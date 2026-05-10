La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada de urgencia a un hospital de Teherán: “Su vida pende de un hilo”

Narges Mohammadi fue trasladada de emergencia a un hospital de Teherán: “Su vida pende de un hilo”

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada este domingo a un hospital de Teherán luego de que el régimen le concedieran una suspensión temporal de su condena por motivos médicos, tras varios días internada por complicaciones cardíacas.

La activista, una de las voces más reconocidas contra los ayatollahs, permanecía hospitalizada desde comienzos de mayo y su entorno advirtió que su vida corre peligro.

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La Fundación Narges informó que la defensora de derechos humanos fue derivada en ambulancia al hospital Pars de Teherán para quedar bajo supervisión de su propio equipo médico. La organización indicó que la medida fue autorizada mediante una fuerte fianza y aclaró que la suspensión de la pena es provisoria.

“Narges Mohammadi fue trasladada para recibir atención especializada fuera de prisión”, señaló la fundación en un comunicado difundido este domingo. La organización insistió además en que la activista no debe regresar a la cárcel debido al deterioro físico que sufrió durante sus años de detención.

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Su esposo, el periodista y ex preso político Taghi Rahmani, afirmó que la situación médica de Mohammadi es extremadamente delicada.

La activista iraní y premio Nobel de la Paz recibió una suspensión temporal de su condena por motivos médicos, tras varios días internada por complicaciones cardíacas (Nooshin Jafari/Fundación Narges Mohammadi vía AP)

“La vida de Narges pende de un hilo”, sostuvo. También denunció que “un traslado temporal no es suficiente” y reclamó el levantamiento definitivo de las condenas impuestas por las autoridades iraníes.

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Mohammadi, de 54 años, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 por su trabajo en defensa de los derechos humanos y de las mujeres en Irán. Desde hace años denuncia la represión estatal, las restricciones a las libertades civiles y las condiciones dentro de las cárceles iraníes.

La activista pasó gran parte de las últimas dos décadas detenida o bajo procesos judiciales. Fue condenada en distintas causas vinculadas a acusaciones de “propaganda contra el Estado” y “conspiración contra la seguridad nacional”, cargos frecuentemente utilizados por Teherán contra opositores, periodistas y militantes.

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Según informó su entorno, Mohammadi sufrió recientemente dolores severos en el pecho, espalda y brazos, además de episodios de presión arterial inestable y un marcado deterioro físico. La fundación explicó que la activista fue hospitalizada el 1 de mayo luego de perder el conocimiento y atravesar una crisis cardíaca grave mientras permanecía detenida en la prisión de Zanjan.

El abogado de la Nobel, Mostafa Nili, confirmó que la decisión judicial fue adoptada después de una evaluación médica oficial.

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Mohammadi sufrió recientemente dolores severos en el pecho, espalda y brazos, además de episodios de presión arterial inestable y un marcado deterioro físico

“La orden fue emitida tras el informe de Medicina Legal que determinó que necesita tratamiento especializado fuera de prisión y bajo supervisión de sus propios médicos”, explicó.

Mohammadi ya había enfrentado problemas de salud en años anteriores. Durante su encarcelamiento sufrió múltiples episodios cardíacos y en 2022 debió ser sometida a una cirugía de urgencia. Organizaciones internacionales de derechos humanos vienen denunciando desde hace tiempo las condiciones sanitarias en las cárceles iraníes y las dificultades de los presos políticos para acceder a atención médica adecuada.

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La situación generó nuevas reacciones internacionales. La organización Nobel Women’s Initiative, integrada por mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, pidió la liberación inmediata de Mohammadi y reclamó acceso permanente a tratamiento médico independiente.

“La suspensión temporal de la condena no alcanza”, sostuvo la fundación que lleva el nombre de la activista. “Ninguna defensora de los derechos humanos debería estar encarcelada por su trabajo pacífico”, añadió el comunicado.

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El caso de Mohammadi volvió a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en Irán y sobre las denuncias de persecución contra activistas, periodistas y referentes opositores.

Su estado de salud también reactivó los pedidos de organismos internacionales para que Teherán garantice atención médica adecuada y revise las condenas contra quienes enfrentan cargos por actividades vinculadas a la defensa de derechos civiles y políticos.

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(Con información de EFE)