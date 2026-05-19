Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

La fecha 16 podría consagrar al nuevo campeón del Torneo Apertura. Esta jornada comenzará el viernes 22 de mayo y concluirá el lunes 25. Entre los encuentros destacados figura el duelo entre los dos líderes del certamen, un enfrentamiento que podría definir al equipo que asegurará el título a falta de una fecha para el cierre de la primera fase de la Liga 1.

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Viernes 22 de mayo

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- Juan Pablo vs Melgar (15:00 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Sábado 23 de mayo

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- CD Moquegua vs Universitario (12:45 horas / estadio 25 de Noviembre)

- UTC vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

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- Cusco FC vs Atlético Grau (17:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Alianza Lima vs Los Chankas (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

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Domingo 24 de mayo

- Sporting Cristal vs ADT (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo)

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- Sport Huancayo vs Cienciano (13:15 horas / estadio IPD Huancayo)

- Alianza Atlético vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Campeones del 36)

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Lunes 25 de mayo

- Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)

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*Hubo cambios en los horarios del partido Universitario vs CD Moquegua y UTC vs Sport Boys.

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs Los Chankas: el partido que definirá al ganador del Apertura

Alianza Lima superó 1-0 a Cienciano en Cusco con un gol de Marco Huamán, resultado que lo acerca al título del Torneo Apertura. El equipo blanquiazul se mantiene en la cima de la tabla y conserva una ventaja de tres puntos sobre el segundo.

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Los Chankas vencieron por 1-0 a CD Moquegua gracias a un gol de Oshiro Takeuchi, lo que les permite seguir de cerca al líder y mantener la expectativa de obtener su primer título en la máxima categoría del fútbol peruano.

A Alianza le bastará un triunfo o un empate para asegurar el trofeo, pues llegaría a 37 puntos, mientras que Los Chankas quedarían con 34, manteniendo así la diferencia de tres unidades. Además, la diferencia de goles favorece ampliamente a los ‘íntimos’ (+19 frente a +7 de su rival directo).

En caso de que Los Chankas se impongan, no obtendrán el título de inmediato, pero llegarán a la última fecha con posibilidades intactas. En la jornada 17, Alianza visitará a FC Cajamarca y el cuadro de Walter Paolella recibirá a UTC.

El cuadro 'blanquiazul' ganó 1-0 a los cusqueños de visita y sigue más líder que nunca del campeonato - Crédito: L1MAX.

Dónde ver los partidos de la fecha 16

Los encuentros de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 se podrán ver en directo y de forma exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos de transmisión de todos los partidos de la fecha. Este servicio está disponible en las principales compañías de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite el acceso en todo el país.

Para quienes prefieren las opciones digitales, los partidos se pueden seguir a través de la aplicación Liga 1 Play, accesible desde dispositivos móviles o computadoras como una alternativa a la señal televisiva convencional.

Infobae Perú realizará una cobertura especial de la fecha, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, acciones destacadas y declaraciones tras los partidos, para ofrecer a los aficionados todos los detalles de la jornada.