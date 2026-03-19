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Jennifer López reveló por qué cambió su rutina de ejercicios a los 56 años: el secreto para un cuerpo fuerte

La cantante reemplazó el cardio por rutinas con pesas para cuidar su salud y mantener la vitalidad, un cambio que motiva a mujeres interesadas en un envejecimiento saludable

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La superestrella Jennifer Lopez cautiva
La superestrella Jennifer Lopez cautiva a sus seguidores con una selfie en el gimnasio, destacando su tonificada figura en anticipación a su último sencillo, "Save Me Tonight".

El cambio de rutina de Jennifer López a sus 56 años ha despertado interés entre quienes buscan un envejecimiento saludable y un cuerpo fuerte. La artista ha optado por priorizar el entrenamiento de fuerza frente al ejercicio cardiovascular, convencida de que la calidad es más importante que la cantidad para mantener la juventud, según detalló en declaraciones publicadas por Women’s Health.

Según expresó Jennifer López, la decisión de modificar su entrenamiento responde a la necesidad de preservar el músculo como pilar del bienestar a largo plazo. Al reemplazar los ejercicios cardiovasculares por rutinas centradas en la fuerza, la cantante busca mantener la masa muscular y favorecer el metabolismo, dos factores esenciales para mitigar el desgaste físico asociado a la edad, de acuerdo con expertas consultadas por Women’s Health.

Jennifer López ha explicado que, en esta etapa de su vida, su prioridad es la eficiencia: aprovechar al máximo el tiempo disponible y “trabajar de forma más inteligente, no más”, como afirmó en una entrevista para CBS Mornings y en sus redes sociales. Cuando era más joven, realizaba largas jornadas de ejercicio intenso; ahora, sostiene que levantar pesas es fundamental a partir de los 30 años para conservar la fuerza y la vitalidad.

Las expertas destacan que la
Las expertas destacan que la masa muscular protege la salud ósea, previene lesiones y favorece la quema de calorías en reposo

La pérdida progresiva de masa muscular avala este cambio de enfoque. López destaca que, aunque el ejercicio cardiovascular puede ayudar a perder peso, el desarrollo muscular es clave para quemar grasa y mantener una apariencia juvenil. Es por eso que su rutina actual se centra en el entrenamiento de fuerza, una estrategia que también recomiendan especialistas para mujeres adultas.

Beneficios del entrenamiento de fuerza

Según espertos consultados por Women’s Health, las mujeres pueden perder entre un 3% y un 8% de masa muscular por década a partir de los 30 años si no incluyen ejercicios de fuerza en su rutina. Esta disminución puede acelerarse hasta un 10% por década a partir de los 50 años, lo que puede resultar en una pérdida total de entre un 20% y un 30% de la masa muscular máxima al llegar a los 70 u 80 años.

La entrenadora personal Caroline Idiens, fundadora de Caroline’s Circuits, consultada por el medio, sostiene que el músculo es “el órgano de la longevidad”. Las expertas consultadas indican que el desarrollo muscular no solo mejora la apariencia física; también incrementa la quema de calorías en reposo y contribuye a la salud ósea, la postura y la movilidad, factores especialmente relevantes en la madurez.

Jennifer López afirma que priorizar
Jennifer López afirma que priorizar las rutinas centradas en fuerza sobre el cardio es clave para mantener la vitalidad y el cuerpo fuerte a los 56 años

Durante la menopausia, la disminución de estrógenos incrementa el riesgo de osteopenia y osteoporosis. Las especialistas citadas por Women’s Health recomiendan el entrenamiento regular con pesas para conservar la masa ósea y prevenir estos problemas de salud.

Recomendaciones para mujeres que buscan fortalecer su salud

Las expertas coinciden en que incorporar el entrenamiento de fuerza es beneficioso en cualquier etapa de la vida. Idiens ha observado mejoras en la densidad ósea de mujeres diagnosticadas con osteopenia que adoptaron rutinas de fuerza. Además, resaltan la importancia de pruebas como la densitometría ósea para evaluar la salud de los huesos y adaptar el plan de ejercicios a cada caso.

El músculo, según las especialistas, fortalece la integridad física general y protege frente a lesiones asociadas al envejecimiento. El respaldo científico recogido por Women’s Health y el ejemplo de figuras públicas como Jennifer López consolidan el valor del entrenamiento de fuerza como estrategia para sumar vitalidad en la madurez.

El ejemplo de figuras públicas
El ejemplo de figuras públicas como Jennifer López impulsa la tendencia hacia el envejecimiento saludable y el desarrollo muscular en mujeres adultas

Para muchas mujeres, priorizar el desarrollo muscular representa una forma concreta de cuidar la salud y prepararse para el futuro, una tendencia que ya inspira a distintas generaciones. En el contexto de figuras influyentes como Jennifer López, la visibilidad de estos hábitos saludables puede incentivar a más personas a informarse y consultar con profesionales de la salud antes de modificar su propia rutina.

La difusión de prácticas avaladas por especialistas y respaldadas por estudios científicos contribuye a que el entrenamiento de fuerza gane espacio entre las recomendaciones para un envejecimiento activo, especialmente en mujeres que buscan mantener su autonomía y calidad de vida en el tiempo.

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