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El Diablo Viste a la Moda 2: los diseñadores y firmas de lujo detrás de cada look

Las casas de moda más prestigiosas del mundo son parte de las diferentes elecciones que acompañan en una trama donde el fashionismo es el protagonista

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El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
Los protagonistas de El Diablo Viste a la Moda 2 lucen prendas de Balenciaga, Dior y Chanel en escenas clave de la secuela (Captura de tráiler oficial)

En la esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda 2, la moda se convierte en la protagonista absoluta, llevando el universo fashion de la película a un nuevo nivel de sofisticación y glamour.

Los nombres más reconocidos del diseño internacional desfilan en cada escena, con una selección de vestuarios que rinde homenaje a la tradición y la innovación en la alta costura. Detrás de cada look, la diseñadora de vestuario Molly Rogers reveló un proceso creativo en el que la inspiración y la colaboración fueron claves para definir la identidad visual de cada personaje.

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Miranda Priestly y la huella de Balenciaga y Dries Van Noten

El diablo viste a la moda
El vestido rojo diseñado por Pierpaolo Piccioli marca el regreso de Miranda Priestly como ícono de la elegancia (Backgrid/The Grosby Group)

La película arranca con una declaración de intenciones: Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, deslumbra en la gala de la revista Runway con un vestido rojo impactante, confeccionado a medida por el diseñador Pierpaolo Piccioli durante sus primeros días en Balenciaga. Este atuendo, además de marcar tendencia desde el primer minuto, sella la impronta de Miranda como ícono indiscutible de la elegancia, gracias también a la participación activa de Streep en la selección de las prendas.

En total, Miranda luce 28 cambios de vestuario, entre los que destaca una chaqueta de borlas de Dries Van Noten que, según Rogers, es un eco simbólico de la chaqueta con cuentas y lentejuelas de la primera película, famosa por acompañar el monólogo sobre el azul cerúleo.

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Andy Sachs: el legado de Armani Privé, Chanel, Hearst, Rabanne y Gaultier

El diablo viste a la moda 2
Andy Sachs rinde homenaje a Giorgio Armani y Chanel con atuendos sofisticados y detalles de alta costura (20th Century Studios)

Otro momento clave lo protagoniza Andy Sachs, Anne Hathaway, en la última cena en Milán. Allí, el personaje viste un pantalón de terciopelo negro con tirantes a rayas y cuentas de la colección Otoño 2024 de Armani Privé, en homenaje al diseñador italiano Giorgio Armani, quien falleció durante el rodaje. Los chalecos, blazers, blusas y pantalones de tiro alto definen el estilo de Andy en la secuela, inspirado según Rogers en figuras como Annie Hall y Katherine Hepburn, reflejando una mezcla de sastrería masculina con guiños femeninos.

A lo largo del film, Andy realiza 47 cambios de vestuario, incluyendo un conjunto de top y falda de bouclé de Chanel, un vestido colorido de Gabriela Hearst y un vestido azul brillante de Paco Rabanne. La variedad de marcas y estilos refuerza su evolución como personaje, sin perder la conexión con la moda que aprendió en Runway.

Emily: audacia y sofisticación con Dior, Gaultier y Wiederhoeft

El diablo viste a la moda 2
Emily Blunt sorprende con su transformación, utilizando piezas de Dior, Jean-Paul Gaultier y Wiederhoeft (20th Century Studios)

La transformación más significativa la experimenta Emily, interpretada por Emily Blunt, quien abandona su puesto de asistente para convertirse en jefa en Dior. Su primera aparición en la oficina, recibiendo a Miranda, Andy y Nigel, la muestra con una blusa de Dior, pantalones de Jean-Paul Gaultier y un corsé de Wiederhoeft.

Este look, junto al overol de archivo de Jean-Paul Gaultier combinado con camiseta y bufanda de Dior, subraya la audacia del personaje. La actriz Emily Blunt destaca que Emily utiliza la ropa para llamar la atención y diferenciarse, mientras que Rogers confirma que era el personaje favorito del equipo de vestuario para experimentar con atuendos más arriesgados.

El estilo de Andy también se redefine en sus recorridos por Nueva York, donde adopta un look de periodista moderno con prendas de segunda mano y piezas actuales. Entre las más representativas se encuentra el chaleco y pantalón de archivo de Jean-Paul Gaultier, acompañado de un bolso bandolera de Coach, que se convierte en un elemento distintivo de su imagen. Andy, aunque sofisticada, conserva un aire práctico y versátil, reflejando el aprendizaje de su paso por el mundo editorial.

Nigel: originalidad masculina con Richard James, Turnbull &amp; Asser y Zegna

El diablo viste a la moda 2
Nigel apuesta por la originalidad masculina con trajes de Richard James y esmoquin a medida de Zegna (20th Century Studios)

Por su parte, Nigel (Stanley Tucci) aporta un toque de originalidad a través de la mezcla de estampas y texturas propias de la moda masculina. Uno de los conjuntos más destacados es el traje de tres piezas príncipe de Gales de Richard James de Savile Row, con camisa de Turnbull & Asser y corbata vintage, que luce durante la visita a Dior.

Además, el esmoquin hecho a medida por Zegna para la gala de Runway subraya la sofisticación y el carácter único del personaje. Tucci señala que Nigel tiene un estilo extravagante, pero siempre bajo control, con capas de texturas y estampados seleccionados con precisión.

La colaboración entre Molly Rogers, los actores y las casas de moda permitió construir un universo visualmente estimulante, donde cada prenda tiene una historia y una inspiración detrás, consolidando a la saga como referente indiscutible en la representación cinematográfica del mundo fashion.

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