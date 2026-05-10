El truco de los expertos para maximizar cada centímetro en cuartos de lavado de tamaño reducido

Este lavadero moderno combina funcionalidad con un estilo acogedor, presentando paredes de tablones, estantes de madera y electrodomésticos eficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cuarto de lavado pequeño puede transformarse en un espacio eficiente y con estilo si se aprovechan correctamente sus dimensiones, según expertos de AD Latinoamérica.

Para que un cuarto de lavado pequeño sea práctico y estético, se recomienda optar por una disposición lineal o en columna. Ubicar la lavadora y secadora una sobre otra.

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Si solo se dispone de lavadora, aprovechar el área superior con estanterías o un gabinete cerrado. Es esencial dejar suficiente espacio libre para abrir puertas y moverse con comodidad, garantizando así un entorno funcional.

La distribución óptima permite colocar cada elemento en su sitio y mantener el área organizada. El medio citado enfatiza que una planeación cuidadosa maximiza el potencial de los espacios más reducidos.

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Soluciones de almacenamiento vertical aprovechan la altura y optimizan el espacio en cuartos de lavado pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mobiliario compacto y almacenamiento funcional

La selección de muebles juega un papel clave. Los gabinetes verticales permiten aprovechar la altura, mientras que las cestas extraíbles facilitan separar la ropa de manera ordenada.

Una encimera, aunque sea pequeña, es útil para doblar prendas o clasificar la ropa; las repisas abiertas ayudan a dar ligereza visual pero requieren mantener todo en orden, ya que el desorden se nota mucho más en espacios pequeños.

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Gabinetes cerrados, repisas y encimeras resultan indispensables para almacenar detergentes, suavizantes y artículos de limpieza, preservando así la limpieza visual.

Asimismo, alternar entre muebles cerrados y soluciones abiertas ayuda a equilibrar funcionalidad y estética.

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Una encimera compacta resulta ideal para doblar ropa o clasificar prendas en espacios reducidos (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra estrategia valorada por publicaciones especializadas es incorporar sistemas de almacenamiento vertical mediante estantes flotantes y ganchos en las paredes.

Esta solución permite dejar el suelo despejado y aprovechar cada centímetro disponible. Además, el uso de mesas plegables o superficies abatibles facilita disponer de un área temporal para doblar ropa y se repliega fácilmente cuando no se necesita, optimizando el espacio sin sacrificar funcionalidad.

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Iluminación y sensación de amplitud en cuartos de lavado pequeños

La iluminación impacta en la practicidad y la atmósfera del cuarto de lavado. El medio recomienda emplear una luz blanca y uniforme que facilite las tareas diarias.

Si hay ventanas, se debe aprovechar al máximo la luz natural; en caso contrario, optar por luces LED en el techo o debajo de las repisas genera un ambiente más amplio y agradable.

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La iluminación blanca y uniforme mejora la funcionalidad y la sensación de amplitud en el área de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de colores claros como blanco, beige o gris suave potencia la luminosidad, ya que reflejan la luz y amplifican la sensación de espacio. Los detalles en madera clara o en tonos pastel añaden personalidad sin perder frescura, mientras que los contrastes sutiles, como blanco con negro o gris, aportan un toque moderno.

Detalles estéticos y ubicación estratégica

Integrar plantas resistentes a la humedad, como potus o helechos, contribuye a un ambiente agradable y equilibrado. AD Latinoamérica señala que estas plantas aportan frescura y mejoran la energía según el feng shui, sobre todo si se colocan en repisas o esquinas bien distribuidas.

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Respecto a la ubicación estratégica, lo ideal es disponer el cuarto de lavado cerca de baños o recámaras para facilitar el acceso, aunque también puede adaptarse a pasillos, cocinas o incluso integrarse en un clóset con puertas corredizas.

Adaptar la distribución del cuarto de lavado según el entorno asegura comodidad y funcionalidad en la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un espacio mínimo de 1,5 metros por lado permite instalar una lavadora y asegura libertad de movimientos. Si el área es menor, las soluciones verticales y muebles plegables son especialmente recomendados.

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Pensar en cada detalle y adaptar el diseño a las dimensiones disponibles permite que el cuarto de lavado pequeño se integre armónicamente al resto de la vivienda y facilite el uso cotidiano.

Un cuarto de lavado compacto y bien pensado puede simplificar las rutinas domésticas, sumando orden y comodidad a toda la casa. Según AD Latinoamérica, la combinación correcta de funcionalidad y estética garantiza que estos espacios sean tan útiles y agradables como cualquier otro ambiente del hogar.