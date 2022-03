Papá de Ethel Pozo desmiente a Magaly Medina: “No he conversado con su producción. Que demuestre lo contrario”

Jorge Pozo reta a Magaly Medina a probar que él se comunicó con su producción. (Foto: Captura TV)

El padre biológico de Ethel Pozo, Jorge Pozo, apareció en las pantallas de Amor y Fuego para pedir pedir la ayuda económica de Gisela Valcárcel debido a su enfermedad. Sin embargo, antes de emitir la entrevista completa, las cámaras del programa volvieron a llamarlo para consultarle sobre las últimas declaraciones de Magaly Medina.

Como se recuerda, en la última edición de Magaly TV La Firme, la periodista reveló que rechazó entrevistar a Jorge Pozo luego de que se contactara con su producción pues tenía intención de contar su historia e incluso propuso llorar frente a cámaras y hasta pararse en los estudios de América Televisión para hacer un escándalo.

Ante ello, el papá de Ethel Pozo comenzó desmintiendo a la conductora y aseguró que todo es un invento de ella. “Es completamente falso. En ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar. Todos son inventos, algo que realmente me molesta bastante”.

Asimismo, no dudó en retar Magaly Medina y pedirle que muestre pruebas que demuestren que él llamó a ATV para pedir una entrevista. Además, continuó resaltando que él no ha dicho que va a llorar ni hacer espectáculos.

“Yo le pediría a la señora que me demuestre con la reportera, con audios, que demuestre fotos de que yo he hablado todas esas cosas” , dijo la mañana de este 02 de marzo.

“Te vuelvo a repetir, yo no he tocado puertas ni me he comunicado con la producción. La reto a que me demuestre que yo he hablado por teléfono y que tengo muchas cosas que contar. Todo es mentira y falso completamente, no he hablado con la producción ni he dicho que me voy a poner a llorar “ , concluyó.

Cabe resaltar Jorge Pozo es un hombre de 66 años que viajó desde Ecuador para reaparecer en la vida de Ethel Pozo y Gisela Valcárcel, puesto que asegura tener un tumor cerebral y no cuenta con dinero para su tratamiento. Según el peruano, está buscando que su hija lo ayude con sus gastos personales.

Papá de Ethel Pozo desmiente a Magaly Medina. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

MAGALY MEDINA RESALTA EL LABOR DE MADRE DE GISELA VALCÁRCEL

Magaly Medina expresó su indignación, calificando a Jorge Pozo como una persona “chantajista” y “aprovechadora”, luego de que se anunciara que iba a presentarse en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

La periodista indicó que, si bien es cierto, es enemiga televisiva de Gisela Valcárcel, no puede desmerecer la labor que ha tenido como madre, asegurando que no le dará pantalla a Jorge Pozo, y espera que nadie lo haga.

“Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo, no soy quién para enlodar eso. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias, nunca será mi amiga. Sin embargo, respeto lo que hizo por su hija”, señaló la periodista en su programa la noche del 01 de marzo.

“La sacó adelante, es una chica de bien, que no me guste cómo anima es otra cosa diferente, pero es una chica de bien, profesional, madre de sus hijos que se gana la vida decentemente, y no va a venir ahora alguien aprovechador a decir, si no me das plata salgo en medios y hablo todo”, agregó.

SEGUIR LEYENDO