accidente ocurrido en Miraflores.

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“Cierto, pero la crisis del Metropolitano no se limita solo a la falta de unidades en el norte. Nos trasladamos también hacia el centro de Lima, en las estaciones de la zona central, y el reclamo ahí también cambia de matiz, pero también sigue siendo preocupante”, indicó la periodista.

De acuerdo con el informe, varios usuarios advirtieron que algunas unidades del Metropolitano transitan a gran velocidad, generando temor entre los pasajeros, sobre todo después del triple choque que dejó decenas de heridos.

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“Y algo sí que hay que informarte es que ellos denuncian que los buses del Metropolitano van con mucha velocidad. Es el reporte que tenemos a este punto de ahora de la noche, ahora estamos a una hora punta”, añadió la comunicadora.

Usuarios del Metropolitano enfrentan largas esperas y hacinamiento en Miraflores tras un accidente que afectó el servicio de transporte público en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)