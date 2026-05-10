El outfit con el que Juana Viale desafió al frío este domingo y conquistó en su programa

Este domingo, Juana Viale apostó por un estilo vibrante y lleno de color para presidir su mesa (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale se volvió en los últimos años en una de las grandes referentes de la televisión argentina, y cada domingo al mediodía es el centro de todas las miradas en la pantalla de El Trece. Su conducción fresca y espontánea en Almorzando con Juana no solo atrapa por el carisma y la cercanía con los invitados, sino también por la originalidad y audacia de sus elecciones de moda. Juana no teme arriesgar, y cada emisión es una pasarela en la que refleja su personalidad a través de looks que van del glamour absoluto a la comodidad chic, siempre con un sello propio. Y en este otoño, con las temperaturas en baja, volvió a sorprender con un conjunto vibrante y lleno de color.

Fiel a su costumbre de interactuar con el público y sumar humor desde el primer minuto, Juana abrió el programa con su clásico saludo: “Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en sus casas? Otro domingo más acá junto a ustedes. Re congelada. Muerta de frío, está fresquito, fresquito, se viene, eh, ya está, ya llegó para quedarse, ya no se va”. Entre risas, la nieta de Mirtha Legrand repasó el clima de la semana, bromeó sobre la humedad y el fútbol, y hasta se animó a mencionar la cuenta regresiva para el Mundial: “Nada, vamos a fingir demencia sobre el fútbol, particularmente con Boca, y vamos a decir que faltan, ¿cuántos días faltan para el mundial? Por ahí, en los treinta... Ya está llegando. El mundial más largo de la historia va a ser. Mes y medio, algo así”.

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Pero el momento más esperado llegó cuando Juana habló de su look: “Yo tengo un lookete divino, cómodo, una camisa y pantalón de seda con una estampa exclusiva. Me encanta porque es livianita y abrigadita. Todo un total look divino, fantástico para comer, para salir, para meterse en la cama a ver una serie entera todo el finde, sin perderse de vista este programa, por supuesto”. La conductora no dejó pasar la oportunidad de mencionar a su equipo de belleza: “Y me peinó Juan Fojo, qué me hizo hoy. Parece que no me hizo nada, pero sí, planchita hicimos. Planchita y spray. Está buenísimo. Me puedo tocar la cabeza y nadie está detrás de cámara muriéndose porque me toco el pelo. Y me maquilló Chris Seúlveda, que me hizo todo un delineado muy hermosísimo en composté con todo este lookete que tengo”.

La conductora Juana Viale se consagra como referente de moda y carisma en la televisión argentina, celebrando su estilo único y los dos premios Martín Fierro que recibió, incluyendo el de Oro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta por la moda no es casual ni reciente. El domingo anterior, Juana había apostado por un diseño exclusivo de su gran referente y amigo, Gino Bogani, elaborado especialmente para los premios Martín Fierro de la Moda. Esa noche, Juana no solo fue premiada por su estilo, sino que se llevó el codiciado Martín Fierro de Oro y además la estauilla por al Mejor Estilo en Conducción Femenina. Emocionada, lo celebró en vivo: “Hola, ¿cómo están ustedes en sus casas? Feliz domingo. Qué lindo que se siente, ¿no? Acá están los muchachos. Los dos Martín se están acoplando, me parece. Los dos Martín Fierro que me gané. Soy muy feliz. Me gané el Martín Fierro al mejor look, mejor vestida, mejor lookeada de programa de fin de semana y me gané el de oro, así que estoy muy feliz”.

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Lejos de guardar el vestido para siempre, la conductora decidió volver a lucirlo en el programa, compartiendo su alegría y la historia detrás de cada detalle con su audiencia. “Gracias por todos los que hablaron bien y por todos los que hablaron mal porque hacen que hoy estemos luciendo mi vestido que usé en el Martín Fierro, por supuesto, de la moda, que fue una fiesta a la moda. La verdad que fue increíble, maravilloso, todos los diseñadores que se presentaron, todas las ternas. Una delicia de fiesta fue”.

Juana Viale apostó por un colorido conjunto para hacerle frente a las bajas temperaturas en su programa (StoryLab)

Con su estilo relajado, Juana reveló los secretos del diseño que la acompañó en la gala: “Y les cuento que mi vestido es un vestido línea realizado en charmeuse de seda natural. ¿Y qué color ven? Esa, bueno, color celadón, mar Caribe. En sus casas, ¿de qué color lo vieron? Hay mucha variedad porque depende el ojo. Como ojo crítico, hay ojo de paleta de colores. Y las luces y el viento, todo”.

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En tiempos donde la televisión busca renovarse, Juana demuestra que la elegancia y la frescura pueden convivir en la pantalla y que, con carisma y autenticidad, cada emisión puede convertirse en un pequeño evento. Así, mientras los premios y los looks se acumulan, la conductora sigue apostando por la cercanía con la audiencia y la alegría de compartir, domingo a domingo, un espacio de encuentro, charla y moda.