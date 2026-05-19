Los resultados que necesita Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima ganó 1-0 a Cienciano en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

La ilusión de los hinchas de Alianza Lima creció tras el triunfo por 1-0 frente a Cienciano en Cusco, lo que dejó al club blanquiazul con claras opciones de consagrarse campeón del Torneo Apertura. El equipo de Pablo Guede llegará a la fecha 16 como líder, con la primera oportunidad de asegurar el trofeo ante su público.

Los ‘blanquiazules’ tienen la primera opción de llevarse el primer trofeo de la Liga 1, y podría hacerlo realidad frente Los Chankas este sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 16.

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¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ganar el Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima está a un paso de convertirse en el ganador del Torneo Apertura 2026 a falta de dos encuentros para que termine el campeonato. Los ‘blanquiazules’ dependende sí mismos debido a la ventaja de tener tres puntos arriba que Los Chankas, su perseguidor. Por ello, el duelo entre ambos definirá su futuro y podría definir el primer título de la Liga 1 2026.

- Si Alianza Lima gana a Los Chankas en Matute: este resultado es el más esperado por los hinchas ya que sin importar el marcador, la victoria coronará al equipo de Pablo Guede como ganador del Apertura y podrán celebrar su primer objetivo de la temporada frente a su gente.

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- Si Alianza Lima empata con Los Chankas en Matute: el panorama pondrá en suspenso al ganador del campeonato y todo se determinará en la última fecha. Los ‘blanquiazules’ harían 37 puntos y los ‘guerreros’ 34 unidades; eso abriría posibilidades a ambos equipos.

- Si Alianza Lima pierde con Los Chankas en Matute: este escenario es el peor para los ‘íntimos’ ya que no dependerán de sí mismos y todo se definirá en la última jornada: tendrán que ganar si o si a FC Cajamarca de visita, y esperar que los ‘guerreros’ pierdan con UTC de local.

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Marco Huamán celebrando con Paolo Guerrero en Cusco. - Crédito: Alianza Lima

Fixture que le resta a Alianza Lima y Los Chankas en el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (sábado 23 de mayo / 20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

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- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita / programación por confirmar)

Los Chankas

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- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (sábado 23 de mayo / 20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 17: Los Chankas vs UTC (Local / programación por confirmar)

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Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026.