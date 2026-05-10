Tendencias

Las camisas más excéntricas que imponen las celebridades: cómo se reinventa una prenda clásica

De la alfombra roja al street style, reaparecen en versiones audaces y combinaciones inesperadas. Anne Hathaway, Dakota Johnson, Nicole Kidman y otras figuras eligen modelos que marcan la agenda de la moda urbana

Guardar
Google icon
Camisas celebridades
Las elecciones de camisas vibrantes, rayadas y con cortes innovadores se imponen entre las celebridades

En las últimas temporadas, las camisas se consolidaron como el eje de las apuestas estilísticas de las principales celebridades en el mundo de la moda, que apuestan por diferentes estilismos y diseños originales.

Desde alfombras rojas hasta las calles más fotografiadas, diferentes figuras eligieron piezas que redefinieron el concepto de lo excéntrico y marcaron tendencia en la moda urbana.

PUBLICIDAD

La camisa, lejos de perder vigencia, se reinventa todos los años. Su versatilidad permite llevarla en capas, como prenda principal o como una pieza estructurada que suma carácter a cualquier conjunto. Esta capacidad de adaptarse a distintos estilos y ocasiones la mantiene como un elemento clave tanto en propuestas clásicas como en las más audaces del street style.

De roja a blanca con rayas negras

Las camisas elegidas por la pareja aportan un toque vibrante y moderno que se impone como símbolo de audacia en la moda urbana (REUTERS)
Las camisas elegidas por la pareja aportan un toque vibrante y moderno que se impone como símbolo de audacia en la moda urbana (REUTERS)

Durante una salida de pareja, Kylie Jenner eligió una camisa roja con líneas blancas verticales, cuello clásico y manga corta. El diseño, abotonado en toda su extensión, resaltó por el contraste cromático y la estructura tradicional reinterpretada desde una óptica contemporánea. La modelo y empresaria estadounidense sumó anteojos de sol oscuros, pero la prenda captó la atención por su color vibrante y la disposición gráfica de las líneas blancas, imponiéndose como elemento central del conjunto.

PUBLICIDAD

Timothée Chalamet optó por una camisa de algodón blanco con rayas negras, de corte relajado y mangas largas. La prenda, lejos de los modelos clásicos, presentaba un diseño suelto que aportaba comodidad y frescura. El actor la combinó con pantalones oscuros y sumó accesorios dorados en las muñecas, aunque la camisa sobresalió por su sencillez disruptiva y el contraste entre el blanco y las líneas negras.

Blanca semitransparente con lazo ancho

La camisa blanca semitransparente con lazo ancho de Dakota Johnson introduce elegancia y delicadeza, convirtiéndose en un referente de sofisticación sutil en las tendencias actuales (REUTERS/Stephane Mahe)
La camisa blanca semitransparente con lazo ancho de Dakota Johnson introduce elegancia y delicadeza, convirtiéndose en un referente de sofisticación sutil en las tendencias actuales (REUTERS/Stephane Mahe)

Dakota Johnson lució para el Festival de Cine de Cannes una camisa blanca semitransparente de manga corta, confeccionada en tejido ligero. El diseño incluyó un lazo ancho en el cuello y botones perlados, detalles que sumaron un aire sofisticado y pulcro. La actriz eligió complementar la camisa con un pantalón negro de talle alto, aunque la prenda superior fue la protagonista por su delicadeza y sutil transparencia, elementos que redefinieron la elegancia sin recurrir a ornamentos excesivos.

Oversize con detalles de marca

La camisa blanca oversize con detalles de marca, como la placa y el bordado “Chanel”, elegida por Nicole Kidman fusiona volumen, modernidad y exclusividad en un solo look (REUTERS/Benoit Tessier)
La camisa blanca oversize con detalles de marca, como la placa y el bordado “Chanel”, elegida por Nicole Kidman fusiona volumen, modernidad y exclusividad en un solo look (REUTERS/Benoit Tessier)

Nicole Kidman optó para un desfile de Chanel durante la Semana de la Moda de París por una camisa blanca oversize, elaborada en algodón estructurado. La icónica modelo se distinguió por la solapa amplia, puños gruesos y una placa rectangular en el frente. La elección de Kidman fusionó lo clásico con lo relajado, ya que la camisa oversize aportó volumen y modernidad.

Blanca de escote amplio y mangas remangadas

La camisa blanca de escote amplio y mangas remangadas de Anne Hathaway muestra cómo pequeños gestos estilísticos pueden transformar una prenda básica en un ícono de vanguardia (REUTERS/Mario Anzuoni)
La camisa blanca de escote amplio y mangas remangadas de Anne Hathaway muestra cómo pequeños gestos estilísticos pueden transformar una prenda básica en un ícono de vanguardia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anne Hathaway apostó para la Met Galade 2025 por una camisa blanca de algodón, de manga larga y escote amplio. El diseño se llevó parcialmente desabotonado y con las mangas remangadas, destacando la silueta y creando un efecto visual de elegancia relajada. La actriz combinó la prenda con una falda larga de textura metalizada en franjas negras y plateadas, pero la camisa sobresalió por su capacidad de aportar vanguardia a través de pequeños gestos estilísticos, como el remangado o el escote abierto.

Celeste y efecto monocromático

Kim Kardashian looks
La camisa celeste con rayas finas, combinada en un conjunto monocromático y estructurado, posiciona a Kim Kardashian como referente de la estética geométrica y pulida en la moda urbana (IG Kim Kardashian)

Kim Kardashian optó por una camisa celeste con finas rayas verticales, cuello ancho y abotonada hasta arriba. La prenda formó parte de un conjunto arquitectónico que incluyó un chaleco beige de corte estructurado, un saco a juego y pantalones amplios. Kardashian completó el estilismo con un maletín rígido del mismo tono, aunque la camisa destacó por su color suave y diseño meticuloso, pieza central de un look monocromático y geométrico.

