Selfies, ovación y pasión: Pampita y Zaira Nara fueron furor en la previa de Boca-Huracán

Pampita y Zaira Nara disfrutaron de su visita a la Bombonera, ataviadas con los colores del Xeneize, en el partido contra Huracán de este sábado (Instagram)
La Bombonera se vistió de gala no solo por el cruce futbolístico entre Boca Juniors y Huracán por la primera ronda de los playoffs del Torneo Apertura, sino también por la presencia de dos de las mujeres más reconocidas del espectáculo argentino. Pampita Ardohain y Zaira Nara, amigas y referentes del mundo de la moda, se sumaron a la previa en el mítico estadio de La Boca, donde compartieron una jornada llena de alegría, pasión y complicidad.
Horas antes de que diera inicio al encuentro, Pampita llegó al estadio acompañada por su hijo Benicio. Madre e hijo no dudaron en pisar el césped de la Bombonera y posar para selfies y retratos con las tribunas de fondo, en un ambiente que ya comenzaba a teñirse de azul y amarillo. Zaira, por su parte, también fue parte de la experiencia y se sumó a los retratos en el campo de juego, mostrando su costado más futbolero y cercano a la gente.
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Junto a las modelos también estuvieron el comediante Roberto Galati y la pareja conformada por Nicolás Luaces y Daniela Iker, quienes se volvieron virales en las redes tras una nota a la salida de la cancha que derivó en un romance muy comentado en el mundo digital boquense. El grupo aprovechó la ocasión para disfrutar de la previa, sacarse fotos y palpitar el clima de partido.
Las imágenes del evento mostraron a Pampita luciendo una campera azul y amarilla, con la sonrisa que la caracteriza y los dedos en V, mientras disfruta de la mística del estadio. Benicio, con la indumentaria deportiva del club, se mostró relajado al lado de su madre y en las tribunas, compartiendo el ritual previo antes del partido. Zaira, elegante y con la campera de Boca, posó tanto en el césped como en las butacas azules, mezclando estilo y pasión futbolera. En otra postal, se la ve saludando a la cámara, sumando su propio capítulo de hincha a la jornada.
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El evento no fue casual: tanto Pampita como Zaira tienen una relación cercana con el mundo Boca y el fútbol argentino, y sus apariciones en el estadio suelen ser motivo de atención y simpatía. Más allá del deporte, la salida fue una excusa para compartir tiempo en familia y con amigos, sumándose a la fiesta popular que cada semana moviliza a miles de personas en el país.
Durante la estadía, las modelos se mostraron distendidas y cómplices, posando juntas en el césped, rodeadas de banderas y tribunas que iban llenándose de hinchas. Se tomaron selfies, saludaron y disfrutaron de la previa como hinchas más, mezclándose entre la gente y transmitiendo buena onda y cercanía.
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La jornada también visibilizó el entusiasmo de ambas en el fútbol, en un contexto donde cada vez más figuras se animan a vivir la pasión desde adentro, ya sea en la tribuna, en la cancha o en los medios. Pampita y Zaira, con su presencia y su actitud, sumaron su propio aporte a una tarde donde la moda, el espectáculo y el deporte se cruzaron en el corazón de La Boca.
“Hermosas”; “Las chicas lindas son de Boca”; “Se juntaron las reinas en la casa de Boca”; “Las verdaderas bosteras se visten con estilo”; “Que bien les sienta la Bombonera”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus fanáticos en las redes sociales.
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La tarde que comenzó con fotos, risas y saludos terminó con el estadio colmado y el partido en marcha, pero para muchos la imagen que quedó fue la de Pampita y Zaira compartiendo la Bombonera, demostrando que el fútbol puede unir estilos, generaciones y pasiones bajo una misma bandera. Así, el templo xeneize vivió una jornada distinta, donde la moda y la hinchada se dieron la mano y el fútbol volvió a ser, una vez más, el gran punto de encuentro.
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