El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”

Tras la sanción contra José Rivera, el hispano-senegalés podría tener una nueva oportunidad en la 'U'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

La derrota de Universitario de Deportes en el estadio Monumental ante Atlético Grau no solo provocó enojo entre los hinchas, sino también tuvo consecuencias directas para José Rivera, quien tras el partido arrojó y pateó la camiseta del club. Este gesto encendió una polémica que podría marginarlo del equipo de cara al Torneo Clausura y, de manera indirecta, modificar la situación de Sekou Gassama, delantero que hasta ahora estaba en la rampa de salida para mitad de año.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, detalló en el programa Al Límite que la suerte del ‘9′ extranjero parecía sellada tras la gestión anterior. Luego de la salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva, la administración de Franco Velazco le propuso al atacante romper el contrato de forma inmediata. El futbolista prefirió quedarse y pelear por minutos, esperando una oportunidad al menos hasta el final del Torneo Apertura.

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La sanción interna al ‘Tunche’ por su acto controversial reconfigura la lista de opciones ofensivas. El comunicador explicó que, ante la ausencia del delantero peruano, Gassama podría volver a ser considerado por el cuerpo técnico y sumar minutos, dependiendo también de la decisión del nuevo entrenador.

Según Peralta, “se le abre la posibilidad principalmente porque el ‘Tunche’ no está y tiene que sumar minutos. La lista (ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores) es más larga también”. La ausencia de Rivera obliga a ampliar la nómina de atacantes disponibles y deja a Gassama en una posición inesperada para disputar los partidos que restan del Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

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El 'Tunche' arrojó y pateó la camiseta de la 'U' luego de la caída ante el cuadro 'albo'. (Video: Esto Es la U 1924)

Cabe mencionar, que el propio hispano-senegalés, según fuentes citadas por Peralta, apostó por mantenerse en Universitario pese a no tener minutos y a la incertidumbre sobre su futuro. Rechazó rescindir su contrato de inmediato y optó por esperar la evaluación del nuevo técnico Héctor Cúper, con la esperanza de que le permitan mostrarse en el campo.

Diego Rebagliati, analista deportivo, agregó que “lo que sí es real es que Gassama se saca dos mochilas: la del técnico que lo trajo y la del gerente que lo trajo. Si Cúper lo pone es porque algo le vio”.

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La pregunta sobre el futuro de Sekou Gassama en la ‘U’ encuentra ahora una respuesta matizada por la coyuntura: la sanción a José Rivera alteró la planificación original y ofrece al atacante una oportunidad que días atrás parecía improbable. El desenlace dependerá de la rapidez con la que se resuelva el proceso interno y de la decisión del nuevo cuerpo técnico respecto al cupo de extranjeros.

Sekou Gassama acumula 101 minutos jugados en Universitario entre tres partidos de Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Movistar Deportes

El comunicado de Universitario tras polémica con ‘Tunche’ Rivera

La directiva de Universitario publicó un comunicado oficial tras la difusión de las imágenes de José Rivera. En el texto se lee: “El club informa a sus hinchas y a la opinión pública que, a raíz de las imágenes difundidas tras el encuentro del viernes 15 de mayo, se ha dispuesto el inicio de un proceso disciplinario interno al futbolista José Rivera”.

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Mientras duren las evaluaciones y se determinen las medidas conforme al reglamento interno, “el jugador no será considerado en las convocatorias del primer equipo”.

Este anuncio dejó en evidencia la postura institucional: el artillero de 29 años no formará parte de los próximos partidos oficiales (Nacional de Uruguay ni CD Moquegua) hasta que la investigación interna concluya, lo que impacta directamente en la conformación del plantel. Además, no podrá entrenar con el resto de sus compañeros por seis días.

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La sanción trajo consecuencias inmediatas para el armado del equipo. Con menos variantes en ofensiva, el club debe reconsiderar a quienes estaban en la lista de salidas. Así, el caso de Sekou Gassama cambió de rumbo: de estar prácticamente descartado, ahora podría recibir una nueva oportunidad en el plantel profesional.