Cómo funciona la nueva técnica que promete regenerar el cartílago afectado por la artrosis

La estrategia utiliza células del propio paciente para estimular la regeneración del cartílago y podría reducir la necesidad de prótesis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina regenerativa da un paso hacia adelante. Se trata del tratamiento de la artrosis de rodilla con una innovadora técnica basada en la reprogramación celular parcial que busca transformar células del propio paciente en una especie de “fármacos vivos” capaces de regenerar el cartílago dañado. Así, la medicina en gran parte del planeta se prepara para introducir esta estrategia novedosa, probada en modelos animales, que podría cambiar el enfoque del tratamiento de una de las enfermedades más limitantes asociadas al envejecimiento.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la artrosis de rodilla afecta a millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por el desgaste progresivo del cartílago, lo que provoca dolor, rigidez y pérdida de movilidad. Hasta ahora, los tratamientos disponibles se centraban en aliviar los síntomas mediante fármacos, fisioterapia o infiltraciones, sin abordar la causa estructural del problema. En casos avanzados, la única alternativa era la cirugía y la colocación de una prótesis.

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La reprogramación celular parcial cambia ese enfoque de forma radical. En lugar de limitarse a frenar el deterioro, busca reparar el tejido dañado desde su origen. El traumatólogo español Pedro Guillén, referencia en medicina deportiva, calificó a esta tecnología, en diálogo con El Periódico, como un “cambio de paradigma” en la medicina, especialmente en patologías vinculadas al envejecimiento.

En qué consiste la reprogramación celular parcial

Según detalló el portal de noticias, la reprogramación celular es una técnica que permite modificar el comportamiento de las células para que recuperen funciones perdidas o adquieran nuevas capacidades. En el caso de la artrosis, el objetivo es estimular la regeneración del cartílago, un tejido que de forma natural tiene una capacidad de reparación muy limitada.

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Investigadores españoles trabajan en una terapia basada en reprogramación celular parcial

La técnica utiliza células del propio paciente, lo que reduce el riesgo de rechazo y complicaciones. A diferencia de la reprogramación celular total, que transforma completamente la identidad de la célula, la reprogramación parcial busca un equilibrio que permita regenerar tejidos sin perder el control sobre el proceso. Esta distinción resulta fundamental para garantizar la seguridad del procedimiento.

De acuerdo con el diario español, investigaciones recogidas por la revista científica Nature demostraron que los avances en este campo permitieron comprender mejor cómo revertir parcialmente el envejecimiento celular, lo que abre nuevas posibilidades terapéuticas para enfermedades degenerativas como la artrosis.

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El precedente de Japón

La publicación española señaló que Japón fue uno de los países pioneros en la aplicación clínica de la reprogramación celular. El país asiático autorizó tratamientos basados en esta tecnología para enfermedades graves como el párkinson y la insuficiencia cardiaca, lo que sentó las bases para el desarrollo de versiones más controladas aplicables a patologías como la artrosis.

Los avances japoneses sirvieron como referencia para los investigadores españoles, que ahora trabajan en adaptar la reprogramación parcial al tratamiento del cartílago de rodilla. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) lleva años evaluando terapias avanzadas basadas en células y genes, lo que refleja el creciente interés institucional en este tipo de tratamientos a nivel continental.

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La regeneración del cartílago mediante reprogramación celular, en fase experimental, supone un potencial cambio en el manejo de esta enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué podría cambiar para los pacientes

La aplicación de esta terapia podría tener un impacto especialmente relevante en pacientes en fases tempranas de la enfermedad. Si se logra regenerar el cartílago antes de que el daño sea irreversible, se podría retrasar o incluso evitar la necesidad de una prótesis, una intervención que implica una recuperación prolongada y riesgos quirúrgicos significativos.

Al tratarse de un procedimiento menos invasivo que la cirugía convencional, la recuperación prevista sería más rápida y con menos complicaciones. Esto podría mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la presión sobre los sistemas sanitarios, que destinan recursos considerables al tratamiento quirúrgico de la artrosis avanzada.

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Limitaciones y retos pendientes

A pesar de su potencial, la técnica se encuentra en una fase inicial de aplicación clínica y enfrenta interrogantes importantes. De acuerdo con El Periódico, los estudios realizados hasta ahora, muchos de ellos en modelos animales, arrojan resultados prometedores, pero aún es necesario confirmar su eficacia y seguridad en humanos mediante ensayos clínicos de mayor escala.

La complejidad del proceso implica que su implementación requerirá infraestructuras especializadas y profesionales altamente cualificados, lo que limita su disponibilidad en el corto plazo. El coste del procedimiento representa otro obstáculo para su adopción masiva, especialmente en sistemas de salud pública con recursos ajustados.

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Los investigadores también advierten que la eficacia a largo plazo del tratamiento todavía no está confirmada. Regenerar el cartílago en una fase inicial es prometedor, pero garantizar que esa regeneración sea duradera y funcional bajo las condiciones mecánicas de una articulación en uso cotidiano representa un desafío técnico que la ciencia aún trabaja para resolver.