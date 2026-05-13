Dijo que fue víctima de un robo, pero él era el ladrón: la curiosa historia de un chico de 14 años baleado en La Plata

El adolescente de 14 años fue internado en el Hospital de Niños de La Plata.

Un curioso hecho de inseguridad tuvo lugar este lunes en la ciudad de La Plata, donde un adolescente de 14 años resultó herido de bala tras sufrir un supuesto intento de robo y terminó internado en el Hospital de Niños local. Luego, los investigadores corroboraron que su relato era falso, y que él era el delincuente que había sido baleado mientras pretendía concretar un asalto.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el chico, identificado como L.J.M.P., fue ingresado al centro de salud platense con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo.

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Al tomar conocimiento del hecho, personal de la comisaría 8ª de La Plata se trasladó al Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” y entrevistó a la tía de L.J.M.P.

De acuerdo al relato de la mujer, a partir de los dichos de su sobrino, L.J.M.P. había sido interceptado en el cruce de las calles 10 y 82 por dos asaltantes que circulaban a bordo de una moto.

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Al descender del rodado, siempre según el relato que el adolescente le compartió a su tía, los motochorros le dispararon sin mediar palabras, pero no concretaron el robo y se fugaron del lugar a toda velocidad.

La investigación del hecho quedó a cargo del personal del Grupo de Tareas Operativas de la comisaría interviniente, que desde un primer momento dudó del relato del adolescente. Ante las sospechas, los policías chequearon los registros policiales de L.J.M.P. y corroboraron que tenía antecedentes por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma.

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El ingreso a la comisaría 8ª platense fue el último 26 de diciembre, pero ese mismo día recuperó la libertad.

Con esta información entre manos, y tras recabar distintos testimonios de interés para la causa, los investigadores lograron verificar que L.J.M.P. era un delincuente y que había sido baleado en un robo que él mismo había intentado cometer.

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La causa fue caratulada como averiguación de ilícito y lesiones leves y quedó en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N° 3 platense.