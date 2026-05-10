El contundente mensaje de Mauro Icardi a sus hijas tras el triunfo en Turquía: “Nuestro vínculo jamás estuvo en duda”

Mauro Icardi le dedicó a sus hijas un contundente mensaje tras el triunfo con su equipo en Turquía (Instagram)

El delantero Mauro Icardi vivió un fin de semana cargado de emociones y exposición pública tras consagrarse campeón por cuarta vez consecutiva con el Galatasaray de Turquía, en una jornada que quedará marcada tanto por el logro deportivo como por el despliegue personal y familiar dentro y fuera del estadio. La imagen de la celebración recorrió el mundo: la actriz China Suárez —su pareja actual— ingresó al campo de juego junto a sus tres hijos, abrazó y besó al futbolista mientras compartían la alegría con los hinchas y el círculo íntimo que los acompañó hasta Estambul. El festejo no terminó ahí; la fiesta continuó a bordo de un yate, con la bandera del club flameando sobre el Bósforo, y entradas y salidas nocturnas que mostraron a la pareja disfrutando de los festejos hasta altas horas, mientras los hinchas celebraban el cuarto título consecutivo del equipo dirigido por Okan Buruk.

En medio de la euforia colectiva, Icardi eligió abrir su costado más íntimo y dedicarle un mensaje contundente a sus hijas, quienes no estuvieron presentes físicamente pero sí formaron parte de la celebración desde la distancia. El futbolista compartió una publicación en la que volcó sus sentimientos más profundos, en un contexto de disputas familiares y mediáticas que lo han tenido en el centro de la escena durante los últimos años. “Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas”, escribió, antes de relatar los obstáculos que enfrentó para mantener el vínculo con ellas. “Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos.”

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La dedicatoria de Mauro Icardi a sus hijas con motivo del 4° triunfo con el Galatasaray (Instagram)

La publicación tomó un tono de reivindicación personal y de defensa del lazo paterno: “Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros.” Icardi remarcó que quienes buscaron debilitar esa relación no comprendieron lo esencial: “Pero hay algo que nunca entendieron... el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye.”

El delantero fue enfático: “Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día. Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di.” En el texto, Icardi reconoció que cada esfuerzo, cada caída y cada vez que logró sobreponerse a las adversidades, lo hizo pensando en ellas: “Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido.”

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El mensaje llegó en un contexto especial para el futbolista. Tras la victoria, la noche se extendió con nuevos festejos y postales familiares: la China Suárez compartió imágenes de los niños jugando a la pelota con Icardi en el campo una vez que los hinchas se habían retirado, y la pareja se mostró cerca y sonriente en distintas escenas que los fanáticos celebraron en redes. El delantero, envuelto en la bandera del Galatasaray, disfrutó de la compañía de la actriz y su familia, consolidando la imagen de una nueva etapa personal.

China Suárez y Mauro Icardi festejaron en el campo de juego el triunfo del campeonato del Galatasaray

“Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia”, continuó el mensaje dirigido a sus hijas. Para Icardi, detrás de cada logro deportivo hay un motivo afectivo de peso: “Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida... siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande.” El posteo cerró con una declaración de amor incondicional: “Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre.”

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Mientras tanto, Wanda Nara, madre de las hijas de Icardi, se encuentra en Uruguay filmando su primera película como protagonista, ¿Querés ser mi hijo?, y este lunes se estrenará la serie vertical Triángulo amoroso, que comparte junto a Maxi López. Lejos de los escándalos y del ruido mediático que acompañó la ruptura con el delantero, Wanda se muestra enfocada en nuevos proyectos laborales, con un perfil más bajo y sin pronunciamientos públicos sobre la reciente consagración de Icardi ni sobre el mensaje que el futbolista dedicó a sus hijas.

Así, el triunfo del Galatasaray sirvió de marco para que Icardi reivindique su rol de padre y comparta con sus hijas, aunque sea a la distancia, un logro que también les pertenece. Entre el ruido de la celebración, la exposición de su nueva pareja y la presencia constante de la familia ensamblada en el centro de la escena, el futbolista eligió la palabra y el sentimiento para acercarse a quienes considera su fuerza más grande, reafirmando una vez más que, más allá de la fama y los títulos, su prioridad sigue estando en el afecto y el vínculo indestructible con sus hijas.

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