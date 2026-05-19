Magaly Medina sospecha de embarazo de Karla Tarazona tras ver su ‘pancita’: “Irresponsable, sabiendo los antecedentes de Christian”

La conductora Magaly Medina analiza unas imágenes de la celebración de cumpleaños de Karla Tarazona y nota una 'ligera pancita', lo que la lleva a especular sobre un posible embarazo. ATV/ Magaly TV La Firme

Las recientes imágenes de Karla Tarazona celebrando su cumpleaños al lado de Christian Domínguez terminaron convirtiéndose en tema de debate en el programa de Magaly Medina, luego de que la popular ‘Urraca’ notara un detalle físico que rápidamente despertó rumores de un posible embarazo.

Durante la más reciente edición de Magaly TV La Firme este 18 de mayo, la periodista de espectáculos comentó las imágenes difundidas del festejo de cumpleaños de Karla, donde la exconductora apareció sonriente, acompañada de Christian y disfrutando de la celebración. Sin embargo, lejos de enfocarse en la fiesta, el canje de carnes o el ambiente romántico de la pareja, Magaly centró su atención en lo que describió como una “ligera pancita”.

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La conductora no tardó en lanzar sus primeras sospechas frente a cámaras y fiel a su estilo irónico empezó a especular sobre la posibilidad de que Karla estuviera esperando un bebé. “A mí no me llamó la atención su canje de carne ni el bailecito del Domínguez, sino más bien esa ligera pancita que mostró ahí. ¿No estará embarazada o solamente se ha pasado de sanguchitos?”, comentó inicialmente la presentadora, provocando sorpresa entre los presentes en el set.

Magaly cuestiona posible embarazo de Karla Tarazona por su relación con Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista continuó observando detenidamente las imágenes mientras intentaba encontrar una explicación al aspecto físico de Karla Tarazona. Incluso mencionó que la conductora se tocaba constantemente la barriga durante el video, algo que incrementó aún más las especulaciones.

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“¿No? O se pasó de carne, de repente comió mucha carne, comió mucha papa frita, bastante postre, porque además se agarra ella la barriga”, agregó la popular “Urraca”. Sin embargo, segundos después, Magaly intentó poner paños fríos al tema y explicó que también podría tratarse simplemente del tipo de ropa que estaba usando Karla durante la celebración.

“Pero puede ser que sea que el pantalón es así como debajo de la cintura, esos pantalones que van un poco a la cadera. No podemos apreciar bien en el video que nos mandaron nuestros urracos, que siempre andan enviándonos este tipo de información”, señaló.

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Magaly cuestiona posible embarazo de Karla Tarazona por su relación con Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona quería tener una niña con Christian Domínguez

Pese a ello, la conductora continuó alentando la conversación en el set y pidió la opinión de sus colaboradores y televidentes sobre las imágenes. “Pero no sé, ¿ustedes qué dicen? A ver, cuéntenme más, porque los urracos lo saben todo”, comentó entre risas.

Magaly Medina también deslizó otra posibilidad al mencionar que Karla Tarazona actualmente se encuentra alejada de la televisión y que quizá eso habría influido en algunos cambios físicos. “Puede ser que, bueno, está fuera de la televisión, de pronto se ha dedicado a comer un poco más. Es normal a veces en cierta etapa del mes que las mujeres estemos un poquito más hinchadas”, sostuvo.

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No obstante, el comentario que más llamó la atención llegó cuando la conductora recordó que Karla Tarazona y Christian Domínguez han hablado públicamente en distintas oportunidades sobre sus deseos de convertirse nuevamente en padres, específicamente de tener una niña. “O como ellos han estado pregonando que quieren convertirse en padres, de repente, quién sabe si ya. Pero tomémoslo con calma”, expresó Magaly.

Aunque inmediatamente después, la periodista lanzó una fuerte crítica sobre la relación sentimental de la pareja y cuestionó la idea de que Karla pueda convertirse nuevamente en madre junto al cantante de cumbia.

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Magaly cuestiona posible embarazo de Karla Tarazona por su relación con Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Le dice irresponsable

“Sería terrible, ¿no? Irresponsable sería. Yo creo que de ella embarazarse sería irresponsable”, manifestó con firmeza. Magaly Medina dejó claro que no cuestiona el deseo de una mujer de convertirse en madre, pero sí consideró importante tomar en cuenta los antecedentes sentimentales de Christian Domínguez antes de dar un paso tan importante como tener otro hijo.

“Porque a mí no me compete opinar sobre las decisiones de tener o no tener hijos, pero me parece irresponsable, sobre todo sabiendo los antecedentes del hombre con el que ella está conviviendo”, añadió.

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La conductora incluso recordó las polémicas relaciones anteriores del cantante y su conocida tendencia a terminar sus romances luego de cierto tiempo, comentario que desató reacciones inmediatas en redes sociales. “Y que no llegan todavía a los tres años de convivencia, que es el ‘deadline’ que tiene Christian Domínguez, es el tiempo límite en que soporta a una mujer”, sentenció con sarcasmo.

Magaly cuestiona posible embarazo de Karla Tarazona por su relación con Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.