Por qué la inflación no logra perforar el 2%, según un economista

Los sectores de la construcción y el comercio urbano sufren el mayor impacto de los aumentos, mientras el sector exportador de petróleo, gas y minería resiste mejor

El mes de mayo presenta nuevos aumentos que afectan a usuarios de servicios públicos, transporte y salud en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Los incrementos impactan en la facturación mensual de los hogares y generaron preocupación por el efecto que tendrán en la dinámica inflacionaria del país, según detalló el economista Christian Buteler en diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía.

Las facturas de agua experimentan un ajuste del 3% en Buenos Aires y el área metropolitana. A este incremento se suman subas en la medicina prepaga, con aumentos de entre un 3% y un 3,5% en las cuotas, y en los valores del transporte público. En paralelo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la ciudad registra un incremento del 28%.

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El contexto de aumentos

Las subas en servicios y transporte no ocurren de manera aislada, sino que responden a una dinámica de actualización ligada a la inflación pasada y a factores internacionales. Buteler señaló: “Es uno de los principales motivos por el cual estamos estancados en este rango del 2 al 3% de inflación”. Explicó que numerosos servicios actualizan sus precios mensualmente en función de la inflación previa, manteniendo así una inercia inflacionaria difícil de reducir.

La medicina prepaga continúa ajustando sus cuotas en torno al aumento del índice de precios, lo que provocó que muchos beneficiarios abandonen el sistema privado y se vuelquen al público, ya saturado. “Hay un montón de beneficiarios que se caen del sistema de salud privado. ¿Dónde va ese que no puede pagar más la prepaga? Al sistema público de salud, que ya estaba saturado”, advirtió.

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Nuevos aumentos en servicios públicos, transporte y salud afectan a usuarios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires en mayo Foto: Better Money

Combustibles y perspectivas

El economista abordó la inminente actualización de los precios de las naftas, cuyo congelamiento por parte de YPF termina el 15 de mayo. “Teóricamente, lo deciden las empresas en forma autónoma. El Gobierno no se mete en la determinación del precio de las naftas”, precisó Buteler, aclarando que YPF lidera el mercado y suele marcar el ritmo de los aumentos. Aunque el porcentaje concreto de suba no fue informado oficialmente, estimaciones extraoficiales lo ubican entre el 15% y el 20%.

El precio internacional del barril de petróleo, que sigue por encima de los 100 dólares, condiciona el margen de maniobra local. Ante la consulta sobre el efecto de un ajuste pleno en los combustibles, Buteler afirmó: “No creo que vayan a tocar todo absolutamente de un solo movimiento, pero es probable que YPF vuelva a aumentar los precios de las naftas una vez termine el congelamiento”.

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Dicha suba, sostuvo, repercute rápidamente en la estructura de precios de la economía argentina: “Es uno de los precios que más rápido se desparraman al resto de la economía, porque todo lo terminás moviendo con combustible”.

El incremento de tarifas reguladas y combustibles sostiene el piso inflacionario en torno al 2-3% mensual en Argentina

Impacto en la inflación y la economía doméstica

El incremento de tarifas, prepagas y transporte plantea dificultades a la política antiinflacionaria. Aunque el Gobierno busca contener la inflación en torno al 2-3% mensual, Buteler advirtió que la persistencia de aumentos regulados y su transferencia a otros rubros sostienen ese nivel: “La realidad es que podemos estar más cerca del 3% que del 2%, probablemente, pero no veo un problema de aceleración inflacionaria que nos lleve al 4 o 5% mensual. Está costando mucho romper ese 2% de piso”.

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En el análisis de factores claves, Buteler subrayó que el dólar y los salarios no experimentaron incrementos acorde a la inflación, pero la actualización de precios “pegajosos” —como los regulados— mantiene estable este piso. Sobre el crédito al consumo, dijo: “Las tasas son un problema cuadruplicado. Hoy tenés en las tasas de los créditos personales más o menos tres puntos menos que en mayo de 2024, pero el costo financiero total sigue en torno al 130-140% en bancos de primera línea”.

El economista también analizó el efecto en la actividad económica y el empleo urbano, especialmente en grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Remarcó que sectores intensivos en mano de obra, como la construcción y el comercio, se ven más afectados negativamente por las sucesivas subas. En cambio, áreas vinculadas a la exportación de petróleo, gas y minería muestran mejores resultados, aunque no generan tantos puestos de trabajo locales.

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