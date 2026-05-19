Martín Fierro 2026: todos los ganadores

Se sabe, esta noche APTRA está entrgando los Martín Fierro a lo mejor de la tele abierta en 2025.
Ya está, se acabó la espera. De aquí en más, es el turno de los ganadores, claro, pero también de los que les toca poner cara de circunstancia frente a la cámara (cada uno sabrá cuánto hay de “está todo bien” y cuánto de... acting).
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Antes de que Santi del Moro comenzara a mover la batuta de director de orquesta, la gala tiene asegurada un momento de alto valor emotivo: la presencia de Mirtha Legrand, quien hasta último momento no estaba claro si concurriría o no: algunos de sus familiares preferían que no, ella quería que sí. Y fue así nomás. Así que allí estará La Chiqui junto al pueblo a sus 99 años, como lo viene haciendo cenando en sus mesazas en los últimos tiempos.
Los más de 600 invitados disfrutarán de una velada única donde la alta cocina también será protagonista. El equipo gastronómico del hotel preparó un menú de tres pasos con técnicas modernas e ingredientes seleccionados.
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Para empezar, los famosos degustarán una entrada fresca y aromática que combina un compacto de queso especiado con un cremoso de coliflor tostado y hongos. Este primer plato se completa con un toque agridulce de chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y una sutil crema de ajo blanco de lima.
El plato fuerte de la noche mantendrá el estándar premium de la velada a través de un tierno lomo de novillo envuelto en una camisa de panceta casera. Esta opción principal estará acompañada por diversas texturas de espárragos y habas, un cremoso de boniato ahumado y un toque final de aceite herbáceo.
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Para el cierre dulce de la ceremonia, la apuesta combina la intensidad del cacao con la frescura frutal. Los comensales recibirán un cremoso de chocolate acompañado por una confitura de frutillas y frambuesas, todo presentado sobre una base de financier de lima.
Buen provecho, claro, y acá están los 35 rubros, a los que hay que agregarle el plato fuerte de la noche, el Martín Fierro de Oro 2026.
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Todos los nominados
Ficción
- AMIA, la serie – Telefe
- La voz ausente – El Trece
- Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico
- Camino a casa – Telefe
- GPS – América
- Opinión pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad
- La Noche Perfecta – El Trece
- Las Chicas de la Culpa – el Trece
- Polémica en el bar - América
Deportivo
- ACTC – TV Pública
- Carburando – El Trece
- Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico
- CONMEBOL Libertadores (Telefe)
- Mundial de Clubes (Telefe)
- Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno
- Arriba Argentinos – El Trece
- El noticiero de la gente – Telefe
- Telenueve al mediodía – El Nuevo
Noticiero nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche – El Trece
Interés General
- Almorzando con Juana – El Trece
- DDM – América
- Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
- Sálvese Quien Pueda – América
- LAM – América
- Lape Club Social – América
Musical
- Hay música siempre – TV Pública
- GANÓ La Peña de Morfi – Telefe
- Pasión de Sábado – América
- Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
- Qué te pasa – Net TV
- Nara que ver – El Nueve
- Cortá por Lozano – Telefe
- Con Carmen – El Nueve
- A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo
- Argentina de película – América
- Ser Humano – América
- GANÓ Tierras - Telefe
Entretenimientos
- Ahora Caigo – El Trece
- Buenas Noches Familia – El Trece
- Pasapalabra – Telefe
Big Show
- La Voz Argentina – Telefe
- Medianoche con Jey – El Nueve
- GANÓ Otro Día Perdido – El Trece
Reality
- Cuestión de Peso – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
- Ariel en su Salsa – Telefe
- Escuela de cocina – El Nueve
- Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo
- Iván de Viaje – Telefe
- GANÓ Por el mundo – Telefe
- Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios
- ADN Buena Salud – TV Pública
- Aire de Campo - TV Pública
- Intelexis - Net TV
- Mascotas al rescate – América
Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content
- Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
- Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
- Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina
- Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
- Pamela David – Desayuno Americano (América)
- Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani – DDM (América)
- Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina
- Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
- Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
- Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
- Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
- Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina
- Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
- Soledad Larghi – América Noticias (América)
- Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor Periodística Masculina
- Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
- Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
- Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
- Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista/Movilero
- GANÓ Alejandro Guatii – Intrusos (América)
- Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
- Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
- Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panelista Femenina
- Marcela Feudale – LAM (América)
- Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
- GANÓ Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
- Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista Masculino
- Martín Candalaft – DDM (América)
- Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
- Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
- Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor
- César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
- Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
- Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz
- Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
- Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
- Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
- Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
Revelación
- Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor Humorística
- Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
- Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
- Darío Lopilato – Viralizados (América)
- Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista
- Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
- Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
- Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director
- Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
- Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción
- Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
- Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
- Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario
- GANÓ Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
- Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
- Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi: Stella Artois
- ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral
- La Voz Argentina – Telefe
- Otro Día Perdido – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Telefe Noticias – Telefe
Noticia en desarrollo...
Crédito: RS Fotos
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