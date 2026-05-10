Afluencia de visitantes aumenta en cementerios por conmemoración del Día de las Madres en El Salvador

Miles de familias honran a las madres fallecidas en los cementerios municipales de San Salvador Centro. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Desde temprano, decenas de personas comenzaron a llegar a cementerios como La Bermeja, en San Salvador Centro, para conmemorar a sus madres fallecidas. Muchos acudieron con flores y recuerdos, ocupando los pasillos entre lápidas y nichos, en una tradición que mantiene vivo el homenaje año tras año. Aunque ellas ya no están físicamente, el recuerdo permanece presente en la memoria de sus hijos y familiares.

Para esta celebración, la Administración General de Cementerios estima que cerca de 50 mil personas pasarán por los diferentes cementerios municipales del municipio durante el fin de semana. Solo el sábado, según registros oficiales, ingresaron unas cinco mil personas a los camposantos, lo que anticipa una alta concurrencia para el resto de la jornada.

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La Administración General de Cementerios estima la visita de cerca de 50 mil personas en el fin de semana del Día de las Madres. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Con la llegada masiva de visitantes, la administración dispuso la presencia de agentes de seguridad tanto en los accesos como en el interior de los cementerios. Esta medida busca resguardar a quienes se acercan a recordar a sus seres queridos y garantizar que las actividades de conmemoración se realicen en un ambiente ordenado y seguro.

El director Reynaldo Pérez explicó, en entrevista con YSKL, que se han coordinado distintas áreas municipales para asegurar limpieza, orden y seguridad durante toda la jornada. El operativo incluye personal de apoyo en todos los recintos, con el objetivo de atender cualquier situación que pueda surgir y ofrecer un espacio adecuado para las familias.

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La atención a los visitantes también contempla la presencia de equipos de promoción para la salud, encargados de brindar atención médica primaria a quienes lo requieran. En paralelo, se habilitaron áreas de entretenimiento infantil dentro de los cementerios, para que los niños puedan estar en espacios recreativos mientras los adultos realizan sus homenajes y visitas.

La Secretaría de Cultura Municipal aporta al ambiente con la organización de música ambiente en distintos puntos de los cementerios. La intención es que quienes llegan encuentren un entorno más cálido y propicio para la memoria y el reencuentro familiar en una fecha tan especial.

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La Secretaría de Cultura Municipal organiza música ambiente en los cementerios para crear un entorno cálido y propicio para la memoria familiar. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Pérez destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para responder a la demanda que genera el Día de las Madres, una de las fechas de mayor flujo de personas en los cementerios municipales. El esfuerzo conjunto permite reforzar la atención, la limpieza y la seguridad para todos los asistentes.

En cuanto a la movilidad, el CAM (Cuerpo de Agentes Municipales) está a cargo de organizar el estacionamiento externo y la circulación de vehículos en las zonas aledañas. Se habilitaron áreas exclusivas para autos, con el fin de evitar congestionamientos y garantizar el acceso tanto de peatones como de los servicios de emergencia.

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Las autoridades refuerzan la seguridad en todos los accesos y el interior de los cementerios para garantizar un ambiente seguro. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Los camposantos ofrecen atención médica primaria a los visitantes mediante equipos de promoción para la salud dentro de los recintos. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Decenas de personas llegan a enflorar al cementerio del distrito de Ciudad Delgado. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Actualmente, la Administración General de Cementerios es responsable de 18 cementerios municipales en San Salvador Centro. Todos abrieron sus puertas desde las 7:00 am y permanecerán disponibles hasta las 5:00 pm, permitiendo así que miles de familias puedan acercarse a rendir homenaje.

En los días previos al Día de las Madres, la comuna realizó mantenimiento integral en los cementerios. Estas labores incluyeron limpieza general, podas y fumigaciones en todos los recintos, con el objetivo de que los espacios estén en condiciones dignas, higiénicas y seguras para recibir a la cantidad de personas esperada este fin de semana.

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