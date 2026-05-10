River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
A qué hora jugarán River-San Lorenzo:
El duelo se pondrá en marcha a las 19 y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino. La TV para seguir el partido será el canal ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los octavos de final del Torneo Apertura entre River Plate y San Lorenzo.