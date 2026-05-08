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Qué hábitos ayudan a combatir la adicción al celular, según especialistas

Pequeños cambios en la rutina pueden mejorar la concentración, reducir la ansiedad y disminuir la necesidad de revisar la pantalla constantemente

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Ilustración de un hombre luchando contra un pulpo azul gigante que envuelve un smartphone. Burbujas de notificaciones y logos de apps flotan alrededor
La adicción al celular se consolida como un problema sanitario y social a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adicción al celular se ha consolidado como una preocupación sanitaria y social a nivel mundial, tras más de dos décadas de expansión de los teléfonos inteligentes. De acuerdo con especialistas consultados por The New York Times, limitar únicamente el tiempo de uso resulta insuficiente para combatir la dependencia digital. Los expertos insisten en que la solución requiere intervenciones prácticas y humanas, adaptadas a las dinámicas familiares, escolares y comunitarias.

La relación de la sociedad con el móvil es cada vez más compulsiva. Diversos estudios internacionales coinciden en que niñas, niños, adolescentes y adultos reportan dificultades para dejar de usar el dispositivo, lo que perpetúa un ciclo de uso problemático asociado a síntomas de ansiedad, disminución de la concentración y alteraciones del sueño.

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Un informe especial de The New York Times describe que escuelas y comunidades educativas han adoptado medidas en respuesta al descenso del rendimiento académico y al aumento de los problemas de socialización vinculados a la distracción digital.

Por ello, cientos de escuelas en todo el mundo han restringido el uso de celulares en el aula, con el objetivo de mejorar el desempeño escolar y fomentar la interacción presencial entre estudiantes.

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Respuestas institucionales y legales frente a la dependencia digital

La preocupación por los efectos negativos del teléfono móvil ha alcanzado también el ámbito judicial. Padres, autoridades y organizaciones de defensa del consumidor han presentado demandas colectivas contra empresas tecnológicas, responsabilizando a los desarrolladores de aplicaciones adictivas por incentivar el uso compulsivo.

Un caso reciente en California llevó a un jurado a considerar a Meta y Google responsables de los daños ocasionados por la exposición constante a sus plataformas. Paralelamente, la saturación de estímulos digitales ha impulsado la popularidad de los denominados “teléfonos básicos” o feature phones.

Estos dispositivos, limitados a funciones esenciales como llamadas y mensajes, son elegidos por familias y usuarios que buscan reducir la sobrecarga mental y recuperar el control sobre su tiempo y atención.

Seis niños de diversas etnias están sentados en un banco de madera en un parque con árboles y flores, cada uno concentrado en su propio teléfono móvil.
Expertos advierten que limitar el tiempo de uso del móvil resulta insuficiente para frenar la dependencia digital en niños, adolescentes y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el discurso público suele centrarse en la preocupación por el tiempo de pantalla en adolescentes, los especialistas advierten que los adultos también contribuyen al problema. De hecho, padres que imponen límites estrictos a sus hijos rara vez aplican normas similares a sus propios hábitos, lo que debilita la efectividad de cualquier política doméstica.

Según los expertos citados por The New York Times, medir las horas de uso no aborda las causas profundas de la dependencia digital. Este enfoque, basado en la restricción horaria, no modifica los patrones de comportamiento ni fortalece la capacidad de autorregulación. En consecuencia, se propone un cambio de paradigma que privilegie el acompañamiento, la educación y el desarrollo de hábitos saludables.

Estrategias recomendadas para una convivencia digital saludable

Familia de cuatro personas sentadas alrededor de una mesa de madera, comiendo pasta y ensalada. Todos sonríen y miran hacia el centro de la mesa.
Cientos de escuelas implementan zonas libres de celulares para mejorar el rendimiento académico y promover la interacción presencial entre estudiantes

Frente a este escenario, especialistas y profesores plantean un conjunto de acciones prácticas:

  • Parentalidad consciente: Los adultos deben asumir el liderazgo como modelos de uso equilibrado del móvil y promover conversaciones abiertas sobre los desafíos digitales en el hogar.
  • Selección de contenidos apropiados: Es fundamental establecer filtros y acompañar a niñas, niños y adolescentes en la elección de aplicaciones, juegos y redes sociales, priorizando propuestas educativas y recreativas seguras.
  • Zonas libres de pantallas: Crear espacios en la vivienda —como comedores, dormitorios y áreas comunes— donde el uso de dispositivos esté restringido, favorece el vínculo familiar y la calidad del descanso.
  • Dispositivos simplificados: Optar por teléfonos básicos reduce la exposición a estímulos constantes y ayuda a regular la interacción con el entorno digital.
  • Acuerdos familiares y educativos: Diseñar reglas claras y consensuadas sobre el consumo de tecnología, tanto en el hogar como en la escuela, facilita la convivencia y previene conflictos.
  • Fomento de la autorregulación: Más allá del control externo, es indispensable enseñar a niñas, niños y adolescentes a identificar señales de uso excesivo y a gestionar de manera autónoma su relación con la tecnología.

Estas estrategias buscan no solo reducir el uso excesivo del móvil, sino también sostener el bienestar emocional y cognitivo de las personas en un entorno saturado de estímulos digitales.

Un adolescente con sudadera gris de perfil le da un teléfono inteligente negro a un hombre adulto con camisa gris en un interior iluminado.
Especialistas, la OMS y la Academia Americana de Pediatría promueven el acompañamiento adulto y el desarrollo de hábitos tecnológicos saludables desde la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de la dependencia digital trasciende fronteras. La Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría han publicado recomendaciones específicas para el uso responsable de tecnología digital en menores, subrayando la importancia del acompañamiento adulto y la promoción de hábitos saludables desde la infancia.

El desafío central para autoridades, familias y comunidades educativas reside en encontrar un equilibrio entre los beneficios de la conectividad y la protección frente a los riesgos de la hiperconectividad.

El debate actual apunta a una transformación cultural que valore el uso consciente, la desconexión periódica y el fortalecimiento de vínculos sociales presenciales, en línea con la evidencia científica y las mejores prácticas internacionales.

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