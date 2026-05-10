9 frases de Pablo Aimar: de la chance de dirigir a un club a la “condena” de repetir el título en el Mundial con Argentina

El Payasito no descartó la chance de dirigir a un equipo

Pablo Aimar brindó una extensa entrevista con Sergio Goycochea en la que reveló detalles de su futuro profesional y recordó momentos felices y tragos amargos con la selección argentina. A poco del inicio del Mundial 2026, el ayudante de Lionel Scaloni habló sobre la “condena” que significa tratar de repetir la gesta de Qatar 2022.

Al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir a un equipo que no sea una selección, el Payasito sorprendió al confesar que es algo que tiene en consideración, aunque lo maneja con cierta cautela. “No es algo que yo descarte, pero, ¿viste cuando dicen: ‘Pensar mucho para adelante genera ansiedad’? Tuve una madre que crió tres hijos no ansiosos con una sola frase: ‘Todo llega’“, indicó en diálogo con D Sports.

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“Es un gran paso. Estoy acá, en un lugar que me encanta. Vengo de estar con la Sub 17 y la Sub 15 y estamos en vísperas de algo maravilloso otra vez. Entonces, ¿qué pasará después? Veremos", agregó el ex jugador surgido de las inferiores de River Plate.

"Te condena a querer repetirlo", expresó.

Al recordar las sensaciones que obtuvo al salir campeón del Mundo con la Albiceleste en Qatar 2022, Aimar sostuvo: “Lo que me pasó a mí es que te condena a querer repetir esa sensación. No solo de ganar, que es increíble, sino de ser de uno de esos (jugadores que influyen en la gente)”.

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Además, extendió su explicación a la época en la que fue jugador: “Lo que me pasó a mí fue eso. Y el día que llegamos, que después nos fue mal. Pero cuando dan la lista del Mundial de Japón, que era mi primero de mayores. Dije: ‘Finalmente, voy a ser uno de esos’”.

Una de las preguntas que Goycochea le hizo fue la de cuándo se dio cuenta que ese equipo podía ser campeón del mundo y Aimar respondió: “Cuando no se caían con situaciones tan extremas, tan difíciles de sobreponerse. Cuando vas ganando por más de un gol y el otro equipo te empata, es difícil sobreponerse a eso, más en un torneo donde después de eso no hay más nada si perdés”.

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El ex jugador recordó uno de los puntos de inflexión de aquel Mundial

En cuartos de final de ese Mundial, Argentina fue a tiempo extra y a penales con Países Bajos tras ir ganando por 2-0 y Aimar resaltó la resiliencia del equipo en ese momento duro: “Yo recuerdo ese alargue y decir: ¿Cómo se levantaron de esta piña y siguieron jugando bien? Esas situaciones te van haciendo creer un poco más".

La imagen de Aimar al borde del llanto tras el gol de Lionel Messi a México, cuando Argentina estaba al borde de la eliminación del Mundial en fase de grupos, fue uno de los momentos más simbólicos de aquella conquista. Goycochea indagó sobre aquella situación y el Payasito abrió su corazón al vincularla con la frustración que vivió en la cita del 2002 cuando la Albiceleste se volvió en primera ronda.

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“Me emocionó mucho esa sensación de lo que nos había pasado en Japón de volvernos tan pronto. A veces pasa que decís: ´Nos va a pasar otra vez’ y en ese gol decís: ‘No nos va a volver a pasar, vamos a estar un rato más’. Fue como un alivio muy grande y me emocioné“, indicó.

Justamente, sobre esa eliminación del seleccionado que en ese entonces era dirigido por Marcelo Bielsa, Aimar expresó: “Todas las desilusiones son difíciles de digerir y esa fue grande. Y es una espina. Una cuenta pendiente grande de que nos haya ido así en ese Mundial”.

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“Y aún así nosotros elegimos las sensaciones que tiene esto. De entrar a una cancha que esté llena de gente y entrenar al aire libre, de todo lo lindo que tiene el mundo del fútbol”, concluyó.