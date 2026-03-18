Cuál es la técnica simple que se convirtió en tendencia y permite bajar el estrés en minutos

El método "tiempo en el suelo" se posiciona como una tendencia creciente para combatir el estrés en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad del método “tiempo en el suelo” para reducir el estrés ha crecido rápidamente en redes sociales, impulsada por su sencillez y la opinión favorable de especialistas en salud mental. El fenómeno ha despertado el interés de expertos consultados por GQ, los cuales analizaron en qué consiste este método y cuál es su verdadero alcance.

El “tiempo en el suelo”, también conocido como “Floor Time”, es una práctica que consiste en recostarse cómodamente sobre el suelo durante el tiempo que se necesite, con el objetivo de disminuir el estrés. Esta técnica, viralizada en plataformas como TikTok e Instagram, puede ayudar a relajar el cuerpo gracias a su efecto sobre el sistema nervioso, según confirman psicólogos y profesoras de yoga citados por GQ y Harvard.

¿Cómo funciona el método “Floor Time” para reducir el estrés?

El método invita a quien lo practica a tumbarse en el suelo en cualquier postura que prefiera: de espaldas, de lado, con las manos bajo la cabeza o como resulte más cómodo. Sian Ferguson, experta en salud mental, explicó a GQ que este enfoque sencillo permite desconectar de la situación que genera tensión y escuchar las sensaciones del propio cuerpo.

Desde la perspectiva científica, el “tiempo en el suelo” activa el sistema nervioso parasimpático, alejando al organismo de la típica respuesta de lucha o huida. Ferguson sostuvo en declaraciones a GQ que esto puede aportar una sensación de calma casi inmediata y aliviar el peso del estrés cotidiano.

El método de tumbarse en el suelo ofrece una alternativa sencilla para reducir el estrés cotidiano y mejorar el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yara Kamal, profesora de yoga, señaló a GQ que esta técnica se asemeja a la “postura de relajación del yoga”, común al final de las sesiones. Kamal insistió en que no hace falta experiencia previa para beneficiarse del método; simplemente recostarse y tomarse una pausa puede ser suficiente para sentir un efecto reconfortante.

Consejos para practicar “Floor Time” en casa

Para incorporar el “tiempo en el suelo” a la rutina diaria, las expertas recomiendan elegir un lugar tranquilo y disponer de unos minutos cuando los niveles de estrés sean elevados. La clave está en adoptar la postura más cómoda, sin reglas estrictas ni tiempos mínimos. Ferguson remarcó en GQ que es fundamental adaptar la técnica a las propias necesidades y preferencias.

Acompañar la práctica con ejercicios de respiración profunda o atención plena puede potenciar su impacto relajante. En este contexto, Kamal sugirió que puede realizarse al final del día, aunque cada persona puede decidir el momento ideal.

Es importante elegir un espacio seguro, silencioso y libre de obstáculos. Las especialistas destacaron que, aunque la técnica es accesible para casi todos, conviene practicarla principalmente en casa para evitar incomodidad o distracciones externas.

Incorporar ejercicios de respiración profunda potencia el impacto relajante del tiempo en el suelo según las expertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “tiempo en el suelo” no es solo para quienes sufren picos de estrés, sino que puede integrarse en rutinas habituales de autocuidado como herramienta preventiva. Según Kamal, lo principal es detenerse y concederse un momento de conexión consigo mismo.

Integrar “Floor Time” en la rutina de bienestar

El auge mundial de esta tendencia ha llevado a usuarios y profesionales a recomendar su práctica regular para fomentar el bienestar mental. Tanto Ferguson como Kamal coincidieron en que, si bien el método puede ser útil, no reemplaza la consulta con un especialista cuando la ansiedad es intensa o el estrés resulta inmanejable.

Debe considerarse una herramienta más entre varias estrategias de autocuidado, junto con la meditación, el yoga o técnicas de respiración. Al tiempo que las expertas destacaron a GQ la sencillez de este método, que lo vuelve ideal para personas que buscan alternativas asequibles y sin necesidad de equipamiento especial. La constancia y la integración en el día a día son claves para experimentar beneficios duraderos.

Dedicar unos minutos al “tiempo en el suelo” puede ser un recurso discreto y efectivo para el bienestar, siempre que se busque un entorno favorable y se respete la comodidad personal. En ese sentido, reservar este momento para el ámbito privado contribuye a que su efecto reparador se conserve lejos de las distracciones o miradas ajenas de la vida pública.