Los elogios a Faustino Oro tras convertirse en el segundo gran maestro más joven de la historia: “¡Qué leyenda en formación!"

El prodigio argentino cumplió los requisitos de la Federación Internacional del Ajedrez con tan solo 12 años

Faustino Oro se consagró como el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez en el Festival de Cerdeña, donde el argentino sumó los puntos necesarios con solo 12 años, 6 meses y 26 días. De esa manera quedó detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra. El logro fue celebrado tanto por la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE) como por grandes maestros como Anish Giri y Susan Polgár, quienes destacaron su precoz talento.

En el Festival de Cerdeña celebrado este fin de semana, Faustino Oro alcanzó la puntuación necesaria y superó la barrera de 2.600 Elo, requisito clave para obtener el título de gran maestro. La normativa de la FIDE exige cumplir tres normas en torneos diferentes y frente a rivales de distintas nacionalidades, lo que añade complejidad al proceso. El argentino concluyó el certamen con 6 puntos en 9 rondas, una actuación de 2.629 Elo y un incremento de +11,4 puntos en el ranking.

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Faustino Oro se convirtió en el segundo gran maestro más joven de la historia (EFE/ Ignacio Ortega)

El título de gran maestro se concretó tras vencer a Bartolomiej Niedbala en la penúltima ronda del torneo, lo que le permitió cumplir la marca estipulada por la FIDE antes de finalizar su participación. En las primeras ocho partidas, el argentino sumó tres triunfos y cuatro empates, pero fue en la novena, frente al polaco, cuando alcanzó el índice de rendimiento necesario. Con este resultado, Oro aseguró el título antes de enfrentar en la última ronda al excampeón mundial ruso Yan Nepómniashchi.

El recorrido de Faustino Oro para alcanzar el título incluyó la obtención de su primera norma en septiembre de 2025 durante el torneo Legends & Prodigies en Madrid. La segunda norma llegó en diciembre, en el Magistral Szmetan Giardelli en Buenos Aires. A lo largo del año, el joven argentino estuvo cerca de cumplir el objetivo en competencias celebradas en Moscú y Menorca, pero fue en Cerdeña donde finalmente logró consolidar su ascenso y completar el exigente proceso que demanda la FIDE.

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El elogio de la Federación Internacional del Ajedrez a Faustino Oro, tras su consagración

La consagración definitiva de Faustino Oro se dio luego de una situación particular: aunque perdió la última partida frente a Ian Nepómniashchi, doble subcampeón mundial, los puntos Elo del ruso (2.729 y puesto 17 del ranking global) elevaron el promedio de sus nueve rivales. Esto permitió que el argentino asegurara el título, garantizando su condición de gran maestro antes de la ronda final, sin importar el resultado ante Nepómniashchi.

Nacido el 14 de octubre de 2013 en Buenos Aires, Faustino Oro había alcanzado notoriedad en junio de 2024 al convertirse en el maestro internacional más joven de la historia, con apenas 10 años, 8 meses y 16 días. Su avance fue vertiginoso: en septiembre de 2023 consiguió la primera norma de maestro internacional y sumó una segunda en marzo de 2024, consolidando así una carrera marcada por récords de precocidad.

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Anish Giri le dedicó un posteo en reconocimiento al joven argentino

El reconocimiento internacional no tardó en llegar. La FIDE celebró en su cuenta oficial de X: “El niño de 12 años Faustino Oro ha asegurado oficialmente su tercera y última norma de Gran Maestro (GM) en el Festival Mundial de Ajedrez de Cerdeña en Italia. Al lograr esto y mantener una calificación FIDE superior a 2.500, se convierte en uno de los Grandes Maestros más jóvenes en la historia del ajedrez”.

Dos estrellas también respaldaron al prodigio. El neerlandés Anish Giri elogió al argentino con una referencia a su disciplina: “El Gran Maestro más joven en este momento tiene unos 12 años y 40.000 partidas”, y agregó: “Felicitaciones Faustino”. La ajedrecista estadounidense, Susan Polgár resaltó: “Felicitaciones a Faustino, su familia, su equipo y todo Argentina. Esto lo convierte en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. ¡Qué leyenda en formación!”.

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