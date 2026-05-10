Deportes

Estudiantes y Racing volverán a verse las caras por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La Academia de Gustavo Costas, en medio de una crisis de resultados, se enfrentará al Pincha que terminó puntero de la zona A. El duelo comenzará a las 17 y será televisado por TNT Sports

Guardar
Google icon
Estudiantes de La Plata - Racing previa
Estudiantes recibirá a Racing en La Plata por los octavos de final del Apertura
                                                 

El Estadio UNO Jorge Luis Hirschi acogerá a partir de las 17 el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Racing por los octavos de final del Torneo Apertura, en una reedición de la final del último certamen. El Pincha llega tras quedar puntero en la zona A, mientras que la Academia quedó octava en el grupo B en medio de una fuerte crisis en el equipo de Gustavo Costas. Sebastián Martínez será el árbitro principal y la transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports.

Estudiantes logró reinventarse tras la salida de Eduardo Domínguez en el arranque del semestre y Alexander Cacique Medina logró mantener el barco a flote. Con nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas, el León quedó como el líder de la zona A con 31 unidades y se ubicó segundo en la tabla anual, únicamente superado por Independiente Rivadavia (34). Mantiene una racha de ocho partidos al hilo sin perder.

PUBLICIDAD

Del otro lado, Racing se metió a los playoffs octavo con 21 unidades (5V, 6E y 5D) después de igualar sin goles contra Huracán en la última fecha y superar a Barracas Central por diferencia de gol. No obstante, la actualidad de la Academia es compleja: su última victoria en el plano local fue el 21 de abril en Córdoba por 2-1 sobre Belgrano y, tras la caída en el clásico de Avellaneda contra Independiente, no pudo ganar en los últimos cinco partidos en el Apertura. Además, acumula una racha de tres derrotas y cuatro empates en todas las competiciones.

Racing llega al duelo con Estudiantes en medio de una crisis de resultados (Fotobaires)
Racing llega al duelo con Estudiantes en medio de una crisis de resultados (Fotobaires)

El elenco de Gustavo Costas viene de recibir un fuerte golpe a caer por 2-1 contra Botafogo en Brasil, donde sufrió la expulsión del arquero Facundo Cambeses en el cierre del duelo. La derrota dejó a Racing al borde de la eliminación de la Copa Sudamericana: quedó tercero con cuatro unidades. “Tenemos fallas muy grandes que nos cuestan. A medida que pasan los partidos y no vas ganando, cada vez cuesta más porque el jugador pierde confianza en uno mismo”, destacó el técnico tras el duelo contra el Fogao.

PUBLICIDAD

Su próxima presentación será contra Caracas, que suma ocho puntos, y está obligado a vencer a los venezolanos si quiere seguir vivo en el certamen. De hecho, ya no tiene posibilidades de clasificar primero, por lo que debe aspirar a posicionarse segundo y disputar la fase de playoffs contra uno de los terceros de la Libertadores. En su último partido jugará contra Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda.

El presente de Estudiantes en la Copa Libertadores en considerablemente diferente. Luego de igualar 1-1 con Cusco en la altura de Perú, el Pincha se mantiene en la pelea de la clasificación con seis unidades en un grupo que comparte con Flamengo de Brasil e Independiente Medellín de Colombia.

El vencedor de la llave entre Estudiantes de La Plata y Racing deberá chocar contra el ganador del duelo entre Rosario Central e Independiente por los cuartos de final. Vale recordar que en dicha parte del cuadro se encuentran los partidos entre River Plate-San Lorenzo y Vélez Sarsfield-Gimnasia La Plata.

Posibles formaciones

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Facundo Farías; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: José Carreras

Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

Temas Relacionados

RacingEstudiantes de La PlataTorneo AperturaLiga Profesional de FútbolGustavo Costas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli sufrieros caídas durante la carrera de Moto3 en Francia, pero sumaron puntos

Los jóvenes sobrevivieron a una carrera caótica con piso mojado. Ganó Máximo Quiles, que sigue liderando el campeonato

Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli sufrieros caídas durante la carrera de Moto3 en Francia, pero sumaron puntos

Vélez y Gimnasia La Plata cerrarán los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Fortín y el Lobo se miden en Liniers en busca del último boleto a los cuartos. Desde las 21:30 con televisación de TNT Sports

Vélez y Gimnasia La Plata cerrarán los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

El Rojo y el Canalla se miden este domingo en el Gigante de Arroyito desde las 15 con televisación de ESPN Premium

Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Chacho Coudet se enfrentará al de Gustavo Álvarez en el Monumental desde las 19. Transmite ESPN Premium

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La greve acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo ante Boca Juniors

Fabio Pereyra, uno de los expulsados en el partido que se jugó en La Bombonera, dijo que el réferi lo insultó antes de mostrarle la tarjeta roja

La greve acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo ante Boca Juniors

DEPORTES

Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

Independiente visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La acusación de un jugador de Huracán contra el árbitro Echavarría tras el triunfo de Huracán ante Boca Juniors

Cómo Steve Kerr cambió la carrera ofensiva de Draymond Green

El ataque con bengalas contra los jugadores y la hinchada rival en el final de un clásico en Europa que recorre el mundo

TELESHOW

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La emoción de Cecilia Roth por los 100 años de su padre, Abrasha Rotenberg: “Le agradezco la vida”

Las mil vidas de Wanda Nara: de sus inicios mediáticos al desafío de encabezar su propia serie vertical

Malena Guinzburg: “Quiero dedicarme a esto toda la vida”

Josefina Scaglione habla sobre su identidad creativa: “Me siento artista”

INFOBAE AMÉRICA

Incendio arrasa planta de reciclaje en Tennessee: evacuaciones, humo tóxico y pérdida total de empleos

Incendio arrasa planta de reciclaje en Tennessee: evacuaciones, humo tóxico y pérdida total de empleos

Guía para encontrar tu próximo hogar: Más de 100 proyectos inmobiliarios y asesoría financiera en un solo lugar

El Kremlin cree que los mediadores estadounidenses viajarán pronto a Moscú mientras la tregua en Ucrania se desmorona

El secreto detrás de la banda de Laura Fernández: manos expertas que bordaron el símbolo patrio “por amor a Costa Rica”

Una madre que desafía la adversidad y ha construido su futuro limpiando casas