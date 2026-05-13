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El misterio que rodea la muerte de Brandon Clarke, el jugador de la NBA de 29 años que fue hallado sin vida

El basquetbolista de Memphis Grizzlies falleció en Los Ángeles y la policía encontró drogas en el lugar. Sus antecedentes penales

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Brandon Clarke durante un partido de la NBA con Memphis Grizzlies (Sergio Estrada-Imagn Images)
Brandon Clarke durante un partido de la NBA con Memphis Grizzlies (Sergio Estrada-Imagn Images)

La NBA quedó consternada por la repentina muerte de Brandon Clarke, ala pivote de Memphis Grizzlies que fue hallado sin vida en un departamento del Valle de San Fernando, Los Ángeles. Las causas del deceso del jugador de 29 años siguen bajo investigación policial, pero ya se manejan algunas hipótesis de lo que podría haber ocurrido en la vivienda.

De acuerdo con lo publicado por el sitio estadounidense TMZ, “el misterio que rodea la muerte de Clarke sigue sin resolverse”. En el artículo se aclara que las investigaciones seguirán su curso, pero aún no hay esclarecimientos. El mismo medio recogió un parte de la policía forense de Los Ángeles en el que informaron que el cuerpo de la estrella de la NBA está listo para ser entregado a la familia. “Sin embargo, la causa y la forma de su muerte están actualmente pendientes a la espera de pruebas adicionales mientras las autoridades investigan”, agregaron.

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Según otros medios estadounidenses como NBC y New York Post, la investigación de la muerte de Clarke está centrada en una posible sobredosis. Las razones de esta teoría es que el basquetbolista nacido en Vancouver, Canadá, fue encontrado su departamento rodeado de una parafernalia de drogas y distintos utensilios para el consumo de las sustancias.

A su vez, TMZ también hizo hincapié en mencionar los antecedentes legales que tuvo Clarke el pasado 1 de abril, cuando fue detenido en Arkansas por tenencia de sustancias ilegales y exceso de velocidad para escapar del control policial. Su fallecimiento se produjo pocos días antes de que tuviera que comparecer ante el tribunal para enfrentar múltiples cargos penales, entre ellos tráfico de sustancias controladas y fuga para cometer un delito grave.

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Brandon Clarke en acción con la camiseta de Memphis Grizzlies (EFE/ Matthew A. Smith)
Brandon Clarke en acción con la camiseta de Memphis Grizzlies (EFE/ Matthew A. Smith)

De acuerdo con los registros citados por The Memphis Commercial Appeal, el jugador alcanzó velocidades superiores a 160 kilómetros por hora (100 millas por hora) durante la persecución policial y llevaba consigo más de 230 gramos de kratom, un extracto herbal derivado de un árbol originario del sudeste asiático que Arkansas clasifica como sustancia controlada de Lista 1.

El kratom es un extracto derivado de las hojas del árbol Mitragyna speciosa y se lo conoce también como thangoketumobiak. Sus hojas contienen dos compuestos psicoactivos principales -la mitragynina y la 7-hidroximitragynina- que actúan sobre los mismos receptores cerebrales que los opioides. A dosis bajas produce efectos estimulantes: mayor alerta, energía y locuacidad. A dosis altas, actúa como sedante y puede generar alucinaciones, delirios y confusión. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió públicamente contra su consumo por el riesgo de daño hepático, convulsiones y trastornos por uso de sustancias, y la Agencia Antidrogas (DEA) lo clasifica como “droga de preocupación”.

En cuanto a la reconstrucción de los últimos días con vida de Brandon Clarke, TMZ pudo dialogar con el barbero que le cortó el cabello en las horas previas a la muerte del jugador y manifestó que estuvo de “buen ánimo, visiblemente tranquilo” y que ambos observaron por televisión el partido de la NBA entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves de los Playoffs.

Brandon Clarke pelea por la pelota en un duelo ante Los Ángeles Lakers, en la NBA (Europa Press)
Brandon Clarke pelea por la pelota en un duelo ante Los Ángeles Lakers, en la NBA (Europa Press)

En cuanto a su trayectoria deportiva, Brandon Clarke jugó en Memphis durante los siete años de su carrera profesional en la élite del básquetbol, tras ser seleccionado por los Grizzlies en la primera ronda del draft de 2019. En la temporada 2025-26 solo tuvo actividad en dos partidos, al perderse gran parte del año por lesiones en la rodilla y una ruptura del tendón de Aquiles en marzo de 2023. Sumó un total de 309 partidos, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes por juego.

El jugador nacido en Vancouver, Canadá, el 19 de septiembre de 1996 se convirtió rápidamente en una pieza importante del plantel de los Grizzlies, ganándose en 2022 una renovación de contrato por cuatro años y 50 millones de dólares. El ala pivote de 2.03 metros de altura y 98 kilogramos se destacaba por su capacidad defensiva y buenos porcentajes en tiros de campo.

En la universidad de Gonzaga, Clarke se consolidó como una de las figuras del equipo: fue incluido en el tercer equipo All-American en 2019 y contribuyó a llevar a los Bulldogs hasta la Elite Eight. Al término del Torneo de la NCAA, también integró el equipo All-Region.

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