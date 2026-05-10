América Latina

Bolivia desmanteló un búnker en Santa Cruz vinculado al narco uruguayo Sebastián Marset: hay cuatro detenidos

Las fuerzas antinarcóticos hallaron caletas con barriles de armas y droga en una finca de la región oriental, en el marco de la ofensiva para desarticular la estructura del narco uruguayo entregado a Estados Unidos en marzo

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Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia montan guardia mientras las autoridades llevan a cabo una operación para detener al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en Santa Cruz de la Sierra, el pasado 13 de marzo (REUTERS/Ipa Ibáñez)
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia montan guardia mientras las autoridades llevan a cabo una operación para detener al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en Santa Cruz de la Sierra, el pasado 13 de marzo (REUTERS/Ipa Ibáñez)

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia allanó este domingo una finca en la región oriental de Santa Cruz y detuvo a cuatro personas vinculadas a la red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los capos más poderosos del Cono Sur. El operativo, ejecutado por el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), reveló un arsenal en caletas con barriles que contenían armas y drogas, junto a indumentaria policial, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, confirmó la operación y precisó que entre los aprehendidos figuran dos ciudadanos brasileños y dos bolivianos. El funcionario subrayó que el inmueble intervenido “no era una quinta cualquiera”, sino “un punto con logística, armamento, ocultamiento y capacidad operativa”, descripción que evidencia la infraestructura que la red mantuvo activa incluso tras la captura de su líder.

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Uno de los extranjeros detenidos apareció en un video difundido en octubre de 2025, en el que Marset amenazaba a su excolaborador Erland Ivar García López, apodado ‘El Colla’, señalado como responsable de una ola de asesinatos en Santa Cruz. El hallazgo refuerza la tesis de que la organización conservaba nodos operativos activos en el país.

El allanamiento forma parte de la ofensiva que la Policía boliviana desplegó tras capturar a Marset el 13 de marzo de 2026, cuando fuerzas especiales lo detuvieron en el barrio Las Palmas de Santa Cruz al cabo de meses de seguimiento. Horas después fue entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por lavado de dinero. El comandante policial Mirko Sokol informó que desde entonces unas 55 personas fueron detenidas por vínculos con la red, y que se incautaron vehículos blindados, avionetas y bienes inmuebles.

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En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset - @senad_paraguay/X
En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset - @senad_paraguay/X

Marset, nacido en Montevideo hace 35 años, edificó una red de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales que conecta Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Europa. Los expedientes de la Operación A Ultranza PY —el mayor golpe antinarcóticos en la historia de Paraguay, en 2022— lo señalaron como coordinador logístico del clan Insfrán paraguayo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) brasileño y la ‘Ndrangheta italiana. Las investigaciones lo vincularon también con el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, atacado en Colombia en mayo de 2022, aunque no se formularon cargos formales.

Bolivia fue el escenario de su vida clandestina. Marset ingresó al país en 2022 con identidad falsa y fundó un club de fútbol en Santa Cruz. En julio de 2023 un megaoperativo lo localizó en una mansión de El Urubó, pero escapó, posiblemente alertado por filtraciones en la FELCN. Para la operación de marzo de 2026, las autoridades removieron personal del cuerpo antinarcóticos en Santa Cruz para blindar la investigación.

La DEA incluyó a Marset entre sus fugitivos prioritarios en mayo de 2025 y en febrero de 2026 ascendió al tercer puesto en esa lista, mientras el Departamento de Estado ofrecía hasta dos millones de dólares por información que condujera a su captura. Su detención se produjo dos meses después de que la agencia reanudara operaciones en Bolivia tras 17 años de ausencia.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció días atrás que la organización de Marset “aún no fue desarticulada” en el país, y anunció coordinación con Paraguay, Brasil y Argentina para neutralizar los nodos activos. El allanamiento de este domingo lo confirma: la captura del líder no equivale al fin de la estructura.

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