Mundo

La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada de urgencia a un hospital de Teherán: “Su vida pende de un hilo”

La activista iraní recibió una suspensión temporal de su condena por motivos médicos, tras varios días internada por complicaciones cardíacas

Guardar
Google icon
Narges Mohammadi fue trasladada de emergencia a un hospital de Teherán: “Su vida pende de un hilo”
Narges Mohammadi fue trasladada de emergencia a un hospital de Teherán: “Su vida pende de un hilo”

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada este domingo a un hospital de Teherán luego de que el régimen le concedieran una suspensión temporal de su condena por motivos médicos, tras varios días internada por complicaciones cardíacas.

La activista, una de las voces más reconocidas contra los ayatollahs, permanecía hospitalizada desde comienzos de mayo y su entorno advirtió que su vida corre peligro.

PUBLICIDAD

La Fundación Narges informó que la defensora de derechos humanos fue derivada en ambulancia al hospital Pars de Teherán para quedar bajo supervisión de su propio equipo médico. La organización indicó que la medida fue autorizada mediante una fuerte fianza y aclaró que la suspensión de la pena es provisoria.

Narges Mohammadi fue trasladada para recibir atención especializada fuera de prisión”, señaló la fundación en un comunicado difundido este domingo. La organización insistió además en que la activista no debe regresar a la cárcel debido al deterioro físico que sufrió durante sus años de detención.

PUBLICIDAD

Su esposo, el periodista y ex preso político Taghi Rahmani, afirmó que la situación médica de Mohammadi es extremadamente delicada.

La activista iraní y premio Nobel de la Paz recibió una suspensión temporal de su condena por motivos médicos, tras varios días internada por complicaciones cardíacas (Nooshin Jafari/Fundación Narges Mohammadi vía AP)
La activista iraní y premio Nobel de la Paz recibió una suspensión temporal de su condena por motivos médicos, tras varios días internada por complicaciones cardíacas (Nooshin Jafari/Fundación Narges Mohammadi vía AP)

La vida de Narges pende de un hilo”, sostuvo. También denunció que “un traslado temporal no es suficiente” y reclamó el levantamiento definitivo de las condenas impuestas por las autoridades iraníes.

Mohammadi, de 54 años, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 por su trabajo en defensa de los derechos humanos y de las mujeres en Irán. Desde hace años denuncia la represión estatal, las restricciones a las libertades civiles y las condiciones dentro de las cárceles iraníes.

La activista pasó gran parte de las últimas dos décadas detenida o bajo procesos judiciales. Fue condenada en distintas causas vinculadas a acusaciones de “propaganda contra el Estado” y “conspiración contra la seguridad nacional”, cargos frecuentemente utilizados por Teherán contra opositores, periodistas y militantes.

Según informó su entorno, Mohammadi sufrió recientemente dolores severos en el pecho, espalda y brazos, además de episodios de presión arterial inestable y un marcado deterioro físico. La fundación explicó que la activista fue hospitalizada el 1 de mayo luego de perder el conocimiento y atravesar una crisis cardíaca grave mientras permanecía detenida en la prisión de Zanjan.

El abogado de la Nobel, Mostafa Nili, confirmó que la decisión judicial fue adoptada después de una evaluación médica oficial.

Mohammadi sufrió recientemente dolores severos en el pecho, espalda y brazos, además de episodios de presión arterial inestable y un marcado deterioro físico
Mohammadi sufrió recientemente dolores severos en el pecho, espalda y brazos, además de episodios de presión arterial inestable y un marcado deterioro físico

La orden fue emitida tras el informe de Medicina Legal que determinó que necesita tratamiento especializado fuera de prisión y bajo supervisión de sus propios médicos”, explicó.

Mohammadi ya había enfrentado problemas de salud en años anteriores. Durante su encarcelamiento sufrió múltiples episodios cardíacos y en 2022 debió ser sometida a una cirugía de urgencia. Organizaciones internacionales de derechos humanos vienen denunciando desde hace tiempo las condiciones sanitarias en las cárceles iraníes y las dificultades de los presos políticos para acceder a atención médica adecuada.

