Selfies, ovación y pasión: Pampita y Zaira Nara fueron furor en la previa de Boca-Huracán

Pampita y Zaira Nara disfrutaron de su visita a la Bombonera, ataviadas con los colores del Xeneize, en el partido contra Huracán de este sábado (Instagram)

La Bombonera se vistió de gala no solo por el cruce futbolístico entre Boca Juniors y Huracán por la primera ronda de los playoffs del Torneo Apertura, sino también por la presencia de dos de las mujeres más reconocidas del espectáculo argentino. Pampita Ardohain y Zaira Nara, amigas y referentes del mundo de la moda, se sumaron a la previa en el mítico estadio de La Boca, donde compartieron una jornada llena de alegría, pasión y complicidad.

Horas antes de que diera inicio al encuentro, Pampita llegó al estadio acompañada por su hijo Benicio. Madre e hijo no dudaron en pisar el césped de la Bombonera y posar para selfies y retratos con las tribunas de fondo, en un ambiente que ya comenzaba a teñirse de azul y amarillo. Zaira, por su parte, también fue parte de la experiencia y se sumó a los retratos en el campo de juego, mostrando su costado más futbolero y cercano a la gente.

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Junto a las modelos también estuvieron el comediante Roberto Galati y la pareja conformada por Nicolás Luaces y Daniela Iker, quienes se volvieron virales en las redes tras una nota a la salida de la cancha que derivó en un romance muy comentado en el mundo digital boquense. El grupo aprovechó la ocasión para disfrutar de la previa, sacarse fotos y palpitar el clima de partido.

Pampita compartió una selfie sonriente desde el famoso estadio La Bombonera, bajo un cielo despejado

Zaira posa sonriente frente al icónico estadio La Bombonera, mostrando su apoyo futbolero con una chaqueta distintiva

Las modelos posaron sonrientes desde el césped de La Bombonera, disfrutando de un evento futbolístico en el emblemático estadio

Las imágenes del evento mostraron a Pampita luciendo una campera azul y amarilla, con la sonrisa que la caracteriza y los dedos en V, mientras disfruta de la mística del estadio. Benicio, con la indumentaria deportiva del club, se mostró relajado al lado de su madre y en las tribunas, compartiendo el ritual previo antes del partido. Zaira, elegante y con la campera de Boca, posó tanto en el césped como en las butacas azules, mezclando estilo y pasión futbolera. En otra postal, se la ve saludando a la cámara, sumando su propio capítulo de hincha a la jornada.

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El evento no fue casual: tanto Pampita como Zaira tienen una relación cercana con el mundo Boca y el fútbol argentino, y sus apariciones en el estadio suelen ser motivo de atención y simpatía. Más allá del deporte, la salida fue una excusa para compartir tiempo en familia y con amigos, sumándose a la fiesta popular que cada semana moviliza a miles de personas en el país.

Durante la estadía, las modelos se mostraron distendidas y cómplices, posando juntas en el césped, rodeadas de banderas y tribunas que iban llenándose de hinchas. Se tomaron selfies, saludaron y disfrutaron de la previa como hinchas más, mezclándose entre la gente y transmitiendo buena onda y cercanía.

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Pampita y su hijo Beltrán en el estadio La Bombonera, compartiendo un momento de alegría durante una salida futbolera

Nara hace el signo de la paz en el campo de juego de La Bombonera, mostrando su entusiasmo por el fútbol

Roberto Galati, Zaira Nara, Nicolás Luaces, Daniela Iker y Pampita en la cancha de Boca

La jornada también visibilizó el entusiasmo de ambas en el fútbol, en un contexto donde cada vez más figuras se animan a vivir la pasión desde adentro, ya sea en la tribuna, en la cancha o en los medios. Pampita y Zaira, con su presencia y su actitud, sumaron su propio aporte a una tarde donde la moda, el espectáculo y el deporte se cruzaron en el corazón de La Boca.

“Hermosas”; “Las chicas lindas son de Boca”; “Se juntaron las reinas en la casa de Boca”; “Las verdaderas bosteras se visten con estilo”; “Que bien les sienta la Bombonera”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus fanáticos en las redes sociales.

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La modelo disfrutó de un emocionante partido de fútbol desde las gradas de La Bombonera, mostrando su apoyo y pasión por el deporte

Benicio Vicuña, hijo de Pampita, posa feliz en el campo de juego de La Bombonera, disfrutando de una salida futbolera especial

La modelo lució un atuendo casual pero elegante durante su reciente visita al icónico estadio de Boca Juniors (Instagram)

La tarde que comenzó con fotos, risas y saludos terminó con el estadio colmado y el partido en marcha, pero para muchos la imagen que quedó fue la de Pampita y Zaira compartiendo la Bombonera, demostrando que el fútbol puede unir estilos, generaciones y pasiones bajo una misma bandera. Así, el templo xeneize vivió una jornada distinta, donde la moda y la hinchada se dieron la mano y el fútbol volvió a ser, una vez más, el gran punto de encuentro.