De seguir el show de espaldas a ser ovacionada en el escenario: la guardia de seguridad que emocionó a Ricardo Arjona

Samanta cumplió el sueño de su vida luego de su video viral cantando emocionada las canciones del guatemalteco (Instagram: Ricardo Arjona)

Los recitales tienen esa capacidad de generar situaciones que nadie guionó. Un cartel con un pedido, una mirada desde la primera fila, un llanto en el momento menos esperado. En los shows de Ricardo Arjona en el Movistar Arena de Buenos Aires, uno de esos momentos tomó la forma de una guardia de seguridad que, de espaldas al escenario, cantaba cada canción sin perderse una sola letra.

Arjona se enteró. Y decidió que esa mujer merecía un premio.

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“Me tocó cubrir las dos funciones de Ricardo estando de espalda, haciendo mi trabajo, pero eso no impidió que los sentimientos afloren”, contó la mujer, explicando el video viral. Sin verlo, cantó cada tema. La cámara la captó en ese estado particular: cuerpo orientado hacia la platea, voz entonando las canciones de un artista al que, según confesó, lleva tatuado en la piel.

El cantante no dejó pasar el momento. En sus propias palabras: “Encontramos un video de alguien que estaba trabajando en este lugar y me llamó mucho la atención a mí personalmente, porque se pasó todo el show cantando todas las canciones, pero viendo para el otro lado, estaba haciendo bien su trabajo”.

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La descripción sintetiza el doble mérito que Arjona le reconoció a Samanta: no abandonó su responsabilidad ni un segundo, y al mismo tiempo vivió el concierto con una intensidad que pocos en la platea habrán igualado.

La ovación a Samanta en el Arena de Buenos Aires reflejó cómo la viralización puede modificar la percepción pública de trabajadores y artistas en espectáculos internacionales (Ricardo Arjona)

Desde el escenario, el guatemalteco preguntó si alguien sabía dónde estaba. “¿La tiene por ahí?”, dijo, mientras el estadio colmado esperaba. La encontraron. Y la invitaron a subir. Cuando Samanta llegó al escenario, Arjona le habló directo: “Linda, mirá, te tocó verlo de frente ahora. Yo te quiero traer para acá”.

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Le cantó “Hay amores”, uno de sus temas más reconocidos, con versos que en ese contexto adquirieron otro peso: “Hay amores como el tuyo. Que duelen cuando están o si se van”.

Antes de comenzar, le dedicó una observación al público: “¿Y ustedes no saben los ojos tan lindos que tiene Samanta?”. La ovación fue inmediata. El momento quedó registrado y circuló en las últimas horas con las imágenes de la mujer en escena, frente al artista y frente a miles de personas que la aplaudieron.

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Al mediodía del día siguiente, el teléfono de Samanta no paró. Llamadas, mensajes, una videollamada de una compañera que le mostraba el video desde otro celular. Su primera reacción fue de pánico: “Ay, no, a buscar trabajo nuevo”, dijo entre risas, en el registro que quedó en el video difundido junto a las palabras de Arjona.

Ricardo Arjona comparte el escenario con una fan en su primer concierto en Buenos Aires (Teleshow)

Después vino la dimensión real de lo que había pasado. “Es un montón. Juro que no entiendo nada”, admitió. La frase captura con precisión el estado de alguien que no buscó el protagonismo, que simplemente hacía su trabajo, y que de pronto se encontró en el centro de una historia que miles de personas compartieron.

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La serie de 14 conciertos que Arjona lleva adelante en el Movistar Arena forma parte del tour Lo que el Seco no dijo, que acompaña su disco Seco, publicado en 2025. El álbum nació durante su recuperación de dos cirugías de columna que incluyeron la colocación de placas y tornillos y desencadenaron complicaciones respiratorias.

El regreso a Buenos Aires, después de dos años y medio de ausencia, tiene ese peso extra: el de un artista que llegó a redactar una carta de despedida de los escenarios y que ahora recorre el mundo con una gira de gran despliegue.

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La puesta en escena combina inteligencia artificial, una banda de 12 músicos provenientes de Cuba, España, Chile y Argentina, y una lista de canciones que mezcla los temas de Seco con clásicos de su carrera. En Buenos Aires, la propuesta incorporó guiños al tango y visitas a canciones de su época como trovador callejero en la peatonal Florida.

La noche del primer show ya había tenido su propio momento de conexión inesperada: Arjona vio entre los carteles del público el de Natalia, una fan que cumplía 50 años ese 1° de mayo de 2026. La llamó al escenario y le cantó “Señora de las cuatro décadas”. Ella llegó para el último solo de trompeta y se aferró a su ídolo entre lágrimas.

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El episodio con Samanta se suma a esa serie de instantes que el tour fue acumulando, y que en este caso trascendió los límites del estadio para convertirse en uno de los videos más compartidos de las últimas horas.