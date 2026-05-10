Sensualidad y picardía: la impactante reacción de Wanda Nara luego del posteo de la China Suárez por el día de la Madre

Wanda Nara reaccionó en redes sociales con dos historias luego de la publicación de la China Suárez, quien mostró el regalo que recibió de Galatasaray por el Día de la Madre. La empresaria y conductora, instalada en Uruguay por el rodaje de su primera película, subió una imagen con la frase: “Feliz día a todas las mamitas”. En la foto, Wanda apareció con una bata rosa chicle, escote pronunciado, parte del pecho visible, el cabello suelto con ondas desarmadas y una mueca pícara dirigida a la cámara. Su mirada se posó directa, mientras los labios dibujaron una sonrisa ladeada. En otra historia se mostró con la bata aun mas abierta en la misma pose y con la palabra “motorhome”.

De inmediato las redes estallaron con los comentarios de los usuarios. Todos relacionaron la exposición pública de Wanda como un mensaje directo a la China. El motorhome, una de las locaciones obligadas de un set de filmación, remitió al escándalo en el que la China fue descubierta por Pampita junto a su entonces pareja, Benjamín Vicuña.

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El gesto de Wanda no mencionó nombres, no etiquetó a la actriz, pero llegó minutos después de la publicación de la actual pareja de Icardi. El mensaje resultó claro para seguidores y medios: un saludo genérico para todas las madres del otro lado del hemisferio, una postal de la intimidad laboral y, en el fondo, una respuesta sutil a la exposición de la China. El contraste entre ambas publicaciones reavivó las interpretaciones. Wanda optó por el bajo perfil y la ironía, mientras la China presumió el obsequio del club turco con orgullo.

La sensual foto de Wanda Nara tras la publicación de la China Suárez con el regalo que recibió por el día de la Madre (Instagram)

Un rato antes la China Suárez mostró en Instagram el regalo especial de Galatasaray. Un ramo de flores rojas y amarillas, colores del club donde juega Mauro Icardi, apareció en primer plano. La dedicatoria del club se leyó en la tarjeta: “Usted es la heroína invisible detrás de los éxitos en el campo. Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito... Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite. Feliz día de la madre. La familia Galatasaray”. La China agregó: “Gracias @galatasaray”. El ramo, envuelto en papel blanco y rosa, se sostuvo con un lazo rojo. La actriz enfocó la tarjeta y dejó que el mensaje hablara solo.

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La historia recordó lo ocurrido en el Día de la Madre del año pasado. En esa ocasión, tanto la China como Wanda recibieron flores del club turco, en medio de una disputa mediática encendida. En 2025, Wanda publicó una postal con rosas blancas, sus favoritas, y una carta en la que Galatasaray la llamó “nuestra Leona”. El texto: “Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído”. La empresaria escribió: “Me muero de amor. Rosas blancas, mis favoritas”. El gesto institucional sumó un nuevo episodio a la rivalidad silenciosa entre las dos mujeres, que entonces transitaban la separación y la oficialización del romance entre la China y Icardi.

"Feliz día a todas las mamitas", escribió Wanda Nara junto a una foto sensual en sus redes (Instagram)

Este año, el club eligió homenajear solo a la actriz argentina. La China expuso su presente en redes: la carta, las flores, la compañía de su familia en el estadio y la consagración de Galatasaray. La escena en Estambul: la actriz recorrió el campo junto a sus tres hijos y su madre, todos con la camiseta del club, tras la victoria por 4-2 ante Antalyaspor. Icardi se abrazó a sus seres queridos y sonrió ante las cámaras.

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En paralelo, Wanda prefirió mantener distancia. Su mensaje, breve y universal, deslizó una respuesta indirecta. No publicó flores, no mostró regalos, no mencionó a Icardi ni a la China. Eligió mostrarse en bata, natural, entre bambalinas de un set de filmación, con la mirada desafiante y la sonrisa irónica. Las redes leyeron la escena como un nuevo capítulo de la rivalidad, aunque ambas avanzaron por caminos distintos. La China presumió el presente del club, Wanda celebró el trabajo y la independencia. El Día de la Madre volvió a ser territorio de gestos, silencios y frases cargadas de significado.