Receta de mousse de chocolate proteico, rápida y fácil

La mousse de chocolate proteico es ese postre que convence incluso a quienes desconfían de lo saludable: textura ultra cremosa, sabor intenso a cacao y ese plus de saciedad que invita a disfrutarlo sin culpa. Ideal para quienes buscan algo dulce, rico y alto en proteínas, pero no quieren perder tiempo ni ensuciar demasiados utensilios.
Esta versión exprés se volvió tendencia en desayunos, meriendas o como postre post-entrenamiento. Se prepara en minutos y es apta tanto para quienes entrenan como para los que simplemente desean mimarse con algo distinto y liviano. En Argentina, se encuentra cada vez más en menús fit o como receta viral en redes.
Receta de mousse de chocolate proteico
El mousse de chocolate proteico es una crema aireada a base de yogur griego, proteína en polvo sabor chocolate y endulzante, decorada con frutas frescas. No lleva cocción ni huevos, y se arma en un solo bowl: rápido, fácil y con ingredientes accesibles.
Tiempo de preparación
Total: 5 minutos Desglose:
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 0 minutos (no requiere)
Ingredientes
- 1/2 taza de yogur griego natural
- 1 medida de proteína en polvo sabor chocolate (aprox. 30 gr)
- 1 sobre de stevia o endulzante a gusto
- 3 frutillas frescas
Cómo hacer mousse de chocolate proteico, paso a paso
- Colocar el yogur griego en un bowl chico.
- Agregar la proteína en polvo sabor chocolate y el endulzante.
- Mezclar bien con cuchara o batidor hasta que no queden grumos y la textura sea cremosa.
- Servir en un vaso o compotera.
- Decorar con las frutillas cortadas en láminas.
- Llevar a la heladera si se prefiere bien frío antes de consumir. Consejo técnico: Usar yogur griego bien frío para lograr mayor cuerpo y frescura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 1 porción generosa (o 2 chicas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 170
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 7 gr
- Proteínas: 27 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
