Martín Fierro 2026: todos los ganadores

El gaucho más preciado de todo aquel que emprende una carrera televisiva...

Se sabe, esta noche APTRA está entrgando los Martín Fierro a lo mejor de la tele abierta en 2025.

Ya está, se acabó la espera. De aquí en más, es el turno de los ganadores, claro, pero también de los que les toca poner cara de circunstancia frente a la cámara (cada uno sabrá cuánto hay de “está todo bien” y cuánto de... acting).

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Antes de que Santi del Moro comenzara a mover la batuta de director de orquesta, la gala tiene asegurada un momento de alto valor emotivo: la presencia de Mirtha Legrand, quien hasta último momento no estaba claro si concurriría o no: algunos de sus familiares preferían que no, ella quería que sí. Y fue así nomás. Así que allí estará La Chiqui junto al pueblo a sus 99 años, como lo viene haciendo cenando en sus mesazas en los últimos tiempos.

Los más de 600 invitados disfrutarán de una velada única donde la alta cocina también será protagonista. El equipo gastronómico del hotel preparó un menú de tres pasos con técnicas modernas e ingredientes seleccionados.

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La llegada de Moria a la red carpet, acompañada por su hija, Sofía Gala

Para empezar, los famosos degustarán una entrada fresca y aromática que combina un compacto de queso especiado con un cremoso de coliflor tostado y hongos. Este primer plato se completa con un toque agridulce de chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y una sutil crema de ajo blanco de lima.

El plato fuerte de la noche mantendrá el estándar premium de la velada a través de un tierno lomo de novillo envuelto en una camisa de panceta casera. Esta opción principal estará acompañada por diversas texturas de espárragos y habas, un cremoso de boniato ahumado y un toque final de aceite herbáceo.

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Para el cierre dulce de la ceremonia, la apuesta combina la intensidad del cacao con la frescura frutal. Los comensales recibirán un cremoso de chocolate acompañado por una confitura de frutillas y frambuesas, todo presentado sobre una base de financier de lima.

Buen provecho, claro, y acá están los 35 rubros, a los que hay que agregarle el plato fuerte de la noche, el Martín Fierro de Oro 2026.

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Todos los nominados

Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América

Deportivo

ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve)

Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche – El Trece

Interés General

Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América

Musical

Hay música siempre – TV Pública

GANÓ La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

Argentina de película – América

Ser Humano – América

GANÓ Tierras - Telefe

Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe

Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

GANÓ Otro Día Perdido – El Trece

Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

Iván de Viaje – Telefe

GANÓ Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece

Programa de Servicios

ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo - TV Pública

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Llegó con Moria, con impactante vestido blanco (RS fotos)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

GANÓ Alejandro Guatii – Intrusos (América)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Panelista Femenina

Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

GANÓ Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor Humorística

Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista

Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Director

Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Director de No Ficción

Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Aviso publicitario

GANÓ Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Producción Integral

La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe

Noticia en desarrollo...

Crédito: RS Fotos

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