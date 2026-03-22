Ejercicios en casa: cuáles son los más efectivos para reducir el estrés y recuperar el bienestar

Cuatro ejercicios domiciliarios recomendados ayudan a reducir el estrés, mejorar el bienestar mental y físico y no requieren equipamiento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En escenarios de estrés intenso, el entrenamiento en casa surge como una alternativa eficaz y accesible para quienes buscan regular la ansiedad y recuperar el control sin acudir al gimnasio ni seguir rutinas complejas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 60% de los adultos en áreas urbanas experimentan episodios de estrés agudo cada año, y la actividad física regular es uno de los métodos más efectivos para reducir el cortisol y mejorar la salud mental.

Entre las opciones recomendadas para aliviar el estrés en el hogar se destacan cuatro ejercicios sencillos que no requieren equipamiento: rutina rápida de fuerza, caminata consciente, ejercicios de movilidad y entrenamiento de intervalos breves. Estas prácticas mejoran la claridad mental, el bienestar físico y generan una sensación inmediata de autocuidado.

El ritmo acelerado de la vida, las jornadas laborales extensas y el uso constante de dispositivos electrónicos han incrementado la prevalencia del estrés crónico, que puede afectar el ánimo, el sueño y el sistema inmunológico si no se gestiona a tiempo. Datos de la OMS señalan que el ejercicio frecuente ayuda a romper ciclos de ansiedad y mantener el equilibrio emocional, mientras que medios como la revista estadounidense Men’s Health destacan la importancia de integrar pausas activas para prevenir el desgaste físico y mental.

Rutina rápida de fuerza para aliviar la tensión

La fatiga asociada al estrés puede mitigarse con una secuencia de fuerza de 12 minutos. Solo se requiere un temporizador y espacio suficiente para realizar cuatro movimientos básicos: flexiones, sentadillas con el peso corporal, plancha durante 30 segundos y estocadas inversas. Según el American College of Sports Medicine, estas rutinas de intensidad moderada activan los principales grupos musculares y elevan el ritmo cardíaco de manera controlada, lo que favorece la liberación de tensión y el fortalecimiento físico sin necesidad de equipamiento adicional.

Realizar una rutina rápida de fuerza en casa activa los principales grupos musculares, eleva el ritmo cardíaco y alivia la tensión acumulada por el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejecutar cada ejercicio en intervalos de uno a dos minutos, con breves pausas entre movimientos, permite mantener la constancia sin forzar el cuerpo. Esta estructura contribuye a despejar la mente y genera una sensación rápida de logro y control, factores clave para contrarrestar la sobrecarga emocional.

Movilidad para combatir la rigidez corporal

Permanecer muchas horas sentado, especialmente frente a pantallas, incrementa la rigidez de cuello, caderas y zona lumbar. Un bloque de movilidad de diez minutos puede revertir esa tensión acumulada. La secuencia recomendada incluye movimiento gato-vaca, estiramiento profundo con rotación, sentadilla profunda y la transición de perro boca abajo a plancha.

La Asociación Internacional de Fisioterapia Deportiva destaca la importancia de la respiración profunda y controlada durante cada postura, ya que mejora el rango articular y promueve la relajación muscular. Este tipo de ejercicios desbloquea las articulaciones, corrige la postura y contribuye a una sensación general de alivio físico y mental, ayudando a prevenir lesiones asociadas al sedentarismo.

La rutina sugerida combina movimiento gato-vaca, estiramiento profundo con rotación, sentadilla profunda y transición de perro boca abajo a plancha Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud física generada por la presión cotidiana puede canalizarse con un entrenamiento de intervalos, ideal para liberar energía y facilitar el descanso posterior. Un circuito de 20 minutos incluye cinco rondas de saltos de tijera durante 40 segundos, escalada durante 40 segundos, sentadillas por 40 segundos y 40 segundos de reposo entre ejercicios.

De acuerdo con el Consejo Americano del Ejercicio, alternar actividad intensa y pausas estimula la liberación de endorfinas y ayuda a reducir la adrenalina. La prioridad no es la perfección técnica, sino permitir que el cuerpo descargue tensión y recupere su equilibrio fisiológico. Además, este método favorece la mejora cardiovascular y puede adaptarse a distintos niveles de condición física sin necesidad de equipamiento.

Cómo incorporar la actividad física en la rutina diaria

Sumar estas rutinas a la vida cotidiana permite transformar los episodios de estrés en oportunidades para fortalecer el cuerpo, mejorar el ánimo y restablecer el equilibrio, incluso durante jornadas especialmente exigentes.

La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana para adultos, cifra que puede alcanzarse combinando sesiones cortas de ejercicio funcional, movilidad y caminatas conscientes.

Adoptar bloques de ejercicio funcional en la rutina diaria mejora la movilidad articular y contribuye al bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos internacionales como la fisioterapeuta deportiva estadounidense Kelly Starrett subrayan que la constancia y la variedad en la actividad física son factores determinantes para lograr beneficios sostenidos en la salud mental y física, especialmente en contextos urbanos donde el estrés es persistente.

Adaptar estas prácticas al ritmo y necesidades personales es esencial para mantener la motivación y disfrutar de sus efectos positivos a largo plazo.