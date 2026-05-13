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Un futbolista fue condenado a 24 semanas de prisión por un brutal codazo en un partido amateur en Gales

El Tribunal impuso al jugador Thomas Taylor una pena de prisión en suspenso. Además, deberá pagarle a la víctima por daños y gastos judiciales

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Un futbolista golpeó salvajemente a su rival y fue sentenciado a prisión

El Tribunal de Magistrados de Caernarfon dictó una sentencia que ha generado gran repercusión en el fútbol galés: Thomas Taylor, futbolista del Trearddur Bay FC, recibió una condena de 24 semanas de prisión, con suspensión de la pena por un año, tras admitir una agresión durante un partido disputado en enero. El hecho, registrado por cámaras y ampliamente difundido en internet, dejó secuelas físicas y emocionales en la víctima.

El incidente ocurrió durante un enfrentamiento entre el Trearddur Bay FC y el CPD Porthmadog en el estadio Y Traeth, en Gwynedd, por la Liga Ardal North West, la tercera categoría del fútbol de Gales. Las imágenes mostraron a Taylor, de 36 años, propinando un codazo en la cara a Danny Brookwell, jugador del equipo local, en una acción sin balón pocos segundos antes de la ejecución de un penalti. Según se pudo ver en la grabación, que se volvió viral en cuestión de segundos en las redes, Brookwell cayó al césped de inmediato y debió recibir atención médica después de sufrir una conmoción cerebral, sangrado por la boca y la nariz, y entumecimiento en el rostro.

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El video del ataque sumó cientos de miles de visualizaciones y desató reacciones de indignación entre los seguidores del fútbol galés. Testigos presenciales expresaron su sorpresa por el hecho de que el árbitro no advirtiera la agresión en el momento, lo que impidió cualquier sanción disciplinaria durante el encuentro.

En su declaración como víctima recogida por The Telegraph, presentada durante la vista judicial, Brookwell describió el impacto que el episodio tuvo en su vida: “Este incidente me dejó en estado de shock y ha sido una experiencia profundamente angustiosa”. El jugador añadió: “Algo que amé y disfruté durante la mayor parte de mi vida ahora me produce períodos de ansiedad y estrés, en lugar de felicidad”.

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Un futbolista golpeó salvajemente a su rival y fue sentenciado a prisión
Taylor recibió una condena de prisión en suspenso

El club Trearddur Bay FC suspendió a Taylor de forma inmediata tras el partido y colaboró con la investigación policial. “El club de ninguna manera tolera el uso de conductas ilegales por parte de su personal o jugadores”, comunicaron los directivos tras conocerse la denuncia.

La policía del norte de Gales formalizó cargos contra Taylor en abril, acusándolo de agresión con lesiones corporales. El tribunal escuchó que tanto el acusado como la víctima tenían una relación previa de varios años, lo que añadió un matiz personal al caso.

Durante la audiencia, el abogado de Taylor reconoció que el comportamiento de su defendido resultaba “inexcusable” y transmitió la voluntad del futbolista de pedir disculpas públicamente. En su intervención ante el tribunal, el propio Taylor manifestó haber sido objeto de insultos y amenazas por parte de Brookwell antes del altercado, aunque admitió que esa situación “no justifica lo que sucedió después”. El letrado también señaló que su cliente “ha sido difamado en las redes sociales y ha recibido amenazas” tras la difusión de las imágenes.

La sentencia incluye la obligación de Taylor de abonar 154 libras esterlinas como recargo para las víctimas y 85 libras esterlinas (323 dólares en total) en concepto de costas judiciales. La condena quedó en suspenso por un año, lo que significa que el futbolista no ingresará en prisión salvo que reincida durante ese periodo.

El partido, marcado por la tensión y las faltas, concluyó con victoria para el Porthmadog por 3-2, en una segunda mitad accidentada que obligó a agregar 12 minutos de tiempo extra.

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