Perú

¿Las fallas de la ONPE alteraron las Elecciones 2026? Universidad de Stanford revisó 87 mil actas y reveló su conclusión

El informe académico detectó que la apertura tardía de mesas redujo la participación en Lima entre 3 y 5 puntos porcentuales, pero su impacto no alcanzó para modificar quiénes avanzaron a la segunda vuelta

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Fila de personas esperando para votar, sosteniendo documentos de identidad. Se ven banderas de Perú y un letrero de la ONPE en el edificio de fondo.
Ciudadanos hacen fila con sus DNI en mano frente a un centro de votación con banderas peruanas y un cartel de la ONPE, reflejando la participación cívica en la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Las demoras en la instalación de mesas durante la primera vuelta de las Elecciones Perú 2026, fueron suficientes como para cambiar el resultado? Un estudio elaborado desde la Universidad de Stanford examinó el impacto de los retrasos extraordinarios registrados en Lima y sacó una conclusión contundente: sí hubo miles de votos perdidos, pero no los suficientes para alterar quiénes avanzaron a la segunda vuelta.

El informe, titulado “Votantes Ausentes: Un análisis de los efectos sobre la participación electoral de los retrasos en la administración electoral en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú de 2026”, sostiene que sí hubo una caída en la participación electoral en las mesas afectadas, pero que el efecto no alcanzó para cambiar los resultados.

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Qué halló Stanford sobre las mesas que abrieron tarde en Lima

Jefe de la ONPE anuncia que no actualizará conteo hasta que voten los más de 63 mil peruanos que no sufragaron por demora en instalación de mesas. (Foto: Agencia Andina/ONPE)
Jefe de la ONPE anuncia que no actualizará conteo hasta que voten los más de 63 mil peruanos que no sufragaron por demora en instalación de mesas. (Foto: Agencia Andina/ONPE)

El trabajo académico se apoyó en una base de datos construida a partir de 29.229 actas de instalación, además de información electoral recopilada desde 2011 para comparar la evolución de la participación en los distintos locales de votación. La investigación tomó como referencia lo ocurrido el 12 de abril de 2026, día en que se celebró la primera vuelta, y puso atención en las mesas de Lima que abrieron con demoras que, en algunos casos, superaron las ocho horas.

De acuerdo con el informe, al menos 817.765 electores hábiles fueron asignados a mesas que abrieron más de tres horas tarde. Además, se identificó a 69.139 electores vinculados a mesas que se instalaron con más de ocho horas de retraso y a 54.362 que ni siquiera comenzaron a funcionar hasta el día siguiente.

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En ese contexto, los autores señalan que la llamada teoría de los “votantes ausentes” —según la cual miles de ciudadanos habrían abandonado la intención de sufragar tras esperar durante horas— sí tiene sustento parcial en los datos, pero no en la magnitud necesaria para alterar la composición de la segunda vuelta.

El estudio también detalla que el análisis no fue simple, porque las mesas que abren tarde no son necesariamente comparables de manera directa con las que se instalan a tiempo. Para acercarse a una medición más precisa, los investigadores cruzaron comparaciones entre mesas cercanas dentro del mismo distrito y observaron el comportamiento de los locales de votación en cuatro procesos consecutivos, desde 2011 hasta 2026.

Con ese enfoque, reportan que las mesas que abrieron después de las 10:00 a. m. registraron una caída de alrededor de 3 puntos porcentuales en la asistencia, mientras que las aperturas después de las 2:00 p. m. mostraron un descenso todavía mayor, de 5,3 puntos porcentuales.

Un dato que resalta en el informe es que el efecto no fue completamente uniforme a lo largo del día. Según la revisión de Stanford, hubo un repunte alrededor del mediodía, asociado a la pausa del almuerzo, cuando algunos votantes pudieron regresar a sus locales. Sin embargo, esa recuperación fue parcial y no compensó la pérdida observada en las mesas que siguieron retrasadas después de la 1:00 p. m.

Cómo estimó Stanford los votos perdidos y por qué no cambió el balotaje

ARCHIVO - Dos mujeres caminan en el campus de la Universidad de Stanford, el 14 de marzo de 2019, en Santa Clara, California. (AP Foto/Ben Margot, archivo)
ARCHIVO - Dos mujeres caminan en el campus de la Universidad de Stanford, el 14 de marzo de 2019, en Santa Clara, California. (AP Foto/Ben Margot, archivo)

El informe dedica una parte central a estimar cuántos votos dejaron de emitirse por las demoras. A partir de sus cálculos, los investigadores ubican la pérdida total en torno a los 27.000 votos, combinando tanto las mesas que abrieron tarde el domingo como aquellas que recién funcionaron el lunes. En la tabla principal del análisis, el estudio también presenta distintos escenarios metodológicos que arrojan cifras cercanas entre sí, con estimaciones que oscilan entre 24.161 y 27.895 votos no emitidos, según el modelo aplicado.

La pregunta siguiente era cómo se habrían distribuido esos votos entre los candidatos que pelearon el segundo lugar. Para resolverlo, los autores construyeron un contrafactual usando las proporciones de votación de mesas sin retrasos dentro del mismo distrito, o del distrito más cercano cuando hacía falta. Con ese ejercicio, el informe estima que Rafael López Aliaga habría perdido alrededor de 5.691 votos frente a Roberto Sánchez en relación con el escenario real. Esa cifra, según el análisis, queda muy por debajo de la brecha que separó a ambos candidatos en el conteo final.

El propio documento recuerda que la diferencia entre el segundo y el tercer lugar fue de aproximadamente 21.209 votos, el margen más estrecho desde el retorno del Perú a la democracia en el año 2000. Bajo ese escenario, el estudio sostiene que incluso sin los retrasos extraordinarios en las mesas de Lima, la ventaja final de Sánchez sobre López Aliaga habría permanecido dentro de un rango de entre 15.510 y 16.210 votos.

Para llegar a esas conclusiones, el equipo de Stanford procesó más de 87.000 actas escaneadas usando un modelo de lenguaje multimodal, y luego verificó manualmente la información extraída. También incorporó el informe oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 16 de abril, que identificó las mesas que abrieron después de las 2:00 p. m. El trabajo se presentó como parte de la serie Democracia en Acción, una línea de investigación enfocada en aplicar herramientas avanzadas de ciencia social a problemas concretos de la vida democrática.

En paralelo, el informe destaca que las demoras sí afectaron la experiencia electoral en Lima y alteraron la participación en las mesas involucradas, pero que el tamaño del impacto no alcanza para sostener que los resultados de la primera vuelta hayan cambiado. Esa es precisamente la discusión que el análisis deja sobre la mesa en torno a la ONPE, el JNE y las fallas logísticas que marcaron aquella jornada electoral.

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