La indignación de Ivana Figueiras por una estafa digital: “No voy a parar hasta saber quién está detrás”

La diseñadora advirtió en redes que están invitando a chicas a su local en su nombre (Instagram)

Ivana Figueiras volvió a convertirse en noticia, pero esta vez no por una campaña de moda ni una colaboración con figuras del espectáculo, sino por un episodio que la indignó y la llevó a alzar la voz en redes sociales. La modelo y empresaria denunció una estafa digital que utiliza su nombre para engañar a potenciales víctimas.

A través de sus historias de Instagram, Ivana mostró su enojo, relató el mecanismo de la estafa y aseguró que ya inició acciones legales, en una advertencia que rápidamente se viralizó y generó repercusión en el ciclo SQP, vinculado al programa de Yanina Latorre en América. “Hola, me contactaron por WhatsApp en tu nombre, sé que no es real y no sé cuál sea la intención pero doy aviso porque creo que quizás si lo hacen adolescentes pueda ser peligroso. Tengo capturas de pantalla de los mensajes donde me invitan a ir al local con amigas para probarme lo que quiera y llevármelo gratis”, relataba un usuario anónimo a la empresaria.

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Al compartirlo en sus historias, Ivana sumó una reflexión contundente: “Yo me pregunto de verdad: ¿qué persona en la faz de la tierra puede llegar a estar tan pero taaaaaan al pe... para mandar esto a diario todos los días hace años? ¿De verdad tu vida puede llegar a ser tan infeliz? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Además invitándolas al local... posta no dejo de sorprenderme lo mal que pueden llegar a estar algunas personas”.

Figueiras expresó su enojo ante la estafa que intentaban llevar adelante a su nombre (Instagram)

La empresaria aclaró que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones. En su descargo, sumó: “Tengo los mejores abogados trabajando en esto y no voy a parar hasta saber quién está atrás”.

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Figueiras se muestra firme y decidida frente a situaciones que afectan su imagen y su trabajo. En abril pasado, la empresaria ya había expresado públicamente su enojo y tristeza al recordar el vendaval de mensajes negativos que recibió tras elegir a la China Suárez como protagonista de una campaña para su negocio de lencería. “Al otro día estaba todo el país hablando de mi marca”, confesó en una entrevista en el ciclo de streaming Emprendedores Argentinos, donde repasó la repercusión y el nivel de hate que recibió apenas se publicaron las fotos. La producción, realizada en el Hotel Savoy, desató una ola de comentarios violentos y hasta amenazas que terminaron afectando a su familia. “Yo entraba a la página del Hotel Savoy, donde hicimos la producción, y no sabés la cantidad de cosas que ponía la gente. Yo decía: qué loco, ¿no? Una persona que tenga el tiempo para entrar... Archivé las fotos de mis hijas de mi Instagram porque les ponían cosas”.

La elección de la China no fue casual ni improvisada. “Nosotras ya habíamos trabajado con ella, fluyó todo muy bien, o sea, fue todo muy profesional. Obviamente sabíamos lo que iba a suceder. Fue lo que sucedió. Creo que no me lo esperaba tanto”, reconoció Ivana, admitiendo que la magnitud del hate la sorprendió. “Te da miedo la sociedad, el nivel de odio, te juro, te da miedo”.

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Ivana Figueiras reconoció el impacto inesperado de la campaña de lencería con la China Suárez, que generó masividad en redes sociales (Video: Instagram)

En medio de la polémica, Ivana y la China tomaron la decisión de publicar el material fotográfico únicamente en sus cuentas personales de Instagram y desactivar la opción de comentarios, buscando así reducir la polémica y limitar las agresiones directas. “Lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, remarcó Ivana en otra entrevista, esta vez en A la Tarde (América TV). Figueiras defendió su decisión de apostar por una figura reconocida y recalcó la importancia de la visibilidad en el mundo de la moda y los negocios: “Ya hice fotos con ella hace tres temporadas, trabajamos súper bien y la volvimos a elegir. Me parece que hoy hay que tener visibilidad, tampoco haciendo cualquier cosa. Una modelo, actriz reconocida. Es ridículo trasladarlo a la reputación de una marca”.

Ahora, enfrentada a un nuevo problema vinculado a su imagen y al uso indebido de su nombre, Ivana se muestra decidida a no quedarse de brazos cruzados. Su descargo en redes fue claro, y la promesa de avanzar legalmente apunta a desalentar a quienes creen que el anonimato digital los protege de las consecuencias.

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