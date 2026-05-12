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Se quedó sin trabajo en pandemia y hoy tiene más de 10 millones de seguidores: el cocinero que conquistó las redes

Durante la pandemia, Edgardo Ríos perdió su trabajo y empezó a compartir recetas caseras en redes sociales para reinventarse. Hoy, es uno de los creadores gastronómicos más populares de habla hispana

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Edgardo Ríos, cocinero de Corrientes, se reinventó como fenómeno de redes sociales tras perder su empleo en la pandemia

Edgardo Ríos, cocinero originario de Corrientes, se transformó en un fenómeno de las redes sociales durante la pandemia. Actualmente, acumula más de diez millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Ríos combina su experiencia como profesor de cocina con una propuesta accesible para quienes buscan aprender a cocinar en casa con ingredientes simples. Su llegada a las redes ocurrió casi de casualidad, luego de quedarse sin trabajo durante el confinamiento.

“Arranqué en pandemia. Al mes que empezó la pandemia, me quedé sin trabajo. Era profesor en escuelas de cocina. Trabajé en cocinas y estudié de grande para ser cocinero”. Destacó que la viralización de su primer video marcó un antes y un después en su vida profesional. “El primer video que subimos la rompió, entonces ahí no parábamos”, explicó en Infobae A las Nueve.

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La receta que lo catapultó fue un “pan lactal”, en el momento de furor por el pan casero. Luego, un budín de banana con bananas negras se viralizó, alcanzando millones de visualizaciones. “Eso para la pastelería es oro puro, porque tienen tanto sabor concentrado que en un budín queda espectacular”, compartió Ríos.

La viralización del pan lactal casero y el budín de banana con bananas negras impulsó la popularidad de Edgardo Ríos
La viralización del pan lactal casero y el budín de banana con bananas negras impulsó la popularidad de Edgardo Ríos

El desafío de la cocina digital y el rol de las redes sociales

Ríos se diferenció de otros perfiles de cocina por proponer recetas fáciles, con ingredientes comunes y consejos prácticos nacidos de su experiencia docente. “El público me eligió justamente por recetas fáciles. Sencillo, pero con una vuelta de rosca, decirle: ‘Mirá, acá está el secreto para que te salga así de perfecto’”, afirmó.

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La interacción con el público y la respuesta rápida a tendencias fueron claves para mantener su crecimiento. “A veces me gusta jugar con el mix de especias, usalo porque es nuevo, se consigue en dietéticas, las especias árabes, incorporar un poco”, recomendó.

Al preguntársele si siempre fue apasionado por la cocina, respondió que el interés nació en la niñez y mencionó los referentes que lo formaron. “A los nueve años ya hacía unas trufas de galletitas de agua. Se llaman trufas de galletitas de agua y dulce de leche, pero no te hacés una idea lo ricas que son. Las rebozás en coco, en chocolate rallado”.

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La monetización en redes y la llegada de marcas y sponsors transformaron el hobby de Edgardo Ríos en una profesión rentable (Maximiliano Luna)

Estrategias y secretos del éxito

El cocinero detalló cómo la monetización en redes sociales marcó el salto a la profesionalización: “El video se viraliza, tiene uno o dos millones de vistas. Un video te puede dar desde 20 a 200 mil dólares. El año pasado me ha pasado eso”. La llegada de marcas, sponsors y la posibilidad de vender cursos online consolidaron su independencia laboral.

En el plano personal, Edgardo Ríos se definió como atento a las oportunidades que ofrece la tecnología, tanto para la organización de la cocina diaria como para la generación de contenido. “Ahora, hoy en día, existe esto, esta inteligencia artificial de consultar los chat. Qué recetas puedo hacer con papa, cebolla y con lo que tenés”, destacó.

Entre sus principales inspiraciones, el cocinero mencionó a Dolly Irigoyen, Narda Lepes y los hermanos López May entre los referentes de la cocina nacional, y reconoció la importancia de haberlos tenido como modelos. Valoró las oportunidades de colaboración y la posibilidad de llegar a nuevos públicos.

Sobre el próximo paso en su carrera, expresó: “A futuro me gustaría tener mi propia escuela. Todos me preguntan: ‘¿Tendrías restaurante?’. Y yo digo: ‘No sé, ya he visto cómo se trabaja y no tengo ganas de renegar tanto’, pero sí una escuela de cocina me gustaría tener a futuro. Sería el próximo proyecto”, concluyó.

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