La situación generó nuevas reacciones internacionales. La organización Nobel Women’s Initiative, integrada por mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, pidió la liberación inmediata de Mohammadi y reclamó acceso permanente a tratamiento médico independiente.

“La suspensión temporal de la condena no alcanza”, sostuvo la fundación que lleva el nombre de la activista. “Ninguna defensora de los derechos humanos debería estar encarcelada por su trabajo pacífico”, añadió el comunicado.

El caso de Mohammadi volvió a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en Irán y sobre las denuncias de persecución contra activistas, periodistas y referentes opositores.

Su estado de salud también reactivó los pedidos de organismos internacionales para que Teherán garantice atención médica adecuada y revise las condenas contra quienes enfrentan cargos por actividades vinculadas a la defensa de derechos civiles y políticos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Narges MohammadiIránPremio Nobel de la PazHospital ParsFundación NargesDerechos HumanosTaghi RahmaniÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El país africano que pasa desapercibido y se alza como un destino “de moda” para los viajeros

Emerge como favorito entre exploradores gracias a sus paisajes diversos, cultura vibrante y facilidades de acceso, cautivando a quienes buscan experiencias genuinas lejos de las rutas tradicionales

El país africano que pasa desapercibido y se alza como un destino “de moda” para los viajeros

Macron descartó enviar fuerzas militares a Ormuz pero advirtió que Francia está preparada ante una escalada con Irán

El presidente francés aseguró que París y Londres trabajan en una misión internacional para restablecer la navegación en la estratégica vía marítima y rechazó cualquier bloqueo o cobro de peajes en la zona

Macron descartó enviar fuerzas militares a Ormuz pero advirtió que Francia está preparada ante una escalada con Irán

Irán amenazó con una respuesta “inmediata” si buques europeos son desplegados en Ormuz en apoyo a EEUU

Teherán advierte a Londres y París contra cualquier despliegue que acompañe las acciones estadounidenses en el estrecho, mientras el destructor británico HMS Dragon ya navega hacia Medio Oriente

Irán amenazó con una respuesta “inmediata” si buques europeos son desplegados en Ormuz en apoyo a EEUU

Pakistán advirtió a India que sufrirá consecuencias “extremadamente dolorosas” si realiza nuevos ataques

La máxima autoridad militar de Islamabad manifestó preocupación ante posibles incidentes fronterizos y recordó las tensiones vividas durante el breve enfrentamiento de 2025, subrayando la disposición de sus fuerzas para responder a futuros desafíos

Pakistán advirtió a India que sufrirá consecuencias “extremadamente dolorosas” si realiza nuevos ataques

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”

En medio de las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, el mandatario republicano acusó al régimen persa de haber “jugado” con Washington durante casi cinco décadas y aseguró que esa situación “se terminó”

Trump advirtió que Irán “no se reirá más” de Estados Unidos: “Durante 47 años nos han tomado el pelo”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: el primer ministro de Francia anuncia que uno de los cinco franceses repatriados presenta “síntomas” al llegar a París

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: el primer ministro de Francia anuncia que uno de los cinco franceses repatriados presenta “síntomas” al llegar a París

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

Leonardo Padura: “Cada vez que empiezo a escribir una novela, leo Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa”

Un hueso fósil reveló que los humanos de la era de hielo tallaban piedras con una técnica inesperada

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Afluencia de visitantes aumenta en cementerios por conmemoración del Día de las Madres en El Salvador

Afluencia de visitantes aumenta en cementerios por conmemoración del Día de las Madres en El Salvador

Un recorrido visual por Panchimalco: flores y palmas iluminan una tradición centenaria en El Salvador

Bolivia desmanteló un búnker en Santa Cruz vinculado al narco uruguayo Sebastián Marset: hay cuatro detenidos

Un hueso fósil reveló que los humanos de la era de hielo tallaban piedras con una técnica inesperada

El país africano que pasa desapercibido y se alza como un destino “de moda” para los viajeros

ENTRETENIMIENTO

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

El fenómeno de los embarazos secretos en celebridades de Hollywood: desde Paris Hilton hasta Kylie Jenner y Naomi Campbell

“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película

Sharon Osbourne confiesa que ayudó a juntar a Freddie Mercury con el mánager que impulsó a Queen