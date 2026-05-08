Receta de mousse de chocolate proteico, rápida y fácil

Un clásico renovado gana terreno entre quienes buscan cuidarse sin resignar sabor. Su textura liviana y la practicidad para tenerlo listo en minutos lo vuelven una opción tentadora para cualquier momento del día

Mousse de chocolate proteico en vaso de vidrio con nata, frambuesas y menta. Sobre encimera blanca, con cacao y chocolate en barra de fondo.
La mousse de chocolate proteico se destaca por su textura esponjosa y cremosa, lograda sin huevos ni crema tradicional, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan reducir calorías y sumar proteínas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mousse de chocolate proteico es ese postre que convence incluso a quienes desconfían de lo saludable: textura ultra cremosa, sabor intenso a cacao y ese plus de saciedad que invita a disfrutarlo sin culpa. Ideal para quienes buscan algo dulce, rico y alto en proteínas, pero no quieren perder tiempo ni ensuciar demasiados utensilios.

Esta versión exprés se volvió tendencia en desayunos, meriendas o como postre post-entrenamiento. Se prepara en minutos y es apta tanto para quienes entrenan como para los que simplemente desean mimarse con algo distinto y liviano. En Argentina, se encuentra cada vez más en menús fit o como receta viral en redes.

Receta de mousse de chocolate proteico

El mousse de chocolate proteico es una crema aireada a base de yogur griego, proteína en polvo sabor chocolate y endulzante, decorada con frutas frescas. No lleva cocción ni huevos, y se arma en un solo bowl: rápido, fácil y con ingredientes accesibles.

Tiempo de preparación

Total: 5 minutos Desglose:

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 0 minutos (no requiere)

Ingredientes

  • 1/2 taza de yogur griego natural
  • 1 medida de proteína en polvo sabor chocolate (aprox. 30 gr)
  • 1 sobre de stevia o endulzante a gusto
  • 3 frutillas frescas
Mano sostiene cuchara con mousse de chocolate espumoso sobre un vaso. Alrededor, proteína en polvo, huevos, cacao en tazón y tabletas de chocolate sobre mesa de madera.
Presentada en copas individuales, la mousse de chocolate proteico puede decorarse con frutas frescas como frutillas o rodajas de banana, aportando color y un contraste de sabores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de chocolate proteico, paso a paso

  1. Colocar el yogur griego en un bowl chico.
  2. Agregar la proteína en polvo sabor chocolate y el endulzante.
  3. Mezclar bien con cuchara o batidor hasta que no queden grumos y la textura sea cremosa.
  4. Servir en un vaso o compotera.
  5. Decorar con las frutillas cortadas en láminas.
  6. Llevar a la heladera si se prefiere bien frío antes de consumir. Consejo técnico: Usar yogur griego bien frío para lograr mayor cuerpo y frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 porción generosa (o 2 chicas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Proteínas: 27 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

