Un recorrido visual por Panchimalco: flores y palmas iluminan una tradición centenaria en El Salvador
Bajo una explosión de colores y aromas, Panchimalco revive su tradición más antigua: la Cofradía de Flores y Palmas. El distrito se transforma en un escenario donde la fe, la danza y la comunidad se entrelazan, mostrando en cada rincón el valor de un legado reconocido por la UNESCO.
Isabel Vásquez, mayordomía de la festividad, dirige la tradicional Cofradía de Flores y Palmas.
Los habitantes colaboran en los preparativos de las ofrendas florales y palmas.
En horas de la tarde se realizará la cofradía con la Virgen Inmaculada Concepción en una tradicional procesión.
En diciembre de 2025, la UNESCO reconoció la Cofradía de Flores y Palmas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, resaltando su historia, espiritualidad y el vínculo comunitario que perdura por más de cien años.
La tradición fue elegida por ser una práctica cultural viva, antigua, única en el mundo y contar con el consentimiento de la comunidad de Panchimalco cuyo significado en náhuat es "lugar de escudos y banderas".
Jóvenes como Panchitas participan en los rituales ancestrales del festival.
El ambiente festivo se vive en cada rincón del pueblo, entre música y tradiciones.
Visitantes nacionales y extranjeros observan las danzas típicas en la plaza central de Panchimalco.
El Grupo Danza Folclórica de Panchimalco interpreta el vals de las palmas frente al templo.
Las calles del distrito se cubren de flores y palmas, celebrando la distinción de la UNESCO.
Grupo de visitantes observa las danzas de los historiantes, personajes icónicos de la cultura local.
La iglesia de Panchimalco, uno de los templos coloniales más antiguos, sirve de escenario para la celebración.