Satinada y brillo con top brillante

La camisa blanca satinada de Bela Bajaria, acompañada de un top dorado con lentejuelas, suma luminosidad y sofisticación a la combinación de texturas y brillos que marcan su estilo (REUTERS/Mike Blake)
La camisa blanca satinada de Bela Bajaria, acompañada de un top dorado con lentejuelas, suma luminosidad y sofisticación a la combinación de texturas y brillos que marcan su estilo (REUTERS/Mike Blake)

Bela Bajaria lució para los Golden Globes 2026 una camisa blanca satinada de corte clásico, ligeramente abierta en el escote. La actriz llevó la camisa sobre un top dorado con lentejuelas y pedrería, generando un contraste de texturas y brillos. La combinación incluyó un collar de perlas y diamantes, pero la prenda satinada sumó un matiz de luminosidad y sofisticación que elevó el look.

Blanca con guiños formales

Las elecciones de la pareja realzan el perfil formal y sofisticado de la tendencia de camisas entre celebridades (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Las elecciones de la pareja realzan el perfil formal y sofisticado de la tendencia de camisas entre celebridades (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Matthew McConaughey eligió una camisa blanca de vestir, de algodón y cuello clásico, y la acompañó con una corbata verde de rayas diagonales. El actor añadió anteojos de sol de montura metálica, aunque la camisa fue el eje de su estilo sobrio. Camila Alves se sumó a la tendencia con otra camisa blanca estructurada, combinada con un sombrero marrón de ala ancha y cadenas doradas.

Temas Relacionados

CamisaModaCelebridadesAlfombra rojaStreet Style

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco de los expertos para maximizar cada centímetro en cuartos de lavado de tamaño reducido

Alternar entre muebles cerrados, soluciones abiertas y colores claros ayuda a mantener el orden y potenciar la sensación de amplitud en espacios limitados

El truco de los expertos para maximizar cada centímetro en cuartos de lavado de tamaño reducido

10 vinos patagónicos para descubrir: varietales y blends que reflejan la esencia del sur argentino

La región más austral del país ofrece propuestas únicas y originales. Una selección para explorar aromas, sabores y estilos inconfundibles

10 vinos patagónicos para descubrir: varietales y blends que reflejan la esencia del sur argentino

Cómo conseguir un dormitorio matrimonial de revista: ideas de expertos para crear espacios cálidos y sofisticados

Estilos, materiales y detalles únicos permiten diseñar ambientes personalizados que convierten estos espacios compartidos en el verdadero corazón del hogar

Cómo conseguir un dormitorio matrimonial de revista: ideas de expertos para crear espacios cálidos y sofisticados

¿Es verdad que los perros pueden oler el miedo en los humanos? La opinión de los expertos

El olfato canino es uno de los más desarrollados. Especialistas en comportamiento animal explican cómo funciona esta capacidad y cuáles son sus implicancias en la relación con las personas

¿Es verdad que los perros pueden oler el miedo en los humanos? La opinión de los expertos

Las 7 maravillas de América del Sur que se deben visitar al menos una vez en la vida: hay una argentina

La revista Condé Nast Traveler seleccionó distintos puntos del continente con parajes excepcionales donde la geografía, la cultura y la historia se unen y crean viajes llenos de asombro y descubrimiento

Las 7 maravillas de América del Sur que se deben visitar al menos una vez en la vida: hay una argentina

DEPORTES

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Dolor de cabeza para Scaloni: se lesionó uno de los titulares y encendió las alarmas en Argentina a un mes del Mundial

Las conversaciones de Verstappen sobre su futuro que mantienen en vilo a la F1: la sentencia de un piloto al que reemplazó Colapinto

La sorprendente frase sobre Guillermo Vilas de una leyenda del tenis: “El más grande de todos a pesar de tener cero talento”

Facundo Díaz Acosta sigue en alza: ganó su tercer título Challenger del año tras una gran remontada en Italia

TELESHOW

El contundente mensaje de Mauro Icardi a sus hijas tras el triunfo en Turquía: “Nuestro vínculo jamás estuvo en duda”

El contundente mensaje de Mauro Icardi a sus hijas tras el triunfo en Turquía: “Nuestro vínculo jamás estuvo en duda”

Flavia Palmiero contó la rotunda decisión estética que tomó a sus 59 años: “Siento que volví a ser yo”

La profunda tristeza de Raquel Mancini por la muerte de su madre: “No sé cómo voy a seguir sin vos”

Conmovedor momento en el programa de Coco Sily en la radio: un perro viejito se refugió en el estudio

La China Suárez mostró el especial regalo del Galatasaray por el día de la madre: ¿una indirecta para Wanda Nara?

INFOBAE AMÉRICA

Una exposición rememora la Londres de 1996, el año más alocado del Reino Unido

Una exposición rememora la Londres de 1996, el año más alocado del Reino Unido

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

Netanyahu advirtió que la guerra con Irán aún no terminó: “Todavía hay material nuclear que debe ser retirado”

El Nobel Mo Yan en la Feria del Libro: “La Inteligencia Artificial aún no puede sustituir el trabajo creativo de un escritor”

Zelensky anunció un inminente intercambio de prisioneros con Rusia y planteó su disposición a un encuentro con Putin