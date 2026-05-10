Economía

El Banco Nación otorgará ayuda financiera a personas y empresas damnificadas por el temporal en la Costa Atlántica

Las medidas contemplan acceso a prórrogas, renovación de deudas y nuevas líneas de crédito con tasas mejoradas y amplios plazos

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El temporal dejó lluvias récord, anegamientos y evacuados en Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso y Miramar
El temporal dejó lluvias récord, anegamientos y evacuados en Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso y Miramar

El Banco Nación lanzó un paquete de asistencia financiera destinado a empresas y personas que resultaron afectadas por el temporal del 8 y 9 de junio en la Costa Atlántica. La medida que se focaliza en localidades de la provincia de Buenos Aires que estuvieron afectadas por el fenómeno meteorológico, cómo Mar del Plata, Necochea y Miramar.

El banco estableció que las personas físicas damnificadas tendrán acceso a una prórroga extraordinaria de 90 días para cancelar compromisos previos y un período de gracia de 90 días en créditos personales nuevos, según precisó la entidad en un comunicado. Además, para líneas de crédito de cartera haberes, previsional y abierta, se incluyó una bonificación de 6 puntos porcentuales anuales en los primeros tramos de nuevas operaciones.

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De acuerdo con lo informado por la banca pública, las MiPyMEs podrán solicitar la renovación o prórroga de obligaciones ya adquiridas, y acceder a nuevos créditos de hasta $100.000.000 por usuario, con un tope de $50.000.000 asignado a capital de trabajo.

Los plazos contemplan hasta 60 meses para inversiones y hasta 36 meses para capital de trabajo, manteniendo la tasa de interés original en las prórrogas y otorgando una bonificación de 2 puntos porcentuales anuales en nuevos financiamientos durante los primeros 24 meses. El esquema admite períodos de gracia de hasta 12 meses para operaciones mayores o 6 meses para plazos inferiores a 36 meses; la amortización puede configurarse en modalidad mensual, trimestral o semestral.

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El acceso a todas las medidas implica la presentación obligatoria de una declaración jurada por parte del solicitante, acreditando haber sido perjudicado de manera directa por el fenómeno climático.

Un fenómeno meteorológico azotó la Costa Atlántica

Un ciclón extratropical provocó un temporal de gran intensidad en distintas localidades de la Costa Atlántica durante la noche del viernes y la jornada del sábado. Las condiciones meteorológicas extremas incluyeron lluvias torrenciales, vientos fuertes y un oleaje que superó los siete metros en el tramo entre Mar del Plata y Necochea. Ante la gravedad del fenómeno, las autoridades suspendieron actividades recreativas y dispusieron restricciones a la navegación, con el cierre total de las escolleras en los principales puertos para evitar incidentes.

En Mar del Plata, la acumulación de precipitaciones superó los 100 milímetros en menos de dos días, lo que provocó inundaciones en varios barrios y obligó a realizar rescates de personas atrapadas en vehículos. Sectores como Ramón Santamarina, en Necochea, resultaron especialmente afectados, con registros de hasta 180 milímetros de agua acumulada y la evacuación de familias hacia centros de resguardo.

La situación se replicó en Monte Hermoso, donde el mar sobrepasó la defensa costera y el agua llegó hasta la peatonal, causando destrozos en instalaciones públicas y privadas. En Miramar, los vientos y el avance del mar también provocaron daños en la infraestructura balnearia.

Durante la tarde del sábado, las condiciones comenzaron a mejorar gradualmente, aunque persistieron las complicaciones por el anegamiento de calles y las secuelas materiales en viviendas y comercios. El saldo del temporal incluyó daños estructurales, evacuados y cortes en los servicios, lo que motivó la intervención de equipos de emergencia y el anuncio de medidas de asistencia para los damnificados.

Noticia en desarrollo.

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