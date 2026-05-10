Se celebró la Unión Europea Buenos Aires Run: reunió a miles de corredores en Palermo para celebrar el Día de Europa

La Fundación PUPI es beneficiaria principal en la edición 2026 de la Unión Europea Run (Unión Europea Buenos Aires Run)

En una jornada marcada por el protagonismo del deporte, la solidaridad y el clima previo al Mundial de Fútbol, los Bosques de Palermo congregaron a más de 12.000 personas en la quinta edición de la Unión Europea Buenos Aires Run. Organizada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, esta carrera fue el epicentro de las celebraciones por el Día de Europa y reflejó el compromiso conjunto de Europa y Argentina con los valores comunitarios y la cooperación.

El evento no solo reunió una multitud, sino que destinó parte de lo recaudado a la Fundación PUPI, creada por el histórico futbolista Javier Zanetti en 2001. La organización destina sus esfuerzos a fortalecer los derechos de la infancia y adolescencia en contextos de vulnerabilidad desde hace veinticinco años, utilizando programas educativos, deportivos y culturales para maximizar las oportunidades de inclusión y desarrollo. Esta colaboración otorga al encuentro un doble propósito: la promoción de la vida saludable y la acción social, como señalaron los organizadores de la UE Buenos Aires Run.

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La UE Buenos Aires Run se consolidó, a lo largo de sus cinco ediciones, como el evento público más convocante organizado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina para celebrar el Día de Europa. Este 2026, el lema fue “Corremos juntos, ganamos todos”, subrayando la dimensión colectiva y solidaria de la carrera en vísperas de la Copa del Mundo. Las actividades no se limitaron a lo atlético: desafíos lúdicos vinculados al fútbol, como “Penales por la Igualdad” y “Desafío Europa en Equipo”, reforzaron la integración a través del juego y la cooperación.

El evento se realizó en los Bosques de Palermo (Unión Europea Buenos Aires Run)

“Celebrar mi primer Día de Europa en Argentina con la UE Buenos Aires Run es un símbolo de lo que representa nuestra relación bilateral: valores compartidos, cooperación y diálogo. En un año en que el mundo se prepara para el Mundial de Fútbol, este evento nos recuerda que el deporte tiene el poder único de unir naciones y de poner en acción los valores que Europa y Argentina defienden juntos: la solidaridad, el trabajo en equipo y el compromiso con el bien común”, comentó Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina.

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A la convocatoria asistieron embajadores y representantes de Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia, en conjunto con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones como I Love Run.

El componente solidario y la integración social: Fundación PUPI

La Fundación PUPI, beneficiaria de la edición 2026, lleva más de dos décadas promoviendo la igualdad de oportunidades a través de actividades educativas, deportivas y culturales destinadas a niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social. El modelo de trabajo de la fundación enfatiza el acompañamiento integral y la construcción de espacios de crecimiento y contención.

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Juan Manuel De la Fuente, director de la fundación, comentó: “Para nosotros es muy valioso formar parte de este tipo de iniciativas que combinan deporte y solidaridad. Estos espacios no solo generan encuentro, sino que también permiten visibilizar la importancia de acompañar a niños, niñas y jóvenes en su desarrollo, brindándoles herramientas para construir un futuro con más oportunidades”, de acuerdo con lo comunicado por la organización.

La programación de la jornada incluyó actividades recreativas para todas las edades. “Penales por la Igualdad” y “Desafío Europa en Equipo” estuvieron orientados a trabajar sobre la diversidad y el trabajo en conjunto. Los niños participaron en juegos creativos y trivias bajo la propuesta “Ruleta Mundial” y el espacio llamado “Piezas que nos unen”. Además, la tradicional Feria Gastronómica ofreció platos típicos de Europa en un ambiente de kermés al aire libre.

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Resultados de la competencia: participación masiva y marcas destacadas

La Unión Europea reunió a miles de corredores en Buenos Aires para celebrar el Día de Europa (Unión Europea Buenos Aires Run)

La edición 2026 contó con tres distancias: 15 kilómetros, 7 kilómetros competitivos y 3 kilómetros familiares. Cerca de 5.000 corredores participaron de la prueba, según datos oficiales de la organización.

En la rama femenina de los 15k, Fernanda Oropel se adjudicó el primer lugar con un tiempo oficial de 53h 57m 3s, seguida por Sandra Gomez y Silvina Cristofano. Entre los hombres, el mejor tiempo lo logró Joaquín Arbe con 45h 4m 9s, con Eulalio Muñoz y Alexis Corrias completando el podio.

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En la categoría de 7 kilómetros, las ganadoras fueron María Córdoba, Rosario Coronel y Karen Fernández; entre los hombres obtuvieron los mejores puestos Brian Galván, Juan Rodríguez y Franco Mercado.

Diego Enrich, representante de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó: “Es una alegría acompañar una nueva edición de esta carrera que ya se consolidó como un espacio de encuentro para miles de personas. El deporte tiene un enorme valor como motor de integración y bienestar, y desde la Ciudad seguimos impulsando este tipo de iniciativas que promueven hábitos saludables y fortalecen el tejido social”.

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El Día de Europa y la integración regional como mensaje central

El Día de Europa, celebrado cada 9 de mayo para conmemorar la declaración de Robert Schuman de 1950, simboliza el inicio del proceso de integración regional europea y la búsqueda de una cooperación económica que hiciera imposible nuevos conflictos bélicos en el continente. La Unión Europea, actualmente conformada por 27 países, mantiene una política de solidaridad activa tanto en el ámbito interno como internacional y se ha expandido para abarcar áreas como la educación, la cohesión social y la protección medioambiental, según detalló la organización de la carrera.

De acuerdo con los organizadores, la Unión Europea y sus Estados miembros constituyen el principal contribuyente global de cooperación internacional, ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria.

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