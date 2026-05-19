Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

Óscar Ibáñez, en agenda de Oriente Petrolero, en cuyo plantel destaca la presencia de Marcelo Martins. - Crédito: AFP / El Deber

Oriente Petrolero atraviesa serias dificultades. Con la salida del entrenador David González y la campaña irregular en la División Profesional, las autoridades de la institución intensifican la búsqueda de un nuevo estratega que pueda levantar tanto la moral como el ritmo al plantel. En ese escenario, el nombre de Óscar Ibáñez ha aparecido con fuerza.

El técnico peruano, actualmente sin labores, cuenta con chances para asumir las riendas del ‘refinero’, de acuerdo con el reporte inicial de Marcello Merizalde. A la directiva de la entidad, muy probablemente, le agrada la carpeta de Ibáñez, sobre todo porque hace no mucho fue seleccionador interino de Perú.

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La última labor de Óscar Ibáñez fue como seleccionador interino de Perú. - Crédito: Composición Infobae

Sin embargo, Infobae Perú ha podido conocer —a través de consultas con fuentes cercanas al club de Santa Cruz de la Sierra— que la hoja de vida de Óscar Ibáñez ha sido ofrecida y se encuentra en evaluación junto con un par más. Así pues, habrá una disputa para conocer al profesional elegido.

Eso sí, una de las consignas de Oriente Petrolero será escoger a un entrenador que se amolde a la situación financiera de la institución. En la actualidad, existe una fuerte problemática monetaria que asfixia incluso a los integrantes de la estructura, entre ellos Marcelo Moreno Martins.

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En caso Óscar Ibáñez decline, el ‘albiverde’ recurrirá a sus otras opciones. La primera es el paraguayo Gustavo Florentín, quien conoce a la perfección el fútbol boliviano debido a su paso por The Strongest. Muy de cerca, además, se encuentra Claudio Biaggio, quien hace no mucho se separó de Comerciantes Unidos.

De 58 años, Ibáñez posee una experiencia puntual, pero enriquecedora, como director técnico. A nivel de clubes trabajó en Universitario de Deportes, Cienciano, y Real Garcilaso [hoy Cusco FC]. Frente a un escenario adverso, aceptó la dirección interina de la selección peruana durante el último tramo de las Eliminatorias 2026 con un saldo negativo.

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Óscar Ibáñez asumió las riendas de Perú en Eliminatorias 2026. Crédito: AFP

Oriente en aprietos

Oriente Petrolero inició su campaña en la División Profesional con fuertes inversiones, apostando por la contratación de futbolistas extranjeros de recorrido y peso. El objetivo declarado a nivel institucional fue sorprender tanto a los hinchas como a los rivales del circuito.

En las oficinas de San Antonio, se concretó una importante inversión para fichar, inicialmente, al camerunés Kevin Soni. Además, se sumó el francés Eliaquim Mangala, considerado la contratación de mayor cartel en la historia por su extraordinaria trayectoria internacional.

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Mangala, de 35 años, cuenta con experiencia como mundialista, habiendo sido parte de la selección de Francia en la Copa del Mundo 2014. En su mejor momento, defendió los colores de Standard de Lieja, Porto, Valencia y Manchester City.

La llegada de Marcelo Moreno Martins marcó otro hito en Santa Cruz de la Sierra, ya que el delantero decidió salir del retiro para incorporarse a Oriente Petrolero. Su retorno tuvo como motivación principal llamar la atención de la selección de Bolivia de cara al repechaje mundialista.

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Marcelo Moreno regresó por un semestre a Oriente Petrolero. - Crédito: Difusión

Con estas incorporaciones, se generó la expectativa de que el equipo ‘refinero’ dominaría la competición. Sin embargo, los problemas de adaptación de algunos futbolistas y la mala lectura táctica del director técnico González resultaron en una campaña irregular.

A estos inconvenientes se sumaron los retrasos en el pago de salarios. Esta situación provocó protestas en Oriente Petrolero, que en ocasiones optó por ausentarse de los entrenamientos como reclamo ante la falta de pagos.

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