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River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Chacho Coudet se enfrentará al de Gustavo Álvarez en el Monumental desde las 19. Transmite ESPN Premium

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14:26 hsHoy

Posibles formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

14:25 hsHoy

A qué hora jugarán River-San Lorenzo:

El duelo se pondrá en marcha a las 19 y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino. La TV para seguir el partido será el canal ESPN Premium.

14:23 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los octavos de final del Torneo Apertura entre River Plate y San Lorenzo.

River-San Lorenzo
River Plate vs San Lorenzo

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