River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los octavos de final del Torneo Apertura entre River Plate y San Lorenzo .

El duelo se pondrá en marcha a las 19 y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino. La TV para seguir el partido será el canal ESPN Premium .

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