Estudiantes y Racing volverán a verse las caras por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibirá a Racing en La Plata por los octavos de final del Apertura

El Estadio UNO Jorge Luis Hirschi acogerá a partir de las 17 el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Racing por los octavos de final del Torneo Apertura, en una reedición de la final del último certamen. El Pincha llega tras quedar puntero en la zona A, mientras que la Academia quedó octava en el grupo B en medio de una fuerte crisis en el equipo de Gustavo Costas. Sebastián Martínez será el árbitro principal y la transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports.

Estudiantes logró reinventarse tras la salida de Eduardo Domínguez en el arranque del semestre y Alexander Cacique Medina logró mantener el barco a flote. Con nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas, el León quedó como el líder de la zona A con 31 unidades y se ubicó segundo en la tabla anual, únicamente superado por Independiente Rivadavia (34). Mantiene una racha de ocho partidos al hilo sin perder.

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Del otro lado, Racing se metió a los playoffs octavo con 21 unidades (5V, 6E y 5D) después de igualar sin goles contra Huracán en la última fecha y superar a Barracas Central por diferencia de gol. No obstante, la actualidad de la Academia es compleja: su última victoria en el plano local fue el 21 de abril en Córdoba por 2-1 sobre Belgrano y, tras la caída en el clásico de Avellaneda contra Independiente, no pudo ganar en los últimos cinco partidos en el Apertura. Además, acumula una racha de tres derrotas y cuatro empates en todas las competiciones.

Racing llega al duelo con Estudiantes en medio de una crisis de resultados (Fotobaires)

El elenco de Gustavo Costas viene de recibir un fuerte golpe a caer por 2-1 contra Botafogo en Brasil, donde sufrió la expulsión del arquero Facundo Cambeses en el cierre del duelo. La derrota dejó a Racing al borde de la eliminación de la Copa Sudamericana: quedó tercero con cuatro unidades. “Tenemos fallas muy grandes que nos cuestan. A medida que pasan los partidos y no vas ganando, cada vez cuesta más porque el jugador pierde confianza en uno mismo”, destacó el técnico tras el duelo contra el Fogao.

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Su próxima presentación será contra Caracas, que suma ocho puntos, y está obligado a vencer a los venezolanos si quiere seguir vivo en el certamen. De hecho, ya no tiene posibilidades de clasificar primero, por lo que debe aspirar a posicionarse segundo y disputar la fase de playoffs contra uno de los terceros de la Libertadores. En su último partido jugará contra Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda.

El presente de Estudiantes en la Copa Libertadores en considerablemente diferente. Luego de igualar 1-1 con Cusco en la altura de Perú, el Pincha se mantiene en la pelea de la clasificación con seis unidades en un grupo que comparte con Flamengo de Brasil e Independiente Medellín de Colombia.

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El vencedor de la llave entre Estudiantes de La Plata y Racing deberá chocar contra el ganador del duelo entre Rosario Central e Independiente por los cuartos de final. Vale recordar que en dicha parte del cuadro se encuentran los partidos entre River Plate-San Lorenzo y Vélez Sarsfield-Gimnasia La Plata.

Posibles formaciones

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Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Facundo Farías; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

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Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: José Carreras

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Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi

Hora: 17.00

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TV: TNT Sports