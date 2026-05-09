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De la cocina al baño: cuáles son las plantas perfectas para cada ambiente

Una adecuada selección y distribución basada en el uso y características de cada habitación, permite optimizar el crecimiento de cada una de las especies

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Male Eirin, diseñadora de interiores, comparte sus trucos favoritos para elegir la especie ideal en cada rincón, mostrando cómo un simple toque verde puede transformar tanto el diseño como el bienestar diario de la familia

Las plantas de interior son mucho más que un recurso estético: la neurociencia ha demostrado que su presencia disminuye los niveles de estrés, favorece la concentración, mejora el estado de ánimo y contribuye a crear ambientes saludables en el hogar.

Sala bien iluminada con muchas plantas de interior en macetas y colgantes. Un mueble de madera y una alfombra de patrones geométricos son visibles
Las suculentas, las orquídeas y hasta el bambú están reinventando la decoración moderna, mezclando beneficios ambientales y de diseño

A través de simples decisiones de diseño, es posible transformar la atmósfera de cada habitación y potenciar tanto el bienestar físico como mental de quienes la habitan.

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PLANTAS PERFECTAS DECO
Plantas de interior ideales armonizan y purifican el ambiente en cada habitación del hogar

Beneficio y funcionalidad: bienestar en todos los ambientes

Desde mi experiencia como Diseñadora de interiores, trabajando codo a codo con paisajistas y llenando de plantas cada ambiente de mis proyectos, te comparto en esta nota las recomendaciones prácticas y concretas —respaldadas por la evidencia científica y la experiencia cotidiana— para integrar plantas de forma funcional y armoniosa en cada espacio.

PLANTAS PERFECTAS DECO
La elección de especies para interiores considera el uso y microclima de cocina, baño, habitaciones y living para maximizar los beneficios

Las especies ideales de plantas según cada ambiente del hogar

Está ampliamente documentado que las plantas de interior pueden absorber compuestos nocivos del aire, producir oxígeno y generar entornos más serenos. Distribuir las especies según el uso y microclima de cada ambiente no solo optimiza su desarrollo, refuerza el valor decorativo y el confort.

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La presencia de vegetación en los espacios domésticos contribuye a reducir los niveles de tensión, mejorar la concentración y crear ambientes más saludables

Esta combinación de ventajas convierte a las plantas en aliadas para quienes buscan un hogar más saludable, personalizado y lleno de vida.

Cocina

En la cocina recomiendo privilegiar especies aromáticas y comestibles que aportan frescura y funcionalidad.

Albahaca, menta, tomillo, epazote y romero cumplen un doble propósito: decoran y pueden emplearse directamente para realzar platos.

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Las plantas aromáticas como albahaca, menta y tomillo optimizan la cocina, aportando frescura y utilidad culinaria en espacios bien ventilados

El secreto está en ubicarlas lejos de fuentes de calor como hornos, estufas y heladeras, para evitar que se deterioren. Las plantas colgantes o de flores pueden incorporarse si se protege su follaje del exceso de temperatura.

PLANTAS PERFECTAS DECO
La experta Male Eirin señala: "en la cocina recomiendo privilegiar especies aromáticas y comestibles que aportan frescura y funcionalidad"

Comedor

Para el comedor, las flores delicadas dan el toque ideal en centros de mesa o rincones destacados. Prefiero violetas africanas y orquídeas para quienes buscan una atmósfera alegre y sutil.

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En el comedor, flores como orquídeas, violetas africanas y gardenias realzan la decoración y aportan sofisticación

Si el objetivo es crear un impacto visual más notorio, margaritas, dalias y gardenias permiten personalizar el espacio y generan una estética sofisticada.

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Tener un punto focal verde sobre la mesa del comedor es una elección inteligente que convierte el ambiente en un espacio vibrante, con mejor aire y energía positiva

Recibidor

El recibidor funciona como carta de presentación y merece especies que reflejen elegancia o frescura. Recomiendo alcatraces y orquídeas para transmitir distinción a los invitados.

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Male Eirin recomienda: "Las plantas de interior son mucho más que un recurso estético: la neurociencia ha demostrado que su presencia disminuye los niveles de estrés"

Si se prefiere un enfoque más sencillo, los helechos, suculentas y pequeños árboles de interior otorgan optimismo y vitalidad sin sobrecargar la entrada.

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El recibidor del hogar cobra distinción y vitalidad con alcatraces, orquídeas, helechos y pequeños árboles de interior

Living

El living es el área más versátil: allí prácticamente cualquier planta encuentra su lugar.

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Las palmeras, helechos y cactus son ideales para la sala, ya que brindan variedad, textura y personalidad al espacio

Aquellas de gran volumen y follaje como palmeras y helechos lucen muy bien en las esquinas, mientras que los cactus, enredaderas, especies colgantes o flores llamativas pueden colocarse al centro para sumar variedad y textura.

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La organización de plantas según el área potencia sus beneficios en cada habitación

Pasillos

Los pasillos requieren soluciones decorativas que no limiten la circulación. Las plantas altas y estrechas, en especial palmeras, bambú y sansevierias (conocidas también como lengua de suegra), resaltan sin intervenir el paso.

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Pasillos y entradas angostas se benefician de plantas altas y estrechas como bambú y sansevierias, optimizando la circulación

Elegir macetas de diseño simple pero cuidadoso aporta valor sin saturar el ambiente.

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Las plantas de interior se han consolidado como un elemento preferido para quienes buscan armonizar y embellecer su hogar

Dormitorio

En los dormitorios, priorizo el bienestar y el descanso. El jazmín es una de las especies más valoradas por su aroma suave, ideal para fomentar la relajación y mejorar el sueño.

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La incorporación de especies verdes ayuda a transformar cualquier espacio en un entorno más saludable y acogedor, además de optimizar el descanso y la creatividad

A quienes les agraden las flores en tonos intensos les sugiero violetas africanas, orquídeas o rosas, cuidando la ventilación para evitar que la fragancia se torne invasiva.

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El jazmín se destaca en habitaciones por su fragancia relajante y su capacidad para favorecer el descanso y el sueño

Baño

El baño plantea desafíos específicos debido a su tendencia a la humedad y a la falta de luz natural. Las plantas tropicales y de sombra responden muy bien a estas condiciones.

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En baños, el bambú, helechos y aloe vera resisten la humedad y aportan verdor y color a espacios con poca luz natural

Recomiendo el bambú, los helechos y el poto por su resistencia y bajo mantenimiento. Para sumar texturas y colores, el aloe vera, el clavel del aire y la peperomia son opciones adecuadas y fáciles de cuidar.

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Integrar plantas en cada estancia no solo embellece, sino que mejora la calidad del aire, aporta serenidad y refuerza los vínculos con la naturaleza en la vida cotidiana

Integrar plantas en cada ambiente no solo embellece, mejora la calidad del aire, aporta serenidad y refuerza los vínculos con la naturaleza en la vida cotidiana.

Elegir la especie correcta exige observar el entorno, las necesidades de luz y riego, y el impacto que se desea lograr en la decoración y en quienes comparten el hogar.

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Está ampliamente documentado que las plantas de interior pueden absorber compuestos nocivos del aire, producir oxígeno y generar entornos más serenos

Una selección consciente, ajustada al microclima y función de cada habitación, multiplica los beneficios y convierte cada ambiente en un refugio de bienestar.

Fotos: Visuales IA Infobae